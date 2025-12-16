A Magyar Péter-rajongó Szelényi Zsuzsa szerint Magyarország számára elkerülhetetlen a multikulturális jövő

A Republikon Intézet „Érdekek és értékek – Hova futhat ki Magyarország külpolitikája?” című rendezvényén Szelényi Zsuzsa, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója arról beszélt, hogy Magyarország hosszú távon nem kerülheti el a multikulturális társadalommá válást – írta meg a Magyar Nemzet.

Szelényi indoklása szerint az ország – hasonlóan más fejlett államokhoz – demográfiai és munkaerőpiaci okokból egyre inkább rászorul a külföldi munkavállalókra. Szelényi példaként Ausztráliát említette,