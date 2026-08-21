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vukovári - sziget horvátország szerbia duna országhatár

Ilyen még nem volt: országhatárokat változtat meg a Duna apadása

2026. augusztus 21. 06:39

A folyó rekordalacsony vízállása miatt homokhíd köti össze a Vukovári-szigetet a szerb oldallal.

2026. augusztus 21. 06:39
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Olyan alacsony szintet ért el a Duna, hogy a folyó dél-európai szakaszán az országhatár is megáltozott, a történelmi apadás miatt ugyanis homokhíd köti össze a Vukovári-szigetet a szerb oldallal.

A Világgazdaság beszámolója szerint 

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a Vukovári-sziget (Vukovarska ada) a Duna történelmi léptékben is alacsony vízállása miatt most első alkalommal fizikailag is összekapcsolódott Szerbia partjával. 

A városvezetés korábban már figyelmeztetett erre a lehetőségre, és az intézmények beavatkozását, valamint egy csatorna kiásását kérte. A homokzátonyok egyre nagyobbak, a Vukovári-sziget már nem sziget többé.

Mint írták, a Vukovári-sziget másik oldalán a folyó a határ Horvátország és Szerbia között, és ez választotta el a Dunán a szigetet a Szerb Köztársaság szárazföldjétől. 

A vízszint azonban annyira lecsökkent, hogy a sziget több ponton összekapcsolódott a Szerb Köztársasággal.

Hozzátették, az természetesen nem jelenti azt, hogy most Szerbiához tartozna. Továbbra is horvát területről van szó, most viszont már úgy is át lehet jutni rá, hogy nem kell vízre szállni, hanem a homokpadokon keresztül is be lehet jutni.

Forrás: Facebook

Arra a lehetőségre, hogy a sziget a homokzátonyok és az alacsony vízállás miatt összekapcsolódhat Szerbiával, még februárban figyelmeztetett Vukovár polgármestere.

 Néhány éven belül abba a helyzetbe kerülünk, hogy ez a sziget, a Duna gyöngyszeme, Vukovár gyöngyszeme fizikailag összekapcsolódik a Szerb Köztársasággal. Elvárjuk, hogy azok, akik ezt kezelik – vagyis a horvát vízügy –, megfelelően reagáljanak 

– mondta Marijan Pavlicsek.

Ellenkező esetben számos probléma felmerülhet, így már észrevettek egy autót is, amely Szerbia felől lehajtott a szigetre és körbefocsikázott. Ezért a rendőrség jelenléte is kötelező, hiszen a szigetre most már egyszerűen át is lehet sétálni.

A cikk szerint szakértők abból indulnak ki, hogy a Duna vízállása kétségkívül újra emelkedni fog. Amíg azonban ez meg nem történik, talán itt a megfelelő alkalom a meder kiásására és elmélyítésére, hogy a sziget ismét szigetté válhasson.

A sziget földrajzilag közelebb fekszik a Duna bal (szerb) partjához, amelytől egy keskeny csatorna választja el, míg az ingatlan-nyilvántartási (kataszteri) könyvek szerint Vukovár részét képezi. 

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság felbomlása óta a Horvátország és Szerbia közötti rendezetlen határvita tárgya, 

a gyakorlatban azonban helyi megállapodások alapján üdülőövezetként/rekreációs zónaként használják.

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 2 komment

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pandalala
2026. augusztus 21. 08:04
már árad a Duna .... :-)) -->> vizugy.hu/?mapModule=OpGrafikon&AllomasVOA=16496188-97AB-11D4-BB62-00508BA24287&mapData=OrasIdosor#mapModul
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kulakman
2026. augusztus 21. 06:58
A Tisza folyóval is történt ilyen, mi magyarok odafordultunk a Szovjet-unióhoz, hogy a folyó megváltoztatta a határt, ( elmosta partot, a fősodor miatt megváltozott a határvonal)mire a válasz a szovjet-magyar határ ott van ahol a szovjetunió legfelsőbb tanácsa kijelölte!
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