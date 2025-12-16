Ft
békerendezés orosz-ukrán háború Oroszország

Oroszországban már arról írnak, amitől egész Európa rettegett: „Döglött lovon próbálnak lovagolni...”

2025. december 16. 16:43

Két napon át tárgyalt Berlinben Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai országok képviselete egy esetleges megállapodásról. Az orosz sajtó értékelése szerint azonban a béke kérdésében ezek az egyeztetések nem visznek előre, sőt Moszkvában egyenesen időhúzásnak és politikai színjátéknak tartják azokat.

2025. december 16. 16:43
null

Kifejezetten elutasító hangnemben reagált az orosz sajtó a Berlinben tartott tárgyalásokra, amelyeken Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai országok képviselői egyeztettek egy lehetséges megállapodásról.

A moszkvai lapok szerint a béke kérdésében ezek a megbeszélések nemhogy előrelépést nem jelentenek, hanem eleve reménytelenek.

A moszkvai sajtó elutasítóan reagált a berlini tárgyalásokra. Orosz értékelések szerint a béke kérdésében nincs valódi előrelépés.
A moszkvai sajtó elutasítóan reagált a berlini tárgyalásokra. Orosz értékelések szerint a béke kérdésében nincs valódi előrelépés.
Forrás: Tobias SCHWARZ / AFP

A Focus beszámolója szerint Steve Rosenberg, a BBC Oroszország-szakértője legfrissebb „Reading Russia” című videójában elemezte az orosz médiumok reakcióit. A brit újságíró rendszeresen mutatja be, miként értelmezik az orosz lapok a nemzetközi eseményeket, ezúttal pedig a berlini egyeztetések kerültek a középpontba. Rosenberg már a videó elején leszögezte: 

Az orosz újságok reakciója meglehetősen negatív.

Egy államilag irányított lap például azt írta, hogy Ukrajna a tárgyalásokon az amerikai delegációval kilátástalan ötletekkel zsonglőrködik. A cikk szerint a tárgyalások egy döglött lovon való lovaglással érnek fel.

Az idézett írás szerint a berlini tárgyalások valójában nem a megállapodásról szólnak, hanem Kijev diplomáciai játéka az időhúzásra. 

Rosenberg hangsúlyozta, hogy több orosz lapban is visszaköszön ez az értelmezés, miszerint Ukrajna és partnerei csupán halogatni próbálják a döntő lépéseket.

Béke helyett borúlátás

A brit újságíró egy másik, kormányközelinek tartott lapot, az Izvesztyiját is idézte. A napilap szerint a nyilvánosságra került információk alapján nincs ok optimizmusra. Mint írták: 

Az alapján, amit nyilvánosan elmondtak, nem érdemes nagy reményeket fűzni ahhoz, hogy minden fél egységes dokumentumot dolgozzon ki, amely alapul szolgálhatna a tárgyalásokhoz.

A cikk szerint az Európai Unió a legaktívabb szereplő abban, hogy megakadályozza egy Oroszország számára elfogadható terv megszületését. Rosenberg ezt tipikus orosz vádként jellemezte, amely rendszeresen megjelenik a moszkvai sajtóban, amikor a nyugati felek felelősségét firtatják. Hasonlóan elutasító hangnemet ütött meg a Moszkovszkij Komszomolec is, amely inkább bulváros stílusáról ismert, ám nagy példányszámban jelenik meg. A lap egy cikkében nyíltan fogalmazott: 

Legyetek realisták. A közeljövőben nem fognak békemegállapodást aláírni. Ne lelkesedjetek. Még nincs itt az ideje.

Az újság szerint a tárgyalások önmagukban nem befolyásolják az események alakulását, és a béke elérését nem a diplomáciai egyeztetések határozzák meg.

A tárgyalások semmin sem változtatnak

A Moszkovszkij Komszomolec szerint a döntő tényező az európai országok viselkedése, különösen a befagyasztott orosz vagyon sorsa. A lap azt írta, hogy Brüsszelben mintegy 193 milliárd eurónyi orosz pénz van zárolva, és egyes uniós államok – köztük Németország – azt fontolgatják, hogy ezt zérókamatozású hitelként Ukrajnának adnák. Az orosz lap szerint azonban ennek súlyos következményei lehetnek. Mint fogalmaztak: 

Ha okosak, és nem teszik meg, akkor április–májusban békemegállapodás lesz, amint Ukrajna pénze elfogy.

A cikk hozzáteszi:

 Az európaiak nem fogják a saját pénzüket elkölteni.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy ha az európai országok vállalják a kockázatot, az orosz–ukrán háború elhúzódhat.

 Ha folytatják, és vállalják a kockázatot, a harcok még egy évig fognak tartani. Legalább fél évig. És a tárgyalások ezen nem változtatnak.

Az orosz sajtó értékelése alapján tehát Moszkvában nem látnak esélyt arra, hogy a berlini egyeztetések közelebb vinnék a békét, sőt a legtöbb lap szerint ezek a tárgyalások eleve kudarcra vannak ítélve.

Nyitókép: Kay Nietfeld / POOL / AFP

