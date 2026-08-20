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Lehet, hogy Magyar Péter a kormányzás DJ Otija, de akkor Orbán MC Isti volt

2026. augusztus 20. 10:27

Egyelőre a legfőbb különbség Orbán és Magyar kormányai között pont ez, hogy Magyar Péter nemhogy visszariasztaná az embereket a politika érdemi megvitatásától, még kifejezetten buzdítja is a választókat a közügyek követésére, a nyilvános szerepvállalásra és az önszerveződésre.

2026. augusztus 20. 10:27
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Sarkadi Zsolt
Sarkadi Zsolt
Telex.hu

„Számtalan ilyen pszeudoeseményt szervezett nekünk a Fidesz az elmúlt 16 évben – elég csak a kormányinfókra gondolni, ahol Gulyás Gergely mindenre azt válaszolta, nem tud róla semmit, nem volt ilyen, vagy ha volt, sose hallott róla, és mindezt pusztán azért, hogy a kormány fenntarthassa a látszatot: legalább valamennyire még normális kapcsolatot tart fenn a médiával.

Felhúztak egy egész fideszes pszeudovalóságot. Elüldözték a CEU-t, bevezették, aztán megszüntették a vasárnapi boltzárat, harcoltak Soros György ellen éveken át, Magyarországon kihelyezett, kék óriásplakátokkal üzentek a migránsoknak és a végtelenségig lehetne folytatni a sort olyan politikai húzásokkal, amiknek – különösen a mából visszatekintve – az égvilágon semmi értelmük nem volt, csak az, hogy a kormányról, és különösen a cselekvő, aktív kormányról beszéljenek az emberek. Száz- meg ezermilliárdokat szórtak el politikai kommunikációra annak érdekében, hogy létrehozzák ezt a saját univerzumot, amiben Orbán harcolni megy ki az EU-csúcsokra, amiben ukránok akarják szabotálni Szerbiában a magyar energiaellátást, amiben mi állítottuk meg a migrációt, amiben Tiborcz István egy átlagos és tisztességes vállalkozó, Mészáros Lőrinc pedig egy self-made man, amiben Hatvanpusztához semmi köze a miniszterelnöknek.

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Orbán sok támogatója és a politikai zsenialitása előtt rettegve fejet hajtó ellenzékiek jelentős része is ezt a pszeudovalóságot hitte Orbán Viktor politikai víziójának, a nagy képnek, ami csak távolabbról nézve látszik igazán. Mára kiderült: nem átfogó vízió volt ez, hanem csak egy nagy halom hazugság egymásra dobálva. Mindegyik egyetlen célt szolgált: megnyerni a pillanatot és hatalomban maradni.

(...)

De amellett, hogy a pszeudovalóságuk megteremtése érdekében ennyit kommunikáltak, a saját hatalmukról és a rendszer természetéről szóló nyílt kommunikációtól a legteljesebben elzárkóztak. Orbán Viktor lehozott 16 évet miniszterelnökként úgy, hogy egyáltalán nem adott hosszabb interjút valódi, független médiának, kulcspolitikusokat volt lehetetlen megszólaltatni éveken át. A neki nem tetsző kérdésekben a hatalom feltörhetetlen hallgatásba burkolózott.

Ezzel párhuzamosan igyekeztek ellehetetleníteni és elbizonytalanítani minden, tőlük független állampolgári kezdeményezést, amivel a magyar választók a saját sorsukra próbáltak hatni. Fenyegetésnek állították be a tőlük független civil szervezeteket, legyen az egy akkugyárépítést akadályozó anyaegylet, környezetvédő csoport vagy klímaaktivisták. És el is érték, hogy a magyar társadalom egyre nagyobb része lássa kockázatosnak a civil szerepvállalást, hogy egyre kevesebben merjenek nyíltan ellentmondani vagy akár csak kérdezni is. Mindent megtettek azért, hogy a magyar választók a politikát valami halandó ember által befolyásolhatatlan szférának lássák, hogy visszariadjanak tőle, és ezzel minden lényegi döntést a kormányra bízzanak. Hogy vésődjön bele a lelkükbe: úgyis minden mindegy, mert a kormány leválthatatlan.

Egyelőre a legfőbb különbség Orbán és Magyar kormányai között pont ez, hogy Magyar Péter nemhogy visszariasztaná az embereket a politika érdemi megvitatásától, még kifejezetten buzdítja is a választókat a közügyek követésére, a nyilvános szerepvállalásra és az önszerveződésre.

