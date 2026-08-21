Financial Times: Európai célpontokat támadhat Irán

Sajtóinformációk szerint Irán az Egyesült Államok európai katonai célpontjainak megtámadását mérlegelheti, ha Donald Trump amerikai elnök tovább eszkalálja a háborút – írja a Financial Times, szemlézi az Index. A teheráni vezetésben egyre többen számolnak a konfliktus kiújulásával, ezért állítólag már bulgáriai és ciprusi amerikai létesítményeket, valamint a Hormuzi-szorosban húzódó tenger alatti optikai kábeleket is lehetséges célpontként vizsgálták.

Irán az Egyesült Államok európai katonai célpontjainak megtámadását is mérlegelte arra az esetre, ha Donald Trump amerikai elnök tovább eszkalálná a háborút – számol be a Financial Times iráni rezsimhez közel álló forrásokra hivatkozva. Sajtóinformációk szerint a teheráni vezetésben egyre többen úgy látják, hogy a konfliktus kiújulása inkább idő kérdése.