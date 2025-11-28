Soha nem bűzlött még ennyire az aranybudi: Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

A Kyiv Independent értesülései szerint a korrupciós rendszerből finanszírozott egyik, Kijev környékén található luxusingatlan Jermak számára készülhetett.

Az Elnöki Hivatal a lap megkeresésére nem reagált.

A Ukrainszka Pravda korábban, november 24-én rendvédelmi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Jermak az ügy egyik kulcsszereplője lehet, és a nyomozók „Ali Babaként” emlegetik.

Olekszandr Klymenko, Ukrajna vezető korrupcióellenes ügyésze november elején úgy nyilatkozott: a vizsgálatok szerint az „Ali Baba” fedőnevű személy megbeszéléseket tart és feladatokat oszt ki egyes rendvédelmi szerveknek, hogy azok nyomást gyakoroljanak a NABU nyomozóira és az ügyészség munkatársaira.