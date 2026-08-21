Kádári nosztalgiával indult újra az M1 adása

Részben a Kádár-rendszerben már befutott televíziósok arcképcsarnokát láthatták, akik az ünnepnapon újraindult M1 csatorna debütálását kísérték figyelemmel. A Magyar Nemzet összeállítása szerint a 2010 előtti időszak egyik markánsan balliberális kötődésű műsorvezetője is feltűnt.

Vitray Tamás, Kepes András, Mészáros Antónia szereplése után este zárásként bemutatták az István, a király című legendás rockopera 2013-as provokatív átiratát, amit Alföldi Róbert rendezett.

A portál cikkéből kiderül, hogy a Kunigunda utcai stúdió vendége volt Vitray Tamás, aki 1958-ban készítette első televíziós interjúját, de ezt megelőzően a Rákosi-rendszer elkötelezettjeként a Honvédelmi Minisztériumban a Néphadsereg politikai főcsoportfőnökségén hadnagyi rangban, fordítóként dolgozott, majd rövid ideig a Magyar Rádiónál, a Chemolimpexnél és a Kínai Népköztársaság nagykövetségén is megfordult. Hozzátették, Vitray 1959. december 1-jén a Magyar Rádió és Televízió Televíziós főosztálya Agitációs Propaganda Osztályán a sportrovat belső munkatársa lett.