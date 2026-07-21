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városháza park Budapest Karácsony Gergely

Megjött az utolsó engedély is, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a Belváros közepén

2026. július 21. 12:21

A Városháza Park több lesz, mint egy közpark – a város új főtere jön létre.

2026. július 21. 12:21
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Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
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„Megjött az utolsó engedély is, parkoló helyett most már végre tényleg park lesz a Belváros közepén.

A Belvárosban minden zöldfelület kincset ér, sőt, még többet: az életet. Ezért is nagy dolog, hogy a fővárosi kormányhivatal végre kiadta az örökségvédelmi engedélyt a Városháza Park megépítésére – ehhez is a kormányváltás kellett, úgy látszik. A hosszúra nyúlt engedélyeztetés ezennel lezárult, ráfordulhatunk a kiviteli tervekre.

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Emlékszem, főpolgármester-jelöltként – vannak annak tán már hét éve is – egyik első ígéretem volt a park létrehozása, egy létráról kellett bemutatnom a területet, mert csak úgy lehetett belesni az elzárt területre. Mert ezen a fájdalmasan zöldfelülethiányos területén a városnak évtizedekig hivatali parkoló állt, egy gödörszörny, ahol növény nem nagyon létezett. Hogy mi tartott hét évig? Nos, a tervezés, az egyeztetés, a párbeszéd, a közbeszerzés és a projekt-előkészítés általában is időigényes folyamat, amit eddig nem gyorsított az engedélyeztetés állami bürokráciája, és nem segítették a folyamatot a főváros kényszerű pénzügyi szabadságharcai az előző kormánnyal. Hiszen ahhoz, hogy mindebbe egyáltalán belekezdjünk, előbb a Városháza borzalmas állapotú homlokzatát és a hosszú évekig bezárt Merlint is rendbe kellett tenni.

De akkor most végre ráfordulhatunk a park létrehozására, persze ez sem fog egyik napról a másikra menni. Már csak azért sem, mert modern, innovatív megoldások sorát alkalmazzuk. A szivacsváros-koncepció megvalósításával 7730 négyzetméternyi tervezett zöldfelület mellett 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat fog gondoskodni arról, hogy a végleges közpark a klímaváltozás kihívásai közepette is hosszú távon fenntartható és kellemes hely legyen, köszönhetően a 80 Stockholm-módszerrel elültetett fának is, amelyek majd az árnyékot adják, a sok-sok évelőről nem is beszélve.

A Városháza Park tervezésének része a Nyitott Városháza koncepció is, azaz a Városháza földszinti helyiségeinek átalakítása, megnyitása és átjárhatóvá tétele. A terv része az úgynevezett Ratskeller – a díszterem alatti hatalmas tér – felújítása és hasznosítása. Hogy legyenek kiülős kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is.

A Városháza Park több lesz, mint egy közpark – a város új főtere jön létre.”

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 39 komment

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Gyuri05
2026. július 21. 14:38
Park alatt is lehetne parkoló. Erre nem gondoltak?
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zakar zoltán béla
2026. július 21. 14:36
Tarlós mosolyog rajtad,te cinikus bábyka.
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0
kisskiss-7
2026. július 21. 14:14
🍓 H​​e​​l​​y​​i​ ​​c​s​​a​​​j​ok ​​​szexre ​​m​​​á​​​r​​​a​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​​.​​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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marciTm
2026. július 21. 14:12
remek,hét év után kész vannak a tervek,de a buziklubbal a városházán mi van?
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