Algoritmusok uralma: mit érnek ma a történészek a holokauszt-tagadókkal szemben?

„Ezek az anti-történészek általában visszavonulót fújnak, ha igazi tudósok megkérdőjelezik az állításaikat, majd elismerik, hogy azért a nácik követtek el atrocitásokat, majd kijelentik, hogy ők csak egyszerű emberek, akik szimplán csak »kérdéseket tesznek fel«.”
A szerzők szerint az önjelölt történészeknél rosszabb az új TikToker antiszemiták, akik nem tagadják a történelmet, hanem azt mondják, hogy jó, hogy megtörtént a zsidók lemészárlása. Példaként említik Myron Gainest „férfi jogi” influenszert, aki tavaly arról posztolt, hogy őt bizony nem érdekli és kimondja, hogy igenis kedveli Hitlert. „Hitler forradalmi vezető volt, aki megmentette Németországot. A zsidók üzentek hadat Németországnak” – írta a több milliós nézettséggel rendelkező influenszer. A legtöbb Z generációs influenszer és követőik az antiszemitizmust egyfajta „belsős poénként” kezelik, és mémek millióit gyártják a témában. S ha valaki számon kérik őket azzal érvelnek, hogy „csak vicceltünk.”
A cikk külön foglalkozik Nick Fuentesszel, egy fiatal radikális kommentátorral, aki mindennap hosszú órákon át élő műsort közvetít. Ferguson szerint Fuentes követőiben egy a közös: senki nem tudja megmondani, hogy miben hisz a kommentátor, vagy mi az, amivel ők nézőként egyetértenek. Fuentes ugyanis rendkívül karizmatikus, régiódi tévés stílusban beszél, és szarkasztikus a stílusa. Ha valaki vitába száll vele szimplán hülyére veszi azt, és a követői tábora ünnepel, hogy „beégette az öreg boomert”.