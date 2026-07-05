Döntöttek Fico sorsáról Szlovákiában

Alacsony részvétel mellett érvénytelenül zárult a július 4-én megrendezett országos népszavazás Szlovákiában. A Magyar Nemzet beszámolója szerint bár az urnákhoz járuló állampolgárok elsöprő többsége Robert Fico kormányfő életjáradékának eltörlése és a korrupcióellenes szervek visszaállítása mellett voksolt,

a részvételi arány messze elmaradt a törvényi küszöbtől, így a kezdeményezés elbukott.

A Szlovák Statisztikai Hivatal hivatalos adatai szerint a referendumon a választásra jogosultak mindössze 16,13 százaléka vett részt. A szlovák alkotmányos és választási szabályozás értelmében az országos népszavazások érvényességéhez a választók több mint 50 százalékának aktív részvétele szükséges. Szlovákia újkori történelmében eddig tíz népszavazást tartottak, és ezek közül egyedül a 2003-as, az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló szavazás tudta átlépni ezt az érvényességi küszöböt.