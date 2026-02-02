Nagy dobásra készül a Fradi: 88-szoros válogatott játékost várnak az Üllői úton

Varga Barnabás és Tóth Alex távozása után a támadóalakzat megerősítése volt az első számú téli prioritás a Ferencvárosnál, és Franko Kovacevic, valamint Elton Acolatse megszerzésével ezt hellyel-közzel abszolválták is a zöld-fehérek. Ugyanakkor a többfrontos küzdelem során a védelem elhanyagolását sem engedhetik meg maguknak, ennek szellemében érkezett az argentin Mariano Gómez – s érkezhet a Fradi egyik régi kiszemeltje.