Döntöttek Fico sorsáról Szlovákiában

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Rendkívül kevesen mentek el szavazni.
Alacsony részvétel mellett érvénytelenül zárult a július 4-én megrendezett országos népszavazás Szlovákiában. A Magyar Nemzet beszámolója szerint bár az urnákhoz járuló állampolgárok elsöprő többsége Robert Fico kormányfő életjáradékának eltörlése és a korrupcióellenes szervek visszaállítása mellett voksolt,
a részvételi arány messze elmaradt a törvényi küszöbtől, így a kezdeményezés elbukott.
A Szlovák Statisztikai Hivatal hivatalos adatai szerint a referendumon a választásra jogosultak mindössze 16,13 százaléka vett részt. A szlovák alkotmányos és választási szabályozás értelmében az országos népszavazások érvényességéhez a választók több mint 50 százalékának aktív részvétele szükséges. Szlovákia újkori történelmében eddig tíz népszavazást tartottak, és ezek közül egyedül a 2003-as, az Európai Unióhoz való csatlakozásról szóló szavazás tudta átlépni ezt az érvényességi küszöböt.
Az összes többi kezdeményezés a mostanihoz hasonlóan jogi következmények nélkül maradt.
A népszavazást a parlamenten kívüli liberális ellenzéki Demokraták párt indította el, miután sikeresen összegyűjtöttek több mint 350 ezer támogató aláírást. Az állampolgároknak két konkrét kérdésben kellett állást foglalniuk. Az egyik a magas rangú közjogi méltóságok – köztük kifejezetten a miniszterelnökök – élethosszig tartó havi juttatásának eltörlésére vonatkozott, amelyet a Robert Fico ellen elkövetett 2024-es merénylet után vezetett be a kormánykoalíció. A másik kérdés a Fico-kormány által 2024-es hatalomra lépése után felszámolt Különleges Ügyészi Hivatal és a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség újbóli létrehozásáról szólt.
A kezdeményezők eredetileg a kormányzati ciklus lerövidítését is szavazásra bocsátották volna, de Peter Pellegrini köztársasági elnök ezt a passzust alkotmányellenesnek minősítette.
Az urnákhoz járuló szavazók körében szinte teljes volt az egyetértés: a voksolók 93,37 százaléka szavazott az életjáradékok eltörlése mellett, és 92,18 százalékuk támogatta a különleges ügyészség visszaállítását. Robert Fico miniszterelnök és pártja, a Smer-SD ugyanakkor az eredményt az ellenzék újabb politikai kudarcaként értékelte, amely szerintük megmutatta, hogy a választókat nem foglalkoztatják az ellenzéki pártok által generált témák. Ezzel szemben Peter Pellegrini államfő és Richard Raši házelnök leadták a voksukat, jelezve, hogy bár magát a politikai akciót nem támogatják, a népszavazás intézményét tisztelik. A sikertelen népszavazás az értékelések szerint tovább erősíti Robert Fico kormányfő belpolitikai pozícióját.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP