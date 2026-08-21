Népszerű terméket hív vissza a Lidl

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A pudingban talált baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.
Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Lidl egyik népszerű termékénél.
A hatóság a Milbona High Protein csokoládéízű puding, (200 grammos) megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.
A tájékoztatásban az olvasható, hogy a Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket:
A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – ígérte a fogyasztóvédelem.
A Világgazdaság cikke szerint a visszahívásban érintett Milbona High Protein csokoládéízű puding kiszerelése 200 grammos, a fogyaszthatósági határideje pedig 2026. 09.14.
A hatóság a termékvisszahívás okát is részletezte, ez alapvetően mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.
A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.
Hozzátették, a fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat. A hatóság azt kéri, aki a fenti fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
Nyitókép: Facebook