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Az új „közmédiában” a kormánnyal szembeni kritikus hangot Horn Gábor jelenti

2026. augusztus 21. 10:18

A közmédia első napjának műsoraiban szinte kizárólag olyan vendégek jelentek meg, akik a Tisza holdudvarához tartoznak.

2026. augusztus 21. 10:18
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Deák Dániel
Deák Dániel
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„Az új »közmédiában« a kormánnyal szembeni kritikus hangot Horn Gábor jelenti. Elemzés öt pontban!

1. ÉVTIZEDES PROBLÉMA: A közmédia függetlensége és pártatlansága a rendszerváltoztatás óta megoldatlan kérdés Magyarországon. Ennek egyik fő oka, hogy a finanszírozása végső soron a kormány és a parlament döntéseitől függ – és mint tudjuk, az rendeli a nótát, aki fizet. Magyar Péter is világossá tette, hogyan képzeli el ezt a viszonyt, amikor egy kommentben rúgatott ki két embert az M1 Híradójából.

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2. NEM EZ VOLT AZ ÍGÉRET: Magyar Péter a kampányban ugyanakkor nem ezt ígérte, hanem egy teljesen független, pártpropagandától mentes közmédiát, amely egyenlő esélyeket biztosít a kormány és az ellenzék számára.

3. VITRAY TAMÁSSAL »ÚJULT MEG«: Ehhez képest a közmédia első napjának műsoraiban szinte kizárólag olyan vendégek jelentek meg, akik a Tisza holdudvarához tartoznak, vagy láthatóan közelednek hozzá. Ilyen volt például a „rendszerváltó bulin” ünneplő, legutóbb már Orbán Viktort is támadó Kapu Tibor. A leginkább ellenzékinek nevezhető hangot pedig az egykori SZDSZ világából érkező Hack Péter és Horn Gábor jelentette.

4. ELLENZÉKI POLITIKUS NEM SZÓLALT MEG: Még az elmúlt 16 év közmédiájában is rendszeresen saját hangjukon játszották be az ellenzéki politikusok megszólalásait a híradóban. Most már erre sem került sor: mindössze a műsorvezető olvasta fel az egyik fideszes képviselő Facebook-posztját. Eközben a TISZA pártrendezvényére már külön tudósítót is küldtek.

5. A BALLIBERÁLIS KÖZEGNEK FELEL MEG: Magyar Péter pontosan tudja, hogy saját politikai és médiaközegéből akkor éri majd a legkevesebb támadás, ha az új „közmédia” megfelel a régi balliberális médiaelit elvárásainak. Ha Vitray Tamások és Horn Gáborok válnak a meghatározó arcokká, akkor ez a közeg könnyen ráütheti a függetlenség pecsétjét az új műsorstruktúrára.”

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
rottyos-ducse
2026. augusztus 21. 12:12
Deak Danit nagyon utaljuk Meg ha lennenek is gondolatai, neki semmit nem hiszunk el, csereljetek ki
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elfújta az ellenszél
2026. augusztus 21. 11:44
Lehet mondani hogy karaktergyilkosság ami a Magyar Nemzetben megjelent az M1-esre most visszabútorozott, Kádár korszakból raktáron maradt celebekről, de azért nem tanulság nélküli. Visszakeresve jópár ilyen ember életútját mindig ugyanaz jön le. Megvolt az ára a karriernek, sokszoros szűrőn keresztül vezetett az út a közszereplésig. Vitray Tamás tiszti rendfokozatú propagandista jelképe lehet ennek a "függetlenségnek". A karrier árát sokszor az apák, nagyapák rendezték le, mint például Alföldi Róbert esetében, aki így elénk okádhatta augusztus 20. alkalmából Szent István ficamát. Vagy vehetjük akár miniszterelnökünket is, mély családi beágyazottsággal a Kádár rencer világába. Most jelképesen is megtörtént a restauráció, Kovács úr visszakapta élete első TV készülékét, azon nézheti a Tenkes kapitánya remastered kiadását, főszerepben Magyar Péterrel.
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2
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bituman
2026. augusztus 21. 11:23
Ferdi! Értem tehát ha nem áll föl az elsö éjjel a barátnődre, akkor is azzal mentegeted magad, hogy drágám ez még csak az első nap.... 😂🤣🤣 Vagy barátodra.. mert ugye a mai világban már sosem lehet tudni..
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fernandvix
2026. augusztus 21. 11:13
bitumanfernandvix 2026. augusztus 21. 10:58 A bibi itt azzal van, hogy MÁST igértek!!!! Első nap volt te idióta. :))))))))))))))))))))))
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0
7
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