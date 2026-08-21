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Higgyétek el az elkövetkező hetekben ki fog derülni, mi a Fidesz stratégiája. Ez biztos.
„Lázár, Orbán és Magyar Péter – Három ember, egy történés és három értelmezés
Lázár János visszaadta parlamenti mandátumát. Egyetlen politikai esemény történt, mégis három ember három teljesen különböző dolgot lát benne.
Magyar Péter szerint ez a „süllyedő hajó” tipikus esete. A Fidesz elvesztette a választást, a régi rendszer emberei pedig egymás után hagyják el a fedélzetet.
Lázár egészen mást mond.
Keményen beszél a saját politikai közösségéről.
Szerinte a Fidesz vereségéhez hozzájárult az alkalmazkodóképesség hiánya, a személyes és intézményi hübrisz, valamint az a tévedés, hogy a hosszú hatalmon maradás egyenlő a legyőzhetetlenséggel.
Vagyis Lázár szerint nem elhagyni kell a hajót, hanem átépíteni.
És akkor megszólal Orbán Viktor.
Nem támadja Lázárt. Sőt, nem is vitatkozik vele. Megköszöni a munkáját, majd közli, hogy tapasztalatára, elkötelezettségére és bajtársiasságára a jövőben is számít.
Magyar szerint Lázár elhagyja a hajót.
Lázár szerint a hajót át kell építeni.
Orbán pedig azt mondja: Lázár marad a legénységben.
Na, szerintem itt van ennek a történetnek a lényege.
Mert nem az az igazán érdekes, hogy egy 51 éves politikus visszaadta a parlamenti mandátumát.
Hanem az, hogy mi történik közben a Fideszben.
Ez lehet egy vesztes politikai rendszer szétesése?
Persze. De lehet valami más is:
TUDATOS ÁTRENDEZŐDÉS.
A kettő között óriási a különbség van…
Mert aki azt hiszi, hogy a választási győzelemmel minden eldőlt, könnyen elkövetheti ugyanazt a hibát, amelyről most Lázár beszél: összetévesztheti a győzelmet a legyőzhetetlenséggel.
Ezért én most nem azt figyelném, hogy Lázár honnan távozott. Hanem azt, hogy hová érkezik meg.
Nem dimenzionálnám állandóan a Fidesz halálát.
Aki azt gondolja, hogy Lázár és a Fidesz véletlenül éppen augusztus 20-ára időzítette ezt a bejelentést, az szerintem nem érti, hogyan működik a politika.
Higgyétek el az elkövetkező hetekben ki fog derülni, mi a Fidesz stratégiája.
Ez biztos.
Nyitókép: Facebook / Lázár János