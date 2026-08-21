Financial Times: Európai célpontokat támadhat Irán

Trump: az Iránnal kapcsolatos helyzet „nagyon jó”
Donald Trump amerikai elnök szerint "egy bizonyos ponton" újraindulhatnak tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de ez jelenleg nincs napirenden.
Teherán amerikai katonai létesítményeket vehet célba Európában, ha tovább eszkalálódik a háború.
Sajtóinformációk szerint Irán az Egyesült Államok európai katonai célpontjainak megtámadását mérlegelheti, ha Donald Trump amerikai elnök tovább eszkalálja a háborút – írja a Financial Times, szemlézi az Index. A teheráni vezetésben egyre többen számolnak a konfliktus kiújulásával, ezért állítólag már bulgáriai és ciprusi amerikai létesítményeket, valamint a Hormuzi-szorosban húzódó tenger alatti optikai kábeleket is lehetséges célpontként vizsgálták.
Irán az Egyesült Államok európai katonai célpontjainak megtámadását is mérlegelte arra az esetre, ha Donald Trump amerikai elnök tovább eszkalálná a háborút – számol be a Financial Times iráni rezsimhez közel álló forrásokra hivatkozva. Sajtóinformációk szerint a teheráni vezetésben egyre többen úgy látják, hogy a konfliktus kiújulása inkább idő kérdése.
Az iráni erők állítólag délkelet-európai amerikai létesítmények, köztük bulgáriai és ciprusi célpontok megtámadását is vizsgálták.
A lapnak nyilatkozó két iráni rezsimközeli forrás szerint a lehetséges célpontok között szerepelhetnek az Egyesült Államok katonai eszközei Bulgáriában, ahol az ország a múlt hónapban engedélyezte a Bezmer légibázis használatát amerikai üzemanyag-utántöltő repülőgépek számára. Ciprus szintén felvetődött lehetséges célpontként. Az iráni erők emellett állítólag a Hormuzi-szorosban húzódó tenger alatti optikai kábelek megtámadásának lehetőségét is vizsgálták egy esetleges eszkaláció esetén.
A források szerint az iráni válaszlépések mértéke attól függne, milyen lépéseket tesz Washington. Az egyikük szerint
a rezsim olyan tervet készít elő, amely kiterjesztené a konfliktust, ha Donald Trump beváltaná korábbi fenyegetését, és iráni infrastruktúrát támadna.
Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy az Egyesült Államok minden, a Hormuzi-szorosban tartózkodó hajó elleni iráni támadásra egy iráni híd vagy erőmű megsemmisítésével válaszolna. A másik forrás szerint Iránnak „nem lennének korlátai” az önvédelemben, és egy amerikai támadás esetén akár Európában is célpontokat támadna.
Donald Trump néhány nappal korábban még úgy értékelte, hogy amerikai szempontból „nagyon jó” az Iránnal kapcsolatos helyzet. Az amerikai elnök szerint egy későbbi időpontban újraindulhatnak a tárgyalások Washington és Teherán között, ez azonban egyelőre nincs napirenden. Trump hangsúlyozta, hogy legfontosabb célja továbbra is annak megakadályozása, hogy Irán atomfegyverhez jusson. A Hormuzi-szorosról azt mondta, hogy az nyitva van és teljes amerikai ellenőrzés alatt működik, ugyanakkor elismerte, hogy Irán katonai drónok bevetésével képes „kellemetlenségeket” okozni.
Nyitókép: ATTA KENARE / AFP
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Donald Trump amerikai elnök szerint "egy bizonyos ponton" újraindulhatnak tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de ez jelenleg nincs napirenden.