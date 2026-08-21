Bravúr Törökországban: a Ferencváros egygólos előnyt szerzett a Trabzonspor otthonában

A tavasszal a nyolcaddöntőig jutó Ferencváros 1-0-ra nyert a török Trabzonspor vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa-liga selejtezős rájátszásában, a párharc első mérkőzésén. A távirati iroda azt írta,

a magyar kupagyőztes Kristoffer Zachariassen 17. percben szerzett fejesgóljával nyert, és továbbra is veretlen ebben az idényben az Európa-liga-selejtezőben, mérlege öt győzelem és két döntetlen.

Közölték, ha a 36-szoros magyar bajnok sikerrel veszi a párharcot, sorozatban harmadszor, összességében pedig hatodszor szerepelhet majd az Európa-liga főtábláján. A továbbjutás meghiúsulása esetén a Konferencia-liga-főtáblán folytatja szereplését, a 2023/24-es idény után másodszor.