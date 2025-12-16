Oroszországban már arról írnak, amitől egész Európa rettegett: „Döglött lovon próbálnak lovagolni...”

Kifejezetten elutasító hangnemben reagált az orosz sajtó a Berlinben tartott tárgyalásokra, amelyeken Ukrajna, az Egyesült Államok és az európai országok képviselői egyeztettek egy lehetséges megállapodásról.

A moszkvai lapok szerint a béke kérdésében ezek a megbeszélések nemhogy előrelépést nem jelentenek, hanem eleve reménytelenek.