Égnek áll a haja Von der Leyennek: Fico keresztbe húzza Brüsszel háborús tervét

„A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont” – Orbán Viktor figyelmeztet, történelmi nap elé nézünk
Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak – írja a miniszterelnök.
A szlovák miniszterelnök szerint az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.
Robert Fico arról beszélt, hogy semmilyen körülmények között nem fogja támogatni az Európai Bizottság azon javaslatát, amely Ukrajna számára nyújtana úgynevezett helyreállítási hitelt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, ha ezeket a pénzeszközöket katonai célokra fordítanák – írja a VG a Pravda alapján.
A szlovák miniszterelnök hivatalos levelet küldött az Európai Tanács új elnökének, António Costának, amelyben figyelmeztette, hogy
az EU következő csúcstalálkozóján blokkolni fog minden olyan döntést, amely 2026–2027-re Ukrajna katonai finanszírozását célozza.
„Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson. Semmilyen körülmények között nem támogatok olyan döntést Ukrajna katonai szükségleteinek finanszírozásáról, amelyben a Szlovák Köztársaságnak részt kellene vennie. Ugyanakkor tiszteletben tartom minden EU-tagállam szuverén jogát, hogy erről maga döntsön” – hangsúlyozta Fico.
A szlovák kormányfő bírálta Ukrajnát is, „korrupciós botrányokra” hivatkozva, amelyekről „mindannyian hallunk”.
Fico kijelentette, hogy támogatja Ukrajna EU-tagságát, ám rámutatott: a tagállamok körében nő a szkepticizmus Kijev gyors felvételével kapcsolatban.
Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP