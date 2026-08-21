Keményen beszél a saját politikai közösségéről.

Szerinte a Fidesz vereségéhez hozzájárult az alkalmazkodóképesség hiánya, a személyes és intézményi hübrisz, valamint az a tévedés, hogy a hosszú hatalmon maradás egyenlő a legyőzhetetlenséggel.

Vagyis Lázár szerint nem elhagyni kell a hajót, hanem átépíteni.

És akkor megszólal Orbán Viktor.