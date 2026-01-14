Von der Leyen jónak látta még gyorsan beleszólni Grönland ügyébe, de hamar kiderült, mennyi mozgástere van

A jogi bizonytalanság mellett a katonai realitások még egyértelműbbek. Tim Haesebrouck, a genti egyetem oktatója szerint Európa akkor sem lenne képes érdemben szembeszállni Washingtonnal, ha politikailag erre elszánná magát.

Az Egyesült Államok mindig eszkalációs fölényben lenne, ami azt jelenti, hogy az eszkaláció minden szintjén egyszerűen magasabb fokozatra tudna kapcsolni, és biztos lehetne a győzelemben”

– mondta Haesebrouck. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem lenne olyan pont, ahol Európa diktálhatná a tempót. Minden lépésnél az Egyesült Államok határozná meg a következő szintet.

Von der Leyen üzenete Brüsszelből

Ebben a feszült helyzetben szólalt meg Ursula von der Leyen, aki Brüsszelben arról beszélt, hogy Grönland lakói számíthatnak az unióra, és hogy a sziget a grönlandiakhoz tartozik. A bizottsági elnök hangsúlyozta, hogy Európa tiszteletben tartja a helyiek érdekeit és kívánságait.