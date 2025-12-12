Ft
európai tanács robert fico orosz-ukrán háború eu ukrajna európai bizottság

Égnek áll a haja Von der Leyennek: Fico keresztbe húzza Brüsszel háborús tervét

2025. december 12. 08:49

A szlovák miniszterelnök szerint az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson.

2025. december 12. 08:49
null

Robert Fico arról beszélt, hogy semmilyen körülmények között nem fogja támogatni az Európai Bizottság azon javaslatát, amely Ukrajna számára nyújtana úgynevezett helyreállítási hitelt a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával, ha ezeket a pénzeszközöket katonai célokra fordítanák – írja a VG a Pravda alapján.

az EU következő csúcstalálkozóján blokkolni fog minden olyan döntést, amely 2026–2027-re Ukrajna katonai finanszírozását célozza.

„Ennek a konfliktusnak nincs katonai megoldása. Az EU stratégiája hibás és hatástalan, a háború folytatása pedig értelmetlen öldöklés anélkül, hogy erősítené Ukrajna pozícióját egy esetleges béketárgyaláson. Semmilyen körülmények között nem támogatok olyan döntést Ukrajna katonai szükségleteinek finanszírozásáról, amelyben a Szlovák Köztársaságnak részt kellene vennie. Ugyanakkor tiszteletben tartom minden EU-tagállam szuverén jogát, hogy erről maga döntsön” – hangsúlyozta Fico.

A szlovák kormányfő bírálta Ukrajnát is, „korrupciós botrányokra” hivatkozva, amelyekről „mindannyian hallunk”.

Ezt is ajánljuk a témában

Fico kijelentette, hogy támogatja Ukrajna EU-tagságát, ám rámutatott: a tagállamok körében nő a szkepticizmus Kijev gyors felvételével kapcsolatban.

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