(...)

De ha a politika kommunikáció, akkor nemcsak a politikusról, hanem a választókról, azaz a közönségről is rengeteget elárul. Ez a kép pedig már nem túl szívderítő. Magyar Péter választókról alkotott képe ugyanis – ha nem is mindenben, de – több dologban átfedést mutat Orbánéval.

Az elmúlt két évtized magyar kormányai rengeteg kárt tettek a magyar pszichében. Orbán legszörnyűbb öröksége is az, hogy a saját hatalomban maradása érdekében leprogramozta a Fidesz ideális szavazóját és alattvalóját, A Magyar Embert, Aki Megköveteli A Tiszteletet. Magyar Péter és a Tisza sikerének egyik alapja, hogy a korábbi ellenzék hozzáállásával szakítva meg sem próbáltak szembehelyezkedni az orbáni szavazóval, nem próbálták megváltoztatni, hanem elfogadták, hogy ez az orbáni program fut a magyar társadalom számítógépén, tehát a siker érdekében ennek megfelelően kell politizálni.

Jól látszik ez azon, ahogy Magyar Péter a rezsicsökkentésről beszélt. Soha nem kérdőjelezte meg az intézkedést, még a nyári energiaválságban is a fenntartását ígérte. Persze előtte volt az elkerülendő példa: Márki-Zay Péter, az ellenzék korábbi miniszterelnök-jelöltje a 2022-es választási kampányban véletlenül többször is kimondta a valóságot a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, „népbutításnak” és felelőtlen lépésnek nevezte, és azt mondta, az a baj az ilyen intézkedésekkel, hogy „könnyű őket megígérni és bevezetni, de rendkívül nehéz megszüntetni”. Sőt, azt mondta, a rezsicsökkentés helyett jobb lenne spórolni és épületenergetikai korszerűsítéseket végrehajtani. Meg is lett az eredménye, a fideszes médiabirodalom lecsapott, A Magyar Ember, Aki Megköveteli A Tiszteletet pedig büntetett.

A kampányidőszakban ugyanígy elemezgette mindenki, mennyire jól is teszi a Tisza, hogy semmit nem mond a Budapest Pride betiltásáról, hogy Magyar Péter „nem sétál bele a Fidesz csapdájába”, azaz: nem áll ki nyilvánosan és határozottan egy vegzált és elnyomott, különösen sérülékeny magyar kisebbség mellett. Hiába, ezt követelte a politikai racionalitás, máskülönben kíméletlenül büntetett volna az orbáni program.

A fideszes hatalomgyakorlást a legtöbben populizmusnak nevezték, vita maximum azon volt, milyen populizmus. A populizmus egyszerűen összefoglalva a nép fogalmának abszolutizálása és annak szembeállítása az elittel vagy elitekkel, miközben ebben a harcban a populista politikus minden erejével igyekszik a nép védelmezőjeként feltűnni. Nagyon úgy tűnik, a 21. században, főleg Európának ezen a részén kizárólag a populista politika lehet sikeres, ami nem sikeres, az általában azért nem az, mert nem eléggé populista. 16 év Orbán után a magyar választók jelentős része el is várja, hogy a politikus legyen populista, ez Orbán szellemi hagyatéka, ez az orbáni program.

Magyar Péter populizmusa sok tekintetben más, mint Orbáné, de attól még populizmus.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 58 komment

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sarzal
2026. augusztus 20. 14:41
ez még mindig a független és objektív újságírás gondolom.....
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0
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Annalili
2026. augusztus 20. 14:37
Ezt az írást nem tudtam végigolvasni...
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0
0
elfújta az ellenszél
2026. augusztus 20. 14:13
Már az első bekezdés nyilvánvaló hazugság. Ha valaki azzal jön, hogy a három fogalmatlan Grácia, vagy a gombnyomásra dühödt kirohanást produkáló főnökük jobb sajtótájékoztatókat tart mint az örökké higgadt és kiegyensúlyozott, ugyanakkor tárgyszerű, jó humorral megáldott Gulyás Gergely, az szándékosan hazudik, bevállalva hogy ezt mindenki tudja is róla.
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2
0
csulak
2026. augusztus 20. 14:12
AdolfPeterre tokeletesen illik a kovetkezo mondas: amikor a szart felrakjak a polcra, rogton lekvarnak kepzeli magat !
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