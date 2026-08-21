Ilyen még nem volt: országhatárokat változtat meg a Duna apadása

A városvezetés korábban már figyelmeztetett erre a lehetőségre, és az intézmények beavatkozását, valamint egy csatorna kiásását kérte. A homokzátonyok egyre nagyobbak, a Vukovári-sziget már nem sziget többé.

Mint írták, a Vukovári-sziget másik oldalán a folyó a határ Horvátország és Szerbia között, és ez választotta el a Dunán a szigetet a Szerb Köztársaság szárazföldjétől.