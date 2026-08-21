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Niall Ferguson antiszemitizmus nyugat történelem

Algoritmusok uralma: mit érnek ma a történészek a holokauszt-tagadókkal szemben?

2026. augusztus 21. 06:34

Niall Ferguson brit történész egy esszében arról írt: úgy érzi elvesztette a harcot a történelemhamisítókkal szemben. Elmondása szerint az algoritmusok és a mesterséges intelligencia korában a tények már nem elegendőek a hazugságok ellen.

2026. augusztus 21. 06:34
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Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

„Történészként az egész karrierem arról szólt, hogy segítsek abban, hogy az emberek tanuljanak a történelmi leckékből – beleértve azt a létfontosságú leckét, hogy az antiszemita retorika népirtó valósággá válhat, ha az állam a magáévá teszi. De ma – miközben az AI áthatja a közösségi oldalakat – a történelem hamisítása vírusként terjed”

 – írta Niall Ferguson az esszéje kapcsán, amit John Clark Levin AI kutatóval jelenetetett meg közösen a Free Press oldalán. 

A cikk a „Történelem halála” címet viseli, és a két szerző azzal érvel benne, hogy azok az intézmények és szakemberek, akik a történelmi igazságok megőrzésén dolgoztak évtizedeken át most úgy érzik: a munkájuk teljesen hasztalan volt, mivel az antiszemitizmus exponenciálisan növekszik annak következtében, hogy az algoritmusok az uszító tartalmakat preferálják.

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Ferguson az esszében arról ír, hogy annyira eluralkodott a közösségi oldalakon a holokauszttagadás és a történelmi revizionizmus, hogy kénytelen elismerni, hogy kudarcot vallott, mert azt látja, hogy a zsidógyűlölet normalizálva, a holokauszt pedig trivializálva lett.

Mint írja: „Olyan népszerű és befolyásos konzervatívok, mint Tucker Carlson és a CPAC társaság már tolerálják a náci revizionizmust. S a mérget olyan radikálisok adagolják a fiatal konzervatívoknak, mint Nick Fuentes, aki rosszabb, mint egy tradicionális holokauszt-tagadó. Ő ugyanis azok közé tartozik, akik már nem tagadják a holokausztot, hanem gúnyolják és ünnepelik azt” – írja a történész. 

Ezeknek az új típusú, érv nélküli kommentátoroknak a beszéde már nem olyan hamis érvrendszereken alapszik, mint például David Irving hírhedt holokauszt-tagadó történész műveié, akinek állításai ellen elég volt az igazsággal harcolni. A modern történelemhamísítók ugyanis szimplán figyelmen kívül hagyják a történelemet, és gúnyolódak azokon, akik fontosnak tartják azt: „Kit érdekel mi történt a zsidókkal 80 évvel ezelőtt? Megtörtént, nem történt meg, engem nem érint! S egyébként is unalmas már állandóan erről beszélni!” – hirdetik minden kommetjükben. 

A gúny, a tagadás és a közöny furcsa keveréke ez, amelyet aztán a legáltalánosabb antiszemita toposzokkal vegyítenek el. 

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Nem voltak felkészülve

Ferguson és Levin az esszében elismerik: nem voltak felkészülve arra, hogy a holokauszttagadás újra elterjedhet. Mint írják: az 1960-as évek óta jelen voltak a revizionisták, de senki nem vette őket komolyan: saját maguknak kellett kiadniuk a könyveiket, amelyekben tagadták, hogy hatmillió zsidót gyilkoltak meg a nácik, vagy azt elemezték, hogy nem is voltak gázkamrák a haláltáborokban. Ezek bizonyítható hazuságok voltak, amelyek ellen még jogi szinten is lehetett harcolni: lásd a híres Lipstadt versus Irving per, amiről még film is készült. 

