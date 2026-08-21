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Amire én várok, az az alapjaiban megújuló Fidesz, nem pedig valami más szervezet.
„Fidesz
A kezdetektől rokonszenvvel követtem Navracsics Tibor közéleti pályafutását. Tetszett a higgadtsága, a polgári attitűdje, a más nézetek iránti nyitottsága. Örültem volna, ha nagyobb beleszólást kap a Fidesz ügyeibe, mint amennyi kívülről látszott.
Most mégis ambivalens érzéseim vannak a kezdeményezésével kapcsolatban. Nem igazán tudom hova tenni. Amire én várok, az az alapjaiban megújuló Fidesz, nem pedig valami más szervezet. Párttag nem vagyok, soha nem is voltam, de az esne jól, ha továbbra is a Fidesz lehetne a közéleti otthonom. Aki a törvény szerint bűnös, az a jogerős ítéletet követően bűnhődjék, aki politikai bűnt követett el, lépjen le a színről, de ez a közösség, amely – naponta tapasztalom – továbbra is megvan, maradjon meg a magyar közélet meghatározó szereplőjének.
Tart még a bizalmam a Fidesz iránt, és igen, összes súlyos hibája mellett Orbán Viktor iránt is. Nem tudom, milyen konkrét lépések szerint mehet végbe a megújulás, de látom az esélyt, hogy sikeresen végbemehet. Ezt várom, ezt remélem, nem valamely másik pártot.”
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád