Von der Leyen jónak látta még gyorsan beleszólni Grönland ügyébe, de hamar kiderült, mennyi mozgástere van

Hatalmas fordulat, most dől el Grönland sorsa
Trump külügyminiszterét személyesen fogadják a dánok és a grönlandiak, mindenki lélegzet-visszafojtva figyel.
Donald Trump létfontosságúnak nevezte a sziget megszerzését, Brüsszel viszont még mindig politikai nyilatkozatokban gondolkodik. Ursula von der Leyen megszólalása rávilágított arra, milyen szűk mozgástere van Európának Grönland kérdésében.
Ursula von der Leyen akkor látta időszerűnek megszólalni a Grönland körüli feszültségekről, amikor az ügy már rég túllépett az európai politikai nyilatkozatok világán. Washingtonban ugyanis amerikai, dán és grönlandi külügyminiszterek egyeztetnek, miközben Donald Trump egyre nyíltabban beszél arról, hogy az Egyesült Államok ellenőrzése alá vonná a szigetet.
Az Euronews beszámolója szerint az amerikai elnök hivatalba való visszatérése óta ismét rendszeresen hangoztatja, hogy Grönland megszerzése nemcsak opció, hanem stratégiai szükségszerűség. Trump az Air Force One fedélzetén újságíróknak egyértelműen fogalmazott:
Szeretnék megállapodást kötni velük, az könnyebb. De így vagy úgy, Grönland a miénk lesz.
A kijelentés nem elszigetelt eset volt. Trump korábban sem zárta ki a katonai fellépés lehetőségét, és a sziget jelentőségét azzal indokolta, hogy az kulcsszerepet játszana az Egyesült Államok tervezett Golden Dome (Aranykupola) lég- és rakétavédelmi rendszerében. Egy közösségi médiás bejegyzésében úgy fogalmazott:
Az Egyesült Államoknak szüksége van Grönlandra nemzetbiztonsági okokból.
Az Euronews tényellenőrző elemzése arra kereste a választ, hogy egy amerikai fellépés esetén Európa milyen jogi és katonai eszközökkel reagálhatna Grönland védelmében. Elméletben több védelmi klauzula is létezik, amelyekre hivatkozni lehetne.
A probléma ott kezdődik, hogy Grönland nem tagja az Európai Uniónak. A sziget 1985-ben kilépett az akkori Európai Közösségekből, és jelenleg tengerentúli országként és területként van nyilvántartva. Emiatt az uniós jogszabályok, köztük a védelmi rendelkezések sem alkalmazhatók rá teljes körűen.
Ha ezt meglépnék, az Egyesült Államokkal kerülnénk szembe egy szempillantás alatt.
Aurel Sari, az Exeteri Egyetem nemzetközi jogásza az Euronewsnak azt mondta, hogy nincs egyértelmű jogi döntés arról, vajon a 42.7-es cikk kiterjed-e az ilyen státuszú területekre. Ráadásul még ha kiterjedne is, a végrehajtás kérdése erősen korlátozott, hiszen védelmi ügyekben az uniós bíróságoknak sincs érdemi joghatóságuk. Ahogy Sari fogalmazott:
Egy fegyveres konfliktus közepén, ha a területedet egy nagyhatalom támadja meg, nem igazán a bíróságokhoz fogsz fordulni, hogy kikényszerítsd ezt a segítséget.
A jogi bizonytalanság mellett a katonai realitások még egyértelműbbek. Tim Haesebrouck, a genti egyetem oktatója szerint Európa akkor sem lenne képes érdemben szembeszállni Washingtonnal, ha politikailag erre elszánná magát.
Az Egyesült Államok mindig eszkalációs fölényben lenne, ami azt jelenti, hogy az eszkaláció minden szintjén egyszerűen magasabb fokozatra tudna kapcsolni, és biztos lehetne a győzelemben”
– mondta Haesebrouck. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem lenne olyan pont, ahol Európa diktálhatná a tempót. Minden lépésnél az Egyesült Államok határozná meg a következő szintet.
Ebben a feszült helyzetben szólalt meg Ursula von der Leyen, aki Brüsszelben arról beszélt, hogy Grönland lakói számíthatnak az unióra, és hogy a sziget a grönlandiakhoz tartozik. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európa tiszteletben tartja a helyiek érdekeit és kívánságait.
A kijelentés időzítése különösen beszédes volt, hiszen még azelőtt hangzott el, hogy az amerikai alelnök, J. D. Vance, valamint a külügyminiszter, Marco Rubio, fogadta volna a dán és grönlandi külügyminisztert a Fehér Házban.
Dánia eközben katonai jelenlétének erősítéséről beszél, és fokozott NATO-tevékenységet sürget az Északi-sarkvidéken. A dán miniszterelnök, Mette Frederiksen, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy egy amerikai erőszakos fellépés akár a NATO végét is jelenthetné. Az Euronews elemzése azonban hűvös következtetésre jut: politikai nyilatkozatok ide vagy oda, ha Grönland körül valódi konfliktus alakulna ki, Európa jogi érvei és diplomáciai gesztusai aligha ellensúlyoznák azt az erőfölényt, amely minden szinten az Egyesült Államok kezében maradna.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP