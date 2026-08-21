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A közmédia első napjának műsoraiban szinte kizárólag olyan vendégek jelentek meg, akik a Tisza holdudvarához tartoznak.
„Az új »közmédiában« a kormánnyal szembeni kritikus hangot Horn Gábor jelenti. Elemzés öt pontban!
1. ÉVTIZEDES PROBLÉMA: A közmédia függetlensége és pártatlansága a rendszerváltoztatás óta megoldatlan kérdés Magyarországon. Ennek egyik fő oka, hogy a finanszírozása végső soron a kormány és a parlament döntéseitől függ – és mint tudjuk, az rendeli a nótát, aki fizet. Magyar Péter is világossá tette, hogyan képzeli el ezt a viszonyt, amikor egy kommentben rúgatott ki két embert az M1 Híradójából.
2. NEM EZ VOLT AZ ÍGÉRET: Magyar Péter a kampányban ugyanakkor nem ezt ígérte, hanem egy teljesen független, pártpropagandától mentes közmédiát, amely egyenlő esélyeket biztosít a kormány és az ellenzék számára.
3. VITRAY TAMÁSSAL »ÚJULT MEG«: Ehhez képest a közmédia első napjának műsoraiban szinte kizárólag olyan vendégek jelentek meg, akik a Tisza holdudvarához tartoznak, vagy láthatóan közelednek hozzá. Ilyen volt például a „rendszerváltó bulin” ünneplő, legutóbb már Orbán Viktort is támadó Kapu Tibor. A leginkább ellenzékinek nevezhető hangot pedig az egykori SZDSZ világából érkező Hack Péter és Horn Gábor jelentette.
4. ELLENZÉKI POLITIKUS NEM SZÓLALT MEG: Még az elmúlt 16 év közmédiájában is rendszeresen saját hangjukon játszották be az ellenzéki politikusok megszólalásait a híradóban. Most már erre sem került sor: mindössze a műsorvezető olvasta fel az egyik fideszes képviselő Facebook-posztját. Eközben a TISZA pártrendezvényére már külön tudósítót is küldtek.
5. A BALLIBERÁLIS KÖZEGNEK FELEL MEG: Magyar Péter pontosan tudja, hogy saját politikai és médiaközegéből akkor éri majd a legkevesebb támadás, ha az új „közmédia” megfelel a régi balliberális médiaelit elvárásainak. Ha Vitray Tamások és Horn Gáborok válnak a meghatározó arcokká, akkor ez a közeg könnyen ráütheti a függetlenség pecsétjét az új műsorstruktúrára.”
Nyitókép: Facebook