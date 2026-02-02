Nagy dobásra készül a Fradi: 88-szoros válogatott játékost várnak az Üllői úton

„Megdöbbentett, hogy engem akarnak” – Varga Barnabás eligazolása után be is jelentette első érkezőjét a Ferencváros
Virgil van Dijkhoz hasonlítja magát.
A támadóalakzat téli helyrepofozása után a védelmet is megerősítenék a zöld-fehérek. A Fradi egyenesen Olaszországból hozná haza nagy nemzetközi tapasztalattal felvértezett kiszemeltjét.
Varga Barnabás és Tóth Alex távozása után a támadóalakzat megerősítése volt az első számú téli prioritás a Ferencvárosnál, és Franko Kovacevic, valamint Elton Acolatse megszerzésével ezt hellyel-közzel abszolválták is a zöld-fehérek. Ugyanakkor a többfrontos küzdelem során a védelem elhanyagolását sem engedhetik meg maguknak, ennek szellemében érkezett az argentin Mariano Gómez – s érkezhet a Fradi egyik régi kiszemeltje.
Köztudott, hogy az FTC egy ideje már figyeli korábbi játékosa, Nagy Ádám helyzetét, ebből maga Kubatov Gábor klubelnök sem csinált titkot a Fradi januári szakmai napján. A 2024 óta az olasz másodosztályú, vagyis Serie B-s Speziában légióskodó 88-szoros válogatott védő most minden eddiginél közelebb kerülhet a magyar bajnokhoz, hiszen már a Sky Sports átigazolásokban hiteles olasz újságírója, Gianluca Di Marzio is beszámolt a Fradi érdeklődéséről –
mi több, azt írja, akár már a következő órákban megszülethet a megállapodás Nagy ádám visszatéréséről.
Amennyiben ez így történne, a játékos majd' tíz év, 2016 után játszana újra Magyarországon: az év nyarán adta el a Ferencváros az olasz élvonalbeli Bolognának, ahol Nagy három évet húzott le, majd később az angol másodosztályú Bristol City és az olasz Pisa érintésével került a Speziához.
Nyitókép: AFP/John MacDougall