Azonban a 2010-es évek végén a közösségi oldalak megjelenésével a történelemhamisítók megtalálták a tökéletes formátumot: a podcastet. Itt már nem kell referencia, nem kellenek idézetek. Ezek az új revizionisták jól öltözöttek, kultúráltak és a nézőket a „tiltott tudás” ígéretével csábítgatják – írja Ferguson. Ezek a podcastek gyakran úgy tesznek, mintha a második világháborúról beszélni „tiltott lenne” és szinte kivétel nélkül arra a konklúzióra jutnak, hogy az igazi negatív szereplői a háborúnak a szövetségesek voltak és nem a nácik. 

„Ezek az anti-történészek általában visszavonulót fújnak, ha igazi tudósok megkérdőjelezik az állításaikat, majd elismerik, hogy azért a nácik követtek el atrocitásokat, majd kijelentik, hogy ők csak egyszerű emberek, akik szimplán csak »kérdéseket tesznek fel«.”

A szerzők szerint az önjelölt történészeknél rosszabb az új TikToker antiszemiták, akik nem tagadják a történelmet, hanem azt mondják, hogy jó, hogy megtörtént a zsidók lemészárlása. Példaként említik Myron Gainest „férfi jogi” influenszert, aki tavaly arról posztolt, hogy őt bizony nem érdekli és kimondja, hogy igenis kedveli Hitlert. „Hitler forradalmi vezető volt, aki megmentette Németországot. A zsidók üzentek hadat Németországnak” – írta a több milliós nézettséggel rendelkező influenszer. A legtöbb Z generációs influenszer és követőik az antiszemitizmust egyfajta „belsős poénként” kezelik, és mémek millióit gyártják a témában. S ha valaki számon kérik őket azzal érvelnek, hogy „csak vicceltünk.”

A cikk külön foglalkozik Nick Fuentesszel, egy fiatal radikális kommentátorral, aki mindennap hosszú órákon át élő műsort közvetít. Ferguson szerint Fuentes követőiben egy a közös: senki nem tudja megmondani, hogy miben hisz a kommentátor, vagy mi az, amivel ők nézőként egyetértenek. Fuentes ugyanis rendkívül karizmatikus, régiódi tévés stílusban beszél, és szarkasztikus a stílusa. Ha valaki vitába száll vele szimplán hülyére veszi azt, és a követői tábora ünnepel, hogy „beégette az öreg boomert”. 

Az érveknek nincs ereje a gúnnyal szemben. 

„Fuentes a gyűlöletet úgy kezeli, mint egy nagy belsős poént, amit csak a nézői ismernek. Dicséri a Jim Crow szegreációt, Sztálint, a tálibokat, és amerikai diktatúrát szeretne. De mindez ironikus 4chan mémekbe van öltöztetve, miközben Star Wars filmekről, Taylor Swiftről és a Barbie filmről cseveg” – írják a Free Press hasábjain. 

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A közösségi oldalak felelőssége 

Mindez nem lenne lehetséges a közösségi oldalak nélkül. Az algoritmusok ugyanis imádják az uszítást, és azokat a tartalmakat, amelyekre sok reakció érkezik. 

Bár a konkrét uszítók gyakran le vannak tiltva a platformokról a videóik vírusként terjednek. A mesterséges intelligencia mára annyira kifinomult lett, hogy a felháborodást kiváltó videókat fogja és célba juttatja: így azok a tartalmak, amikre a felhasználó magától nem keresett volna rá, végül megtalálják a nézőiket. 

Zsidózás, Izrael-ellenes konspirációk, náci nosztalgia ma már 5-10 másodperces klipekben terjed. 

A mesterséges intelligencia ráadásul elkezdte gyártani az újfajta antiszemita karikatúrákat: AI videókon ünneplik a rabbik a gójok halálát, Hitler beszédeit angolra fordítva terjesztik, és hatlábújjú palesztin gyereket gúnyolnak az IDF katonák. Nem számít, hogy mindez szemfényvesztés: a lényeg a gyűlölet felébresztése. S a videók és tartalmak alatti kommentszekcióban úgy tűnik mintha mindenki egyetértene a zsidógyűlölettel, azonban lehetetlen eldönteni, hogy ezek valódi emberek, vagy chatbotok százai kommentelgetnek. Az AI botok serege létrehozza az egyetértés illúzióját – írja Levin. 

