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lázár jános fidesz Magyar Péter orbán viktor

Nem dimenzionálnám állandóan a Fidesz halálát

2026. augusztus 21. 06:43

Higgyétek el az elkövetkező hetekben ki fog derülni, mi a Fidesz stratégiája. Ez biztos.

2026. augusztus 21. 06:43
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Tarjányi Péter
Tarjányi Péter
Facebook

„Lázár, Orbán és Magyar Péter – Három ember, egy történés és három értelmezés

Lázár János visszaadta parlamenti mandátumát. Egyetlen politikai esemény történt, mégis három ember három teljesen különböző dolgot lát benne.
Magyar Péter szerint ez a „süllyedő hajó” tipikus esete. A Fidesz elvesztette a választást, a régi rendszer emberei pedig egymás után hagyják el a fedélzetet.

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Lázár egészen mást mond.

Keményen beszél a saját politikai közösségéről.
Szerinte a Fidesz vereségéhez hozzájárult az alkalmazkodóképesség hiánya, a személyes és intézményi hübrisz, valamint az a tévedés, hogy a hosszú hatalmon maradás egyenlő a legyőzhetetlenséggel.

Vagyis Lázár szerint nem elhagyni kell a hajót, hanem átépíteni.

És akkor megszólal Orbán Viktor.

Nem támadja Lázárt. Sőt, nem is vitatkozik vele. Megköszöni a munkáját, majd közli, hogy tapasztalatára, elkötelezettségére és bajtársiasságára a jövőben is számít.

Magyar szerint Lázár elhagyja a hajót.
Lázár szerint a hajót át kell építeni.
Orbán pedig azt mondja: Lázár marad a legénységben.

Na, szerintem itt van ennek a történetnek a lényege.

Mert nem az az igazán érdekes, hogy egy 51 éves politikus visszaadta a parlamenti mandátumát.
Hanem az, hogy mi történik közben a Fideszben.

Ez lehet egy vesztes politikai rendszer szétesése?
Persze. De lehet valami más is:

TUDATOS ÁTRENDEZŐDÉS.

A kettő között óriási a különbség van…

Mert aki azt hiszi, hogy a választási győzelemmel minden eldőlt, könnyen elkövetheti ugyanazt a hibát, amelyről most Lázár beszél: összetévesztheti a győzelmet a legyőzhetetlenséggel.

Ezért én most nem azt figyelném, hogy Lázár honnan távozott. Hanem azt, hogy hová érkezik meg.

Nem dimenzionálnám állandóan a Fidesz halálát.

Aki azt gondolja, hogy Lázár és a Fidesz véletlenül éppen augusztus 20-ára időzítette ezt a bejelentést, az szerintem nem érti, hogyan működik a politika.

Higgyétek el az elkövetkező hetekben ki fog derülni, mi a Fidesz stratégiája.

Ez biztos.

Nyitókép: Facebook / Lázár János

 

 

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Összesen 11 komment

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Sorrend:
lististerc
2026. augusztus 21. 07:47
Okós,okós - mondta Szú a Vukban.:)
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0
0
ördöngös pepecselés
2026. augusztus 21. 07:47
a büdöskomcsiknak nemhogy stratégiájuk nincs de már önmagukat se értik, Miután diktatórikusan kizárták a Fidesz politikusait a választásokból rácsodálkoznak arra, hogy a Fidesz politikusai félreállnak azok útjából akik végleg fel fogják számolni az idegen hatalmak által kierőszakolt hazugságkoalíciójukat.
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gullwing
2026. augusztus 21. 07:39
Egyet kell eqró patronálóval értenem... Aki nem látja a lényeget az nem ismeri a Fideszt, de magát a politikát sem, a fideszes politikát. Tarjányi nem is vagy olyan ostoba mint mutattad eddig.
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hernadvolgyi-2
2026. augusztus 21. 07:35
NATi-t lecserélték az "okos" kopaszra?
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