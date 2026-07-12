Újabb munkaszüneti napot szeretnének Magyarországon: itt vannak a részletek

A KASZ szerint különös helyzet alakult ki, mert álláspontjuk szerint a kérdésben a társadalom, a kormány és a szakszervezet célja is hasonló, ennek ellenére csak népszavazással lehet rendezni az ügyet.

A szervezet közleményében úgy fogalmazott: „Úgy tűnik, hogy a témában egyetértés van a választópolgárok, a kormány és a népszavazást kezdeményező KASZ között, ennek ellenére mégis el kell költenünk néhány milliárd forintnyi közpénzt népszavazásra, csak azért, mert a felek között nem valósult meg olyan egyeztetés, amely lehetővé tette volna a kérdés más módon történő rendezését.”

A szakszervezet közlése szerint június 1-je óta két alkalommal is kezdeményeztek egyeztetést a kormánnyal, azonban egyik megkeresésükre sem kaptak választ. Ezt követően vették át az aláíróíveket az NVB-től, és elindították a kezdeményezést.