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navracsics tibor megújuló fidesz fidesz

Az esne jól, ha továbbra is a Fidesz lehetne a közéleti otthonom

2026. augusztus 21. 10:20

Amire én várok, az az alapjaiban megújuló Fidesz, nem pedig valami más szervezet.

2026. augusztus 21. 10:20
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Bencsik Gábor
Bencsik Gábor
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„Fidesz

A kezdetektől rokonszenvvel követtem Navracsics Tibor közéleti pályafutását. Tetszett a higgadtsága, a polgári attitűdje, a más nézetek iránti nyitottsága. Örültem volna, ha nagyobb beleszólást kap a Fidesz ügyeibe, mint amennyi kívülről látszott. 

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Most mégis ambivalens érzéseim vannak a kezdeményezésével kapcsolatban. Nem igazán tudom hova tenni. Amire én várok, az az alapjaiban megújuló Fidesz, nem pedig valami más szervezet. Párttag nem vagyok, soha nem is voltam, de az esne jól, ha továbbra is a Fidesz lehetne a közéleti otthonom. Aki a törvény szerint bűnös, az a jogerős ítéletet követően bűnhődjék, aki politikai bűnt követett el, lépjen le a színről, de ez a közösség, amely – naponta tapasztalom – továbbra is megvan, maradjon meg a magyar közélet meghatározó szereplőjének. 

Tart még a bizalmam a Fidesz iránt, és igen, összes súlyos hibája mellett Orbán Viktor iránt is. Nem tudom, milyen konkrét lépések szerint mehet végbe a megújulás, de látom az esélyt, hogy sikeresen végbemehet. Ezt várom, ezt remélem, nem valamely másik pártot.”

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

 

 

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Összesen 10 komment

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Sorrend:
Silcon
2026. augusztus 21. 11:35
Nem kedvelem a sorozatos "megújulást" emlegető írásokat, mert azt sugallja, hogy itt valamit alapból elbaltázott a Fidesz, holott erről szó sincs. Benyelt jó pár szerencselovagot, érdemein felül támogatott másokat stb. Inkább a mai kommunikációs divatirányokhoz való alkalmazkodásra van szükség, no meg a közösségi média torzításainak felszámolására. Nem kizárni, meg perelni kell, az eleve esélytelen, de pl. meg lehet tiltani a cégeknek, hogy ott reklámozzanak. Navracsics meg Ferencz utópisztikus álmokat kerget, egy ideális világot képzel el, de az megvalósíthatatlan. Az EU-val való kapcsolat nem "normalizálható", ha véded a saját érdekeidet.
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baronet
2026. augusztus 21. 11:32
Arra várhatsz, te szerencsétlen. Ahhoz előbb Orbánnakkell lelépni a színről, Rogánostól, Tiborczostól, Lölőstől. Életben le nem mossa már magáról ezeket az ügyeket, se a kóserkonzervatív Bibi-rajongását, se a Matolcsyt, se Novák Katit, se a Varga Jucit meg a férjét. Elkúrta, sajnos, múltidő.
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0
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varga-maradj-a-kaptafanal
2026. augusztus 21. 11:28
Uraim, azt javaslom mindenki higgadjon le! Most összetartani kell, nem kinyírni egymást. A Navracsics féle kezdeményezést lehetősègként éltem meg, hogy legyen egy nyílt vita a lehetséges irányokról. Soha nem voltam párttag, de a Mandinak is köszönhetően nagyon elkezdett érdekelni a politika. Azt gondolom, hogy kifejezetten jót tesz a fidesznek, ha a szavazótábor előtt zajlanak a főbb csapásirányok megvitatása. A személyi konfliktusokat viszont nem vinném ki a szavazótabor elé. A prolizás, árulózás, fiatalok állandó ostorozása egyszerűen kontraproduktív. Orbán Viktor a fidesz megkerülhetetlen embere, azonban ahogy a Biblia is mondja, “ jaj annak, aki az emberekben bízik”. Pont a mostani helyzet mutatja, mekkora zavart tud okozni a hadviselèsben, ha minden 1 emberre van felépítve. Önök nem foglalkoztak stratégiai módszertanokkal és irányok elemzésével? Aki napi szinten imádkozik Szent Mihályhoz, szokat közelebb fogja vinni Isten bölcsességéhez.
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 21. 11:15
nem kell elsietni az ítéleteket PoloskaPöti állítólag olyan alkotmány tervez amiben lehetetlen lesz a kétharmad és minden pártocskának lesz esélye bejutni a parlamentbe Ha valami csoda folytán betartja ezt az ígéretét akkor sokmillió jobboldali pártocskával és titkos háttérpaktumokkal sokkal könnyebb lesz leváltani majd elkergetni a poloska diktatúrát.
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