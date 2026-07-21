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Magyar Péter Varga Judit Polgár Judit

Tegnap egy újabb Judit mattolta emberünket

2026. július 21. 11:01

Ezzel a Juditok 2–0-ra vezetnek Magyar Péterrel szemben.

2026. július 21. 11:01
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Ahogy a gazda látja
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Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 53 komment

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Krupp Skya
2026. július 21. 14:24
Magyar Péter ÁVÓS CSALÁD szarja ő lesarja a jogot.
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kisskiss-7
2026. július 21. 14:09
🍓 H​e​​l​​​y​​​i​​ ​​c​​​s​​​a​​j​ok ​​​szexre ​​m​​​á​​r​​​a​:​ 👉 𝗡​​𝗨​​𝟒​.​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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zsanett-kúnrum
2026. július 21. 14:08
a judtok nyerésre állnak, de magyarország?!
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ben2
2026. július 21. 14:07
Szerintem ideje lenne törölni a Judit (és a biztonság kedvéért az Evelin) nevet az utónévjegyzékből. Természetesen visszamenőleges hatállyal. A jogállamiság visszaállítása a tét, erre kapott a tisza felhatalmazást, 75%-on állnak, a facebookon 20 ezren lájkolták és az EU is egyetértően hallgat, tehát törvényes és legitim megoldás.
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