A KDNP szerint megdöbbentő, hogy Magyar Péter miniszterelnök minden parlamenti ülésen gyalázatos példát mutat a saját frakciójának, a Juhász Hajnalkát nőiességében megalázó Hatala-Orosz Csabát pedig lemondásra és igazi, nem sumákoló bocsánatkérésre szólítják fel.
Az Ügyvédkör Bárándyt ajánlja a köztársasági elnöki posztra. Medgyessy Péter kormányának volt igazságügyi minisztere az ATV műsorában úgy fogalmazott: bár eredetileg habozás nélkül igent mondott volna, most már megfontolandónak tartja a döntést.