Oroszországban már arról írnak, amitől egész Európa rettegett: „Döglött lovon próbálnak lovagolni...”

Rögzítették: Ukrajna jövője egy független, szuverén és prosperáló államként képzelhető el, amelynek helye Európában van.
Két napon át tárgyalt Berlinben Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai országok képviselete egy esetleges megállapodásról. Az orosz sajtó értékelése szerint azonban a béke kérdésében ezek az egyeztetések nem visznek előre, sőt Moszkvában egyenesen időhúzásnak és politikai színjátéknak tartják azokat.
Kifejezetten elutasító hangnemben reagált az orosz sajtó a Berlinben tartott tárgyalásokra, amelyeken Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai országok képviselői egyeztettek egy lehetséges megállapodásról.
A moszkvai lapok szerint a béke kérdésében ezek a megbeszélések nemhogy előrelépést nem jelentenek, hanem eleve reménytelenek.
A Focus beszámolója szerint Steve Rosenberg, a BBC Oroszország-szakértője legfrissebb „Reading Russia” című videójában elemezte az orosz médiumok reakcióit. A brit újságíró rendszeresen mutatja be, miként értelmezik az orosz lapok a nemzetközi eseményeket, ezúttal pedig a berlini egyeztetések kerültek a középpontba. Rosenberg már a videó elején leszögezte:
Az orosz újságok reakciója meglehetősen negatív.
Egy államilag irányított lap például azt írta, hogy Ukrajna a tárgyalásokon az amerikai delegációval kilátástalan ötletekkel zsonglőrködik. A cikk szerint a tárgyalások egy döglött lovon való lovaglással érnek fel.
Az idézett írás szerint a berlini tárgyalások valójában nem a megállapodásról szólnak, hanem Kijev diplomáciai játéka az időhúzásra.
Rosenberg hangsúlyozta, hogy több orosz lapban is visszaköszön ez az értelmezés, miszerint Ukrajna és partnerei csupán halogatni próbálják a döntő lépéseket.
A brit újságíró egy másik, kormányközelinek tartott lapot, az Izvesztyiját is idézte. A napilap szerint a nyilvánosságra került információk alapján nincs ok optimizmusra. Mint írták:
Az alapján, amit nyilvánosan elmondtak, nem érdemes nagy reményeket fűzni ahhoz, hogy minden fél egységes dokumentumot dolgozzon ki, amely alapul szolgálhatna a tárgyalásokhoz.
A cikk szerint az Európai Unió a legaktívabb szereplő abban, hogy megakadályozza egy Oroszország számára elfogadható terv megszületését. Rosenberg ezt tipikus orosz vádként jellemezte, amely rendszeresen megjelenik a moszkvai sajtóban, amikor a nyugati felek felelősségét firtatják. Hasonlóan elutasító hangnemet ütött meg a Moszkovszkij Komszomolec is, amely inkább bulváros stílusáról ismert, ám nagy példányszámban jelenik meg. A lap egy cikkében nyíltan fogalmazott:
Legyetek realisták. A közeljövőben nem fognak békemegállapodást aláírni. Ne lelkesedjetek. Még nincs itt az ideje.
Az újság szerint a tárgyalások önmagukban nem befolyásolják az események alakulását, és a béke elérését nem a diplomáciai egyeztetések határozzák meg.
A Moszkovszkij Komszomolec szerint a döntő tényező az európai országok viselkedése, különösen a befagyasztott orosz vagyon sorsa. A lap azt írta, hogy Brüsszelben mintegy 193 milliárd eurónyi orosz pénz van zárolva, és egyes uniós államok – köztük Németország – azt fontolgatják, hogy ezt zérókamatozású hitelként Ukrajnának adnák. Az orosz lap szerint azonban ennek súlyos következményei lehetnek. Mint fogalmaztak:
Ha okosak, és nem teszik meg, akkor április–májusban békemegállapodás lesz, amint Ukrajna pénze elfogy.
A cikk hozzáteszi:
Az európaiak nem fogják a saját pénzüket elkölteni.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy ha az európai országok vállalják a kockázatot, az orosz–ukrán háború elhúzódhat.
Ha folytatják, és vállalják a kockázatot, a harcok még egy évig fognak tartani. Legalább fél évig. És a tárgyalások ezen nem változtatnak.
Az orosz sajtó értékelése alapján tehát Moszkvában nem látnak esélyt arra, hogy a berlini egyeztetések közelebb vinnék a békét, sőt a legtöbb lap szerint ezek a tárgyalások eleve kudarcra vannak ítélve.
