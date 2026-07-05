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robert fico részvétel szlovákia európai unió népszavazás

Döntöttek Fico sorsáról Szlovákiában

2026. július 05. 13:41

Rendkívül kevesen mentek el szavazni.

2026. július 05. 13:41
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Alacsony részvétel mellett érvénytelenül zárult a július 4-én megrendezett országos népszavazás Szlovákiában. A Magyar Nemzet beszámolója szerint bár az urnákhoz járuló állampolgárok elsöprő többsége Robert Fico kormányfő életjáradékának eltörlése és a korrupcióellenes szervek visszaállítása mellett voksolt, 

a részvételi arány messze elmaradt a törvényi küszöbtől, így a kezdeményezés elbukott.

A Szlovák Statisztikai Hivatal hivatalos adatai szerint a referendumon a választásra jogosultak mindössze 16,13 százaléka vett részt. A szlovák alkotmányos és választási szabályozás értelmében az országos népszavazások érvényességéhez a választók több mint 50 százalékának aktív részvétele szükséges. Szlovákia újkori történelmében eddig tíz népszavazást tartottak, és ezek közül egyedül a 2003-as, az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló szavazás tudta átlépni ezt az érvényességi küszöböt. 

Az összes többi kezdeményezés a mostanihoz hasonlóan jogi következmények nélkül maradt.

A népszavazást a parlamenten kívüli liberális ellenzéki Demokraták párt indította el, miután sikeresen összegyűjtöttek több mint 350 ezer támogató aláírást. Az állampolgároknak két konkrét kérdésben kellett állást foglalniuk. Az egyik a magas rangú közjogi méltóságok – köztük kifejezetten a miniszterelnökök – élethosszig tartó havi juttatásának eltörlésére vonatkozott, amelyet a Robert Fico ellen elkövetett 2024-es merénylet után vezetett be a kormánykoalíció. A másik kérdés a Fico-kormány által 2024-es hatalomra lépése után felszámolt Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról szólt. 

A kezdeményezők eredetileg a kormányzati ciklus lerövidítését is szavazásra bocsátották volna, de Peter Pellegrini köztársasági elnök ezt a passzust alkotmányellenesnek minősítette.

Az urnákhoz járuló szavazók körében szinte teljes volt az egyetértés: a voksolók 93,37 százaléka szavazott az életjáradékok eltörlése mellett, és 92,18 százalékuk támogatta a különleges ügyészség visszaállítását. Robert Fico miniszterelnök és pártja, a Smer-SD ugyanakkor az eredményt az ellenzék újabb politikai kudarcaként értékelte, amely szerintük megmutatta, hogy a választókat nem foglalkoztatják az ellenzéki pártok által generált témák. Ezzel szemben Peter Pellegrini államfő és Richard Raši házelnök leadták a voksukat, jelezve, hogy bár magát a politikai akciót nem támogatják, a népszavazás intézményét tisztelik. A sikertelen népszavazás az értékelések szerint tovább erősíti Robert Fico kormányfő belpolitikai pozícióját.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 4 komment

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Eldorado80
2026. július 05. 15:19
Orbán-Vucsics-Fico... A mélyállamosok darálják folyamatost a szuverén háborúellenes vezetőket, akik útban vannak. 2030-ra kész kell lenni Európának Kalinyingrád enklávé megtámadásához. A mélyállamosok ekkor fogják beküldeni az európaiakat az oroszok poklába.
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2
0
vezker
2026. július 05. 15:14
Még nem elég magas a hergeltségi szint.
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2
0
Toma78
•••
2026. július 05. 15:07 Szerkesztve
Ezek szerint ott még nem talaltak egy drogos hazudós tötpét aki árad... Lassan lejár itt is a szavatossági ideje ingyen vihető lesz! Vissza viszont nem vesszük pénztártól való távozas után reklamációt nem fogadunk. Viszont cserébe adunk hozzá grátisz nyájat is...🖕🤡🖕
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4
0
madre79
2026. július 05. 14:15
Kitől kapták a tippet?
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2
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