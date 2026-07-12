Újabb munkaszüneti napot szeretnének Magyarországon: itt vannak a részletek

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Aláírásgyűjtés indul: népszavazás dönthet arról, legyen-e munkaszüneti nap december 24.
A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) megkezdheti az aláírásgyűjtést annak érdekében, hogy népszavazás döntsön december 24. munkaszüneti nappá nyilvánításáról – számolt be az Index.hu.
A kezdeményezés sikeréhez szeptember közepéig 200 ezer érvényes aláírást kell összegyűjteni.
A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) hitelesítette a kezdeményezést, így hivatalosan is elindulhat az aláírásgyűjtés.
A KASZ szerint különös helyzet alakult ki, mert álláspontjuk szerint a kérdésben a társadalom, a kormány és a szakszervezet célja is hasonló, ennek ellenére csak népszavazással lehet rendezni az ügyet.
A szervezet közleményében úgy fogalmazott: „Úgy tűnik, hogy a témában egyetértés van a választópolgárok, a kormány és a népszavazást kezdeményező KASZ között, ennek ellenére mégis el kell költenünk néhány milliárd forintnyi közpénzt népszavazásra, csak azért, mert a felek között nem valósult meg olyan egyeztetés, amely lehetővé tette volna a kérdés más módon történő rendezését.”
A szakszervezet közlése szerint június 1-je óta két alkalommal is kezdeményeztek egyeztetést a kormánnyal, azonban egyik megkeresésükre sem kaptak választ. Ezt követően vették át az aláíróíveket az NVB-től, és elindították a kezdeményezést.
A KASZ célja, hogy december 24. hivatalos munkaszüneti nappá váljon, így a karácsonyi ünnepek háromnapos pihenést biztosítsanak a munkavállalók többségének. Emellett azt is javasolják, hogy azok, akiknek mégis dolgozniuk kell szenteste napján – például a nyitva tartó üzletekben –, emelt, kétszeres munkabérre legyenek jogosultak.
December 24. munkaszüneti nappá nyilvánítása régóta visszatérő téma a magyar közéletben.
Az elmúlt években több parlamenti kezdeményezés is született az ügyben, de ezek nem kapták meg a szükséges támogatást. Népszavazási kezdeményezések is indultak korábban, amelyek közül több jogi akadályok miatt nem jutott el a szavazásig.
A Tisza Párt korábban szintén jelezte, hogy kormányra kerülése esetén támogatná december 24. munkaszüneti nappá nyilvánítását.
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