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ferencváros európa liga mohamed szalah kristoffer zachariassen trabzonspor

Bravúr Törökországban: a Ferencváros egygólos előnyt szerzett a Trabzonspor otthonában

2026. augusztus 21. 08:55

A magyar csapat Kristoffer Zachariassen fejesgóljával zsebelte be a győzelmet.

2026. augusztus 21. 08:55
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A tavasszal a nyolcaddöntőig jutó Ferencváros 1-0-ra nyert a török Trabzonspor vendégeként csütörtökön a labdarúgó Európa-liga selejtezős rájátszásában, a párharc első mérkőzésén. A távirati iroda azt írta, 

a magyar kupagyőztes Kristoffer Zachariassen 17. percben szerzett fejesgóljával nyert, és továbbra is veretlen ebben az idényben az Európa-liga-selejtezőben, mérlege öt győzelem és két döntetlen.

Közölték, ha a 36-szoros magyar bajnok sikerrel veszi a párharcot, sorozatban harmadszor, összességében pedig hatodszor szerepelhet majd az Európa-liga főtábláján. A továbbjutás meghiúsulása esetén a Konferencia-liga-főtáblán folytatja szereplését, a 2023/24-es idény után másodszor.

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Az ellenfélnél a kezdőcsapat tagja volt Mohamed Szalah, aki a nyáron kilenc év után hagyta ott a Liverpoolt, amellyel kétszer bajnoki címet és Ligakupát, egyszer pedig FA-kupát és Bajnokok Ligáját nyert.

Az egyiptomi válogatott támadóval a középpályán Callum O'Dowdának, a védelemben pedig Cadunak kellett felvennie a versenyt, de Szalah már a nyolcadik percben helyzetbe került, Dibusz Dénes azonban védett. A Ferencváros védelmének másik, jobb oldalán Nagy Olivér kapott játéklehetőséget, aki ebben az idényben mindössze kilenc percet töltött a pályán a korábbi hat El-selejtezőn. Csütörtökön azonban nem érződött a megilletődöttség a 23 éves védőn, és beadása után Kristoffer Zachariassen megszerezte a vezetést a 17. percben. Később Bamidele Yusuf növelhette volna az előnyt, de a bal alsó sarokba tartó labdát Andre Onana, a törökök kapusa lábbal védte.

Az első játékrészben a házigazda játékosai csupán abban jeleskedtek, hogy négyszer is megpróbálták megtéveszteni a játékvezetőt a tizenhatoson belül vélt szabálytalanság miatt - eredménytelenül.

A második félidő is Szalah-lehetőséggel kezdődött, ezúttal középről lőhetett az egyiptomi, de a bal kapufa mellé. Támadásban maradtak a hazaiak, és Paul Onuachu fejese után a labda a lécről vágódott vissza.

Borbély Balázs vezetőedző a középpálya megerősítését tartotta fontosabbnak, a csatár Yusuf helyett Nagy Ádám folytatta, így a Ferencváros két támadóval, Lenny Joseph-fel és Zachariassennel maradt az utolsó fél órára. Idővel aztán utóbbi légiós is elhagyta a pályát, és a védő Osváth Attila is az előny megőrzéséért lépett pályára. Közben azonban 

Dibusz két nagy védése is kellett, hogy ne változzon az eredmény. 

A négyperces hosszabbítás végét követően Chibuike Nwaiwu elveszítette a fejét, és felöklelte Lisztes Krisztiánt, amiért piros lapot kapott, így a nigériai védő kihagyja a visszavágót, amit jövő héten csütörtökön 20.30-tól rendeznek a Groupama Arénában.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

 


 

 

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Összesen 11 komment

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rugbista
2026. augusztus 21. 10:36
Jó volt a Fradi!
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scorpicores
2026. augusztus 21. 09:52
Váratlan, nagy siker!
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baluka70
2026. augusztus 21. 09:44
Jó reggelt Mandi! A hazai rigók remélem figyeltek,hogy hogyan kell vezetni egy meccset! Basztatják a Fradit,de megint óriási örömet szereztünk legalább 3 millió magyarnak! Szép volt fiúk!
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zakar zoltán béla
2026. augusztus 21. 09:38
2 magyarral a kezdéskor. Ali baba légy az enyém....
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1
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