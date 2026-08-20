Az elmúlt két évtized magyar kormányai rengeteg kárt tettek a magyar pszichében. Orbán legszörnyűbb öröksége is az, hogy a saját hatalomban maradása érdekében leprogramozta a Fidesz ideális szavazóját és alattvalóját, A Magyar Embert, Aki Megköveteli A Tiszteletet. Magyar Péter és a Tisza sikerének egyik alapja, hogy a korábbi ellenzék hozzáállásával szakítva meg sem próbáltak szembehelyezkedni az orbáni szavazóval, nem próbálták megváltoztatni, hanem elfogadták, hogy ez az orbáni program fut a magyar társadalom számítógépén, tehát a siker érdekében ennek megfelelően kell politizálni.

Jól látszik ez azon, ahogy Magyar Péter a rezsicsökkentésről beszélt. Soha nem kérdőjelezte meg az intézkedést, még a nyári energiaválságban is a fenntartását ígérte. Persze előtte volt az elkerülendő példa: Márki-Zay Péter, az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje a 2022-es választási kampányban véletlenül többször is kimondta a valóságot a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, „népbutításnak” és felelőtlen lépésnek nevezte, és azt mondta, az a baj az ilyen intézkedésekkel, hogy „könnyű őket megígérni és bevezetni, de rendkívül nehéz megszüntetni”. Sőt, azt mondta, a rezsicsökkentés helyett jobb lenne spórolni és épületenergetikai korszerűsítéseket végrehajtani. Meg is lett az eredménye, a fideszes médiabirodalom lecsapott, A Magyar Ember, Aki Megköveteli A Tiszteletet pedig büntetett.

A kampányidőszakban ugyanígy elemezgette mindenki, mennyire jól is teszi a Tisza, hogy semmit nem mond a Budapest Pride betiltásáról, hogy Magyar Péter „nem sétál bele a Fidesz csapdájába”, azaz: nem áll ki nyilvánosan és határozottan egy vegzált és elnyomott, különösen sérülékeny magyar kisebbség mellett. Hiába, ezt követelte a politikai racionalitás, máskülönben kíméletlenül büntetett volna az orbáni program.