Az eredmény már a felmérésekben is látszik: mind a baloldalon, mind pedig a jobboldalon nő az antiszemitizmus, de elsősorban a fiatalok körében. A 18 és 22 év közötti ameirkai szavazók 18%-a már azt mondja, hogy a zsidó közösségnek negatív hatása van az Egyesült Államokra. 

A cikk szerint a közösségi oldalak nem tudnak, vagy nem akarnak foglalkozni a problémával. Sok esetben a szólásszbadsággal érvelnek azok a tech cégek, amelyek a Covid alatt ezreket letiltottak „tudomány-ellenességre” hivatkozva. A szerzők elismerik, hogy kihívás a szólásszabadság amerikai eszméjének az, hogy jelenleg az AI segítségével ostrom zajlik a történelmi igazságokkal szemben. 

Ferguson felteszi a kérdést: hogyan érvelj történelmi tényekkel egy mém ellen? 

Mire kimondasz egy kezdőmondatot a fiatalok már továbbgörgetnek TikTokon. „Az AI-al megsegített anti-történelem lavinával szemben az igazi történészek tehetetlenek. Azt gondoltuk, hogy a igazságos keretek között, győzedelmeskedni tudunk a múltról szóló harcban. (...) Milyen ostobák voltunk” – zárják az esszét a szerzők. 

Az esszé elsősorban a konzervatív oldalkon váltott ki reakciókat, s bár sokan osztották a pesszimizmust a jövővel kapcsolatban, azt is megjegyezték, hogy nem Ferguson a felelős az antiszemitizmus visszatérésért. Yoram Hazony izraeli filozófus például arról írt az oldalán, hogy sokaknak kéne önvizsgálatot tartani: „Első ránézésre valóban úgy tűnik, hogy az elmúlt két generáció során az »antiszemitizmus elleni küzdelem« érdekében tett kiterjedt (és költséges) erőfeszítések szinte teljes mértékben kudarcot vallottak. Nem fogják-e valahogy áttekinteni, hogy mi ment félre?” Victor Davis Hanson amerikai történész pedig egy válasz esszében arról írt, hogy bár Fergusonnak sok mindenben igaz van, de a konklúzióval nem ért egyet: nem szabad vereséget hirdetni, hanem vállalni kell a harcot a tudatlanság és a történelemhamisítás ellen. 

Nyitókép: Niall Ferguson Budapesten/Földházi Árpád

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Összesen 26 komment

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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 21. 08:01
a történelemnek se vége, se halála nincs csak azok történelme jut ilyen sorsa akik elhitték, hogy megtalálták az örök igazságot a nácizmus semmivel nem volt aljasabb cselekedet mint a gyarmatosítás és számtalan népirtás ami megelőzte és ami még hátravan erre pont az a bizonyíték, hogy azok fordultak most a zsidók ellen akik évtizedeken át a zsidó szenvedéseken lovagolva őrizték hatalmi pozícióikat.
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0
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survivor
2026. augusztus 21. 08:00
Ne legyetek mar hülyek! Az Algorirmusuk Atya ,Zuckerberger IS zsidó Elon Musk IS zsidó. Es lehet h Bill Gates IS.
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1
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londonbaby
2026. augusztus 21. 07:55
bakafant-28 !!! Jól beszélsz !!! hát ja nincs olyan ismerősöm aki jajjjj szegények mennyit szenvedtek, helyette hagyj már a picsába békén ezekkel a zsidókkal meg a holokausztjukkal . Ezeket az utálatokat magatoknak köszönhetitek.... TI CSINÁLTÁTOK ÉS FOLYAMATOSAN IS A HOLOKAUSZTTAL ZAKLATJÁTOK A VILÁGOT.. . ....ÉS MÉG CSODÁLKOZTOK HOGY A VILÁG FASZA TELE VAN MÁR VELETEK...HÚZZATOK A FASZBA HAZA OTT KAVARJÁTOK A SZART !!!!!
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survivor
2026. augusztus 21. 07:54
Qrva 1x ű: 1.Tul jol elünk 2. Regen volt a Vilagbaború
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