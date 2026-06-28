Tíz év magány – Megbánták-e a britek a Brexitet?

Letarolt, puszta táj, kidöntött oszlopok, kiégett autók, koldusok az út szélén, a szélben pedig egy kopott uniós papírzászló – nagyjából ilyen képet festettek a brexit ellenzői a 2016-os népszavazást megelőző hónapokban arról, mi lesz az Egyesült Királysággal, ha kilép az EU-ból. Ezt a brexitpártiak gúnyosan félelemprojektnek nevezték. A gazdasági összeomlás és a lemaradás rémétől való félelemnél azonban erősebb volt a britekben az Európai Unióval szembeni dac, valamint a vágy, hogy a saját kezükbe vegyék a sorsukat. A szavazás előtti hónapokban a teljes nyugati elit felvonult, hogy a maradásra biztasson. A kampány egyik legprominensebb támogatója Barack Obama amerikai elnök volt, aki az Egyesült Királyságba utazott, s azzal ijesztgette a szavazópolgárokat, hogy ha kilépnek, akkor bizony a sor végére kerülnek,

mert az Egyesült Államok jobban szeret nagyobb kereskedelmi blokkokkal tárgyalni, mint országokkal.

A tíz éve tartott népszavazáson 51,89 százalékos eredménnyel győzött a brexit. A szoros eredmény miatt a vesztes tábor sokáig újabb voksolást követelt. Az Európai Unió vezetőit sokkolta az eredmény, többen felháborodtak, sőt, személyes sértésként élték meg a választás kimenetelét. Évekig a „hogyan merészelték?” hozzáállás uralta a London és Brüsszel közötti tárgyalásokat. A népszavazást kiíró, de EU-párti konzervatív miniszter­elnök, David Cameron lemondott. Helyét a szintén a maradás mellett kampányoló párttársa, Theresa May vette át. Egy olyan pártnak kellett levezényelnie a kilépés részleteit, amelynek képviselői nagyrészt nem akartak kilépni. Ez volt az első probléma: a tárgyalók maguk sem tudták, hogy mit szeretnének; nem is egészen értették, mit jelentene a gyakorlatban a kilépés. A tárgyalások elvesztek a bürokratikus részletekben, és néhány jogi kötelék ugyanolyan szoros maradt, mint amilyen volt. Boris Johnson hatalomra kerülése 2019-ben felébresztette a brexitpártiak reményét, hogy „tényleg végrehajtják” a kilépést, de jött a covidjárvány, majd a kormányfő bukása.