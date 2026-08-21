Népszerű terméket hív vissza a Lidl

gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról,

valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – ígérte a fogyasztóvédelem.

A Világgazdaság cikke szerint a visszahívásban érintett Milbona High Protein csokoládéízű puding kiszerelése 200 grammos, a fogyaszthatósági határideje pedig 2026. 09.14.