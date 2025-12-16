A Magyar Péter-rajongó Szelényi Zsuzsa szerint Magyarország számára elkerülhetetlen a multikulturális jövő

Biztonságpolitikai szakértő: voltak előzményei a sydney-i terrortámadásnak
Tarjányi Péter arra figyelmeztetett, hogy a terrorszervezeteket nem lehet katonai erővel legyőzni.
A CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója Ausztráliát említette követendő példaként, ahol – mint ismert – a minap brutális terrortámadást hajtottak végre.
A Republikon Intézet „Érdekek és értékek – Hova futhat ki Magyarország külpolitikája?” című rendezvényén Szelényi Zsuzsa, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója arról beszélt, hogy Magyarország hosszú távon nem kerülheti el a multikulturális társadalommá válást – írta meg a Magyar Nemzet.
Szelényi indoklása szerint az ország – hasonlóan más fejlett államokhoz – demográfiai és munkaerőpiaci okokból egyre inkább rászorul a külföldi munkavállalókra. Szelényi példaként Ausztráliát említette,
amelyet tapasztalatszerzésre alkalmas modellnek nevezett.
Beszéde éppen egy olyan időszakban hangzott el, amikor Sydney-ben egy hanukaünnepségen terrortámadás történt, amelynek során több zsidó vallású ember vesztette életét. A támadás kapcsán a multikulturális társadalmak biztonsági kihívásai is a figyelem középpontjába kerültek.
A programigazgató hangsúlyozta: Magyarország demográfiai helyzete miatt nem képes önmagát reprodukálni és gazdaságilag ellátni,
ezért a bevándorlás kérdésével előbb-utóbb komolyan szembe kell nézni.
Mint fogalmazott, a Nyugat – beleértve Európát, Ausztráliát és Japánt – egyre inkább külföldi munkaerőre szorul, és ezen a tendencián a magasabb születésszám sem képes érdemben változtatni.
Szelényi Zsuzsa korábban politikai kérdésekben is megszólalt:
ősszel a Budapest Fórumon az Euronewsnak adott nyilatkozatában nyíltan dicsérte Magyar Pétert és a Tisza Pártot.
Véleménye szerint Magyar Péter korábbi fideszes tapasztalatai miatt jól ismeri a kormánypárt kommunikációs eszköztárát, és azt hatékonyan alkalmazza is. Szerinte a kormányoldal számára most először valódi kockázattal járhat a választási megmérettetés.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán