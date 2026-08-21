Algoritmusok uralma: mit érnek ma a történészek a holokauszt-tagadókkal szemben?

Ferguson az esszében arról ír, hogy annyira eluralkodott a közösségi oldalakon a holokauszttagadás és a történelmi revizionizmus, hogy kénytelen elismerni, hogy kudarcot vallott, mert azt látja, hogy a zsidógyűlölet normalizálva, a holokauszt pedig trivializálva lett.

Mint írja: „Olyan népszerű és befolyásos konzervatívok, mint Tucker Carlson és a CPAC társaság már tolerálják a náci revizionizmust. S a mérget olyan radikálisok adagolják a fiatal konzervatívoknak, mint Nick Fuentes, aki rosszabb, mint egy tradicionális holokauszt-tagadó. Ő ugyanis azok közé tartozik, akik már nem tagadják a holokausztot, hanem gúnyolják és ünnepelik azt” – írja a történész.

Ezeknek az új típusú, érv nélküli kommentátoroknak a beszéde már nem olyan hamis érvrendszereken alapszik, mint például David Irving hírhedt holokauszt-tagadó történész műveié, akinek állításai ellen elég volt az igazsággal harcolni. A modern történelemhamísítók ugyanis szimplán figyelmen kívül hagyják a történelemet, és gúnyolódak azokon, akik fontosnak tartják azt: „Kit érdekel mi történt a zsidókkal 80 évvel ezelőtt? Megtörtént, nem történt meg, engem nem érint! S egyébként is unalmas már állandóan erről beszélni!” – hirdetik minden kommetjükben.