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fogyasztóvédelmi hatóság milbona high protein baktérium termék visszahívás Lidl

Népszerű terméket hív vissza a Lidl

2026. augusztus 21. 08:42

A pudingban talált baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.

2026. augusztus 21. 08:42
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Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a Lidl egyik népszerű termékénél. 

A hatóság a Milbona High Protein csokoládéízű puding, (200 grammos) megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte, mivel a termékben Bacillus cereus baktérium jelenlétét mutatták ki.

A tájékoztatásban az olvasható, hogy a Lidl Magyarország Bt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket:

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  • gondoskodott a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról,
  • valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról.

A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) hatóságunk nyomonköveti – ígérte a fogyasztóvédelem.

A Világgazdaság cikke szerint a visszahívásban érintett Milbona High Protein csokoládéízű puding kiszerelése 200 grammos, a fogyaszthatósági határideje pedig 2026. 09.14.

A hatóság a termékvisszahívás okát is részletezte, ez alapvetően mikrobiológiai nem megfelelőség. A Bacillus cereus egy élelmiszer eredetű megbetegedést okozó baktérium, amely bizonyos körülmények között toxinokat termelhet.

A baktérium, illetve az általa termelt toxinok fogyasztása hányással, hasmenéssel, hasi fájdalmakkal és egyéb emésztőrendszeri tünetekkel járó megbetegedést okozhat.

Hozzátették, a fertőzés általában enyhe és rövid lefolyású, azonban csecsemők, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű vagy egyéb okból veszélyeztetett személyek esetében súlyosabb lefolyás is előfordulhat.  A hatóság azt kéri, aki a fenti fogyaszthatósági idővel rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el. 

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
schwabisch2026
2026. augusztus 21. 10:01
Szar van a palacsintában....Ja, nem, a puddihgban,he!
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lendvaiildiko
2026. augusztus 21. 09:54
Múltkor egy másik áruház láncban kétféle sajtot is vettem. Életemben nem olvastam el a kis cédulát. Legnagyobb csodálkozásomra a füstölt sajtról azt írták, hogy dió és hal eredetű sallergéneket tartalmazhat. Döbbenet az, hogy miként kerülhet egy gyártósorra a sajt és a hal?????? Gondolom a hal után kitisztítják a gyártósort, de aki allergiás, az bizony bekaphatja a nem kívánt sallergéneket. DE KINEK JUTNA ESZÉBE FÜSTÖLTSAJT VÁSÁRLÁS ELŐTT HAL ÉS DIÓ EREDETŰ ALLERGÉNEK JELENLÉTÉT KERESNI A SAJTBAN? A másik sajt műanyagtokja párás, visszataszító volt, ráadásul lejárt a szavatossága, és időközben nem tárolták hűtőben. Ezek mindenféle szemetet, ami nem kell a németeknek, idehoznak és itt értékesítenek
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0
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chiron
•••
2026. augusztus 21. 09:25 Szerkesztve
Eldobták a bumerángot a múltkori, Fidesz bukásán gúnyolódó reklámjukkal. Amit visszavontak, közfelháborodásra. A bumeráng meg olyan, hogy elszáll ugyan, de visszahozza a Karma. Vagy az aerodinamika, kinek mi jár. A messiástörpék sem nőnek az égig. Ezért igaz a régiek mondása, miszerint egy kultúra alkonyát az mutatja meg, amikor már a törpe jellemek is hosszú árnyékot vetnek. Macron, Ursula, Baka, meg a fostos bohóc után, Várom a hajnalt.
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4
0
the-purge
2026. augusztus 21. 08:57
Mer bisztosan a matyarpéder beléjöragatta a bagtérijumot! Ez a Tisza Trinyanyonnya!
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