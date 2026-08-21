Most mégis ambivalens érzéseim vannak a kezdeményezésével kapcsolatban. Nem igazán tudom hova tenni. Amire én várok, az az alapjaiban megújuló Fidesz, nem pedig valami más szervezet. Párttag nem vagyok, soha nem is voltam, de az esne jól, ha továbbra is a Fidesz lehetne a közéleti otthonom. Aki a törvény szerint bűnös, az a jogerős ítéletet követően bűnhődjék, aki politikai bűnt követett el, lépjen le a színről, de ez a közösség, amely – naponta tapasztalom – továbbra is megvan, maradjon meg a magyar közélet meghatározó szereplőjének.