Nagy dobásra készül a Fradi: 88-szoros válogatott játékost várnak az Üllői úton

2026. február 02. 10:45

A támadóalakzat téli helyrepofozása után a védelmet is megerősítenék a zöld-fehérek. A Fradi egyenesen Olaszországból hozná haza nagy nemzetközi tapasztalattal felvértezett kiszemeltjét.

2026. február 02. 10:45
Varga Barnabás és Tóth Alex távozása után a támadóalakzat megerősítése volt az első számú téli prioritás a Ferencvárosnál, és Franko Kovacevic, valamint Elton Acolatse megszerzésével ezt hellyel-közzel abszolválták is a zöld-fehérek. Ugyanakkor a többfrontos küzdelem során a védelem elhanyagolását sem engedhetik meg maguknak, ennek szellemében érkezett az argentin Mariano Gómez – s érkezhet a Fradi egyik régi kiszemeltje. 

Köztudott, hogy az FTC egy ideje már figyeli korábbi játékosa, Nagy Ádám helyzetét, ebből maga Kubatov Gábor klubelnök sem csinált titkot a Fradi januári szakmai napján. A 2024 óta az olasz másodosztályú, vagyis Serie B-s Speziában légióskodó 88-szoros válogatott védő most minden eddiginél közelebb kerülhet a magyar bajnokhoz, hiszen már a Sky Sports átigazolásokban hiteles olasz újságírója, Gianluca Di Marzio is beszámolt a Fradi érdeklődéséről – 

mi több, azt írja, akár már a következő órákban megszülethet a megállapodás Nagy ádám visszatéréséről. 

Amennyiben ez így történne, a játékos majd' tíz év, 2016 után játszana újra Magyarországon: az év nyarán adta el a Ferencváros az olasz élvonalbeli Bolognának, ahol Nagy három évet húzott le, majd később az angol másodosztályú Bristol City és az olasz Pisa érintésével került a Speziához. 

Nagy Ádám; Feczesin Róbert Fradi-Vidi
Nagy Ádám Feczesin Róbert ellen éppen tíz éve, 2016 februárjában egy Fradi–Videoton Magyar Kupa-negyeddöntőn (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
@m4sportofficial Nem kertelt Nagy Ádám. 😬 #m4sport #magyar #magyarvalogatott #foci #fyo ♬ eredeti hang - M4 Sport

Nyitókép: AFP/John MacDougall

lesmiserables
2026. február 02. 12:41
Mindenki jön haza a langyos Hungaryba. Kevesebb pénz, de nem kell hajtani.
