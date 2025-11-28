Ft
korrupció Jermak Timur Mindics Zelenszkij

Soha nem bűzlött még ennyire az aranybudi: Zelenszkij napjai meg vannak számlálva

2025. november 28. 09:22

Házkutatást tartottak Zelenszkij kabinetfőnökének otthonában, ami a korrupciós botrány kirobbanása óta az első olyan eset volt, hogy az elnöki hivatal belső köre közvetlenül gyanúba került.

2025. november 28. 09:22
null

A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) november 28-án házkutatást tartott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kabinetfőnöke, Andrij Jermak otthonában – írta a Kyiv Independent.

A kabinetfőnök a Telegramon megerősítette a hírt, és azt írta, hogy az eljárás során a nyomozók akadálytalanul dolgozhatnak: 

Teljes hozzáférést kaptak a lakásomhoz, a jogi képviselőim jelen vannak és együttműködnek. Én is mindenben segítem a vizsgálatot”

 – fogalmazott.

A NABU egy nagyszabású korrupciós hálózat működését vizsgálja az állami nukleáris energiavállalat, az Energoatom körül. Az ügyben eddig nyolc gyanúsított ellen emeltek vádat, és a nyomozók szerint a hálózat vezetője Timur Mindics, Zelenszkij egyik közeli ismerőse lehet.

A Kyiv Independent értesülései szerint a korrupciós rendszerből finanszírozott egyik, Kijev környékén található luxusingatlan Jermak számára készülhetett.

Az Elnöki Hivatal a lap megkeresésére nem reagált.

A Ukrainszka Pravda korábban, november 24-én rendvédelmi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Jermak az ügy egyik kulcsszereplője lehet, és a nyomozók „Ali Babaként” emlegetik.

Olekszandr Klymenko, Ukrajna vezető korrupcióellenes ügyésze november elején úgy nyilatkozott: a vizsgálatok szerint az „Ali Baba” fedőnevű személy megbeszéléseket tart és feladatokat oszt ki egyes rendvédelmi szerveknek, hogy azok nyomást gyakoroljanak a NABU nyomozóira és az ügyészség munkatársaira.

Ezt is ajánljuk a témában

Jermakkal szemben már hosszabb ideje megfogalmazódtak lemondási követelések, az elnök azonban eddig következetesen kiállt mellette. 

Sőt, Zelenszkij a béketárgyalások vezetésével is őt bízta meg.

A mostani házkutatás azonban az első eset, hogy a korrupciós botrány közvetlenül az elnöki hivatal legbelső köreit érinti, és jelentős politikai nyomást helyez mind Jermakra, mind az államfőre.

Nyitókép: Oscar DEL POZO / AFP

***

Palinkasji
2025. november 28. 11:28
Már a látszat sem számít, csak tartsa a pofáját Jermak.
Puby14
2025. november 28. 11:18
A "csapat" egyik fele buktatja le a másikat, hogy a saját zsozsó megmaradhasson...
Reszelő Aladár
2025. november 28. 10:49
Innentől a tét már csak Zselé saját politikai és fizikai túlélése. Európa az a hely, ahol valaki lehet a legünnepeltebb 100% demokratikus nyugati vezető, aki választás nélkül a legtovább hatalomban maradhat és simán belefér, hogy a hatalma fenntartásáért naponta ezreknek kell meghalni. Akit pedig tavasszal a remélhetőleg ötödször kap majd 2/3-ot, az továbbra is marad egy korrupt diktátor...
pollip
2025. november 28. 10:49
Zelenszkij majd elmenekül Ursulahoz.
