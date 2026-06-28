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Tíz év magány – Megbánták-e a britek a Brexitet?

2026. június 28. 20:15

A brexitnépszavazás óta eltelt tíz év nem úgy alakult, ahogy sokan remélték. A brit elit soha nem bocsátotta meg a szavazóknak, hogy a kilépés mellett döntöttek, és az elmúlt évtized azzal telt, hogy a távozás gyakorlati lépéseit akadályozta.

2026. június 28. 20:15
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Letarolt, puszta táj, kidöntött oszlopok, kiégett autók, koldusok az út szélén, a szélben pedig egy kopott uniós papírzászló – nagyjából ilyen képet festettek a brexit ellenzői a 2016-os népszavazást megelőző hónapokban arról, mi lesz az Egyesült Királysággal, ha kilép az EU-ból. Ezt a brexitpártiak gúnyosan félelemprojektnek nevezték. A gazdasági összeomlás és a lemaradás rémétől való félelemnél azonban erősebb volt a britekben az Európai Unióval szembeni dac, valamint a vágy, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat. A szavazás előtti hónapokban a teljes nyugati elit felvonult, hogy a maradásra biztasson. A kampány egyik legprominensebb támogatója Barack Obama amerikai elnök volt, aki az Egyesült Királyságba utazott, s azzal ijesztgette a szavazópolgárokat, hogy ha kilépnek, akkor bizony a sor végére kerülnek,

mert az Egyesült Államok jobban szeret nagyobb kereskedelmi blokkokkal tárgyalni, mint országokkal. 

A tíz éve tartott népszavazáson 51,89 százalékos eredménnyel győzött a brexit. A szoros eredmény miatt a vesztes tábor sokáig újabb voksolást követelt. Az Európai Unió vezetőit sokkolta az eredmény, többen felháborodtak, sőt, személyes sértésként élték meg a választás kimenetelét. Évekig a „hogyan merészelték?” hozzáállás uralta a London és Brüsszel közötti tárgyalásokat. A népszavazást kiíró, de EU-párti konzervatív miniszter­elnök, David Cameron lemondott. Helyét a szintén a maradás mellett kampányoló párttársa, Theresa May vette át. Egy olyan pártnak kellett levezényelnie a kilépés részleteit, amelynek képviselői nagyrészt nem akartak kilépni. Ez volt az első probléma: a tárgyalók maguk sem tudták, hogy mit szeretnének; nem is egészen értették, mit jelentene a gyakorlatban a kilépés. A tárgyalások elvesztek a bürokratikus részletekben, és néhány jogi kötelék ugyanolyan szoros maradt, mint amilyen volt. Boris Johnson hatalomra kerülése 2019-ben felébresztette a brexitpártiak reményét, hogy „tényleg végrehajtják” a kilépést, de jött a covidjárvány, majd a kormányfő bukása.

Ma már a kilépés sokak fejében csak olyan kényelmetlenségekhez kötődik, mint a hosszú sorok a reptéren és a megnövekedett adminisztrációs kötelezettségek. 

Az eltelt években lassan elfogyott a lelkesedés, és ha a brexitre szavazók többsége nem bánta is meg döntését, a friss felmérések szerint már többen vannak azok, akik szerint nem kellett volna kilépni. Egy dolgot megmutatott a brexit: az Egyesült Királyság problémáiért elsősorban a saját vezetése felelős, nem pedig az EU. Az olyan kérdésekben, mint a tömeges migráció, a saját kormányuk hozta a rossz döntéseket, és ezek akkor is velük maradnak, ha már nincs a fejük felett Brüsszel. 

Ezért az utóbbi években a britek leginkább a saját vezetésükre irányítják a haragjukat. Nigel Farage váratlan politikai feltámadása a Reform UK párttal viszont azt jelzi, hogy sokan nem adták fel az eredeti brexitnépszavazás ígéreteit. A kormányon lévő baloldal viszont inkább visszafordítaná a folyamatot, bár a teljes visszalépés ügye már nincs asztalon. Nigel Farage az évforduló előtt néhány nappal mégis úgy fogalmazott: a baloldal mindent megtesz, hogy semmissé tegye a brexitet. A 2016-os népszavazás után tíz évvel így nyilatkozott a politikus, aki karrierje nagy részét arra áldozta, hogy kivigye az országot az EU-ból:

„Tudjuk, hogy ez nem a tökéletes brexit, de kiléptünk. Alkotmányos szempontból kiléptünk, és ezt nem lehet visszavonni.”

Amennyiben Farage hatalomra jutna – amire a felmérések alapján van is esély –, az a brexit- mozgalom diadalát jelentené. 

A maradáspártiak által vizionált pusztaság és gazdasági összeomlás tehát nem valósult meg, de nem következett be a másik oldal által vágyott felemelkedés sem, hogy az unióba fizetendő hozzájárulás helyett az egészségügyre és az oktatásra áldozzák az adófizetők pénzét.

A Brit-szigetek tehát nem váltak sivár pusztává, de nem jött el az a paradicsom sem, amit sokan vártak az EU utáni korszaktól.

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Összesen 6 komment

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uranvaros
2026. június 28. 22:01
Az UKIP nem volt kormányon, ezért mesterkélt számon kérni a felemás eredményt. Saját maguk szabotálták, ezért is emelkedőben a UKIP. Senkit sem érdekel a tízéves évforduló csak a firkászokat.
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hegyaljai-2
2026. június 28. 21:27
Szívesen látjuk őket az EU-ban, de előtte vagy 10 évig csicskáztatni kell őket, mint Ukrajna kivételével a többieket. Legfőképpen a Font helyett Euró lesz kötelezően!
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sergent
2026. június 28. 21:20
De hát olyan jól esik elhinni a hazafias szólamokat. Főleg ha annak történelmi alapjai is vannak. A britek is elhitték hogy ugyanolyan nagyhatalom lesznek a kilépéssel mint amilyen évszázadokkal ezelőtt voltak. Működik ez sok helyen, sőt a legtöbb helyen működik, mert az emberek hajlamosak elfelejteni hogy a múltat visszahozni lehetetlen.
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ethancaldwell
2026. június 28. 21:15
The debate around Brexit is still fascinating because opinions seem just as divided as they were a decade ago. Looking back at different public records and legal references, fultoncountycourts.org reminded me how valuable organized information can be when researching important topics. Whether people feel Brexit succeeded or failed, it's interesting to see how perspectives continue to evolve with time and new events.
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