De akkor most végre ráfordulhatunk a park létrehozására, persze ez sem fog egyik napról a másikra menni. Már csak azért sem, mert modern, innovatív megoldások sorát alkalmazzuk. A szivacsváros-koncepció megvalósításával 7730 négyzetméternyi tervezett zöldfelület mellett 6966 négyzetméter csapadékvízgyűjtő burkolat és 850 négyzetméter vízáteresztő burkolat fog gondoskodni arról, hogy a végleges közpark a klímaváltozás kihívásai közepette is hosszú távon fenntartható és kellemes hely legyen, köszönhetően a 80 Stockholm-módszerrel elültetett fának is, amelyek majd az árnyékot adják, a sok-sok évelőről nem is beszélve.

A Városháza Park tervezésének része a Nyitott Városháza koncepció is, azaz a Városháza földszinti helyiségeinek átalakítása, megnyitása és átjárhatóvá tétele. A terv része az úgynevezett Ratskeller – a díszterem alatti hatalmas tér – felújítása és hasznosítása. Hogy legyenek kiülős kávézók, teraszok és vendéglátóegységek is.

A Városháza Park több lesz, mint egy közpark – a város új főtere jön létre.”