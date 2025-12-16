Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
republikon intézet magyar péter szelényi zsuzsa bevándorlás

A Magyar Péter-rajongó Szelényi Zsuzsa szerint Magyarország számára elkerülhetetlen a multikulturális jövő

2025. december 16. 16:15

A CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója Ausztráliát említette követendő példaként, ahol – mint ismert – a minap brutális terrortámadást hajtottak végre.

2025. december 16. 16:15
null

A Republikon Intézet „Érdekek és értékek – Hova futhat ki Magyarország külpolitikája?” című rendezvényén Szelényi Zsuzsa, a CEU Demokrácia Intézetének programigazgatója arról beszélt, hogy Magyarország hosszú távon nem kerülheti el a multikulturális társadalommá válást – írta meg a Magyar Nemzet.

Szelényi indoklása szerint az ország – hasonlóan más fejlett államokhoz – demográfiai és munkaerőpiaci okokból egyre inkább rászorul a külföldi munkavállalókra. Szelényi példaként Ausztráliát említette, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

amelyet tapasztalatszerzésre alkalmas modellnek nevezett. 

Beszéde éppen egy olyan időszakban hangzott el, amikor Sydney-ben egy hanukaünnepségen terrortámadás történt, amelynek során több zsidó vallású ember vesztette életét. A támadás kapcsán a multikulturális társadalmak biztonsági kihívásai is a figyelem középpontjába kerültek.

A programigazgató hangsúlyozta: Magyarország demográfiai helyzete miatt nem képes önmagát reprodukálni és gazdaságilag ellátni, 

ezért a bevándorlás kérdésével előbb-utóbb komolyan szembe kell nézni. 

Mint fogalmazott, a Nyugat – beleértve Európát, Ausztráliát és Japánt – egyre inkább külföldi munkaerőre szorul, és ezen a tendencián a magasabb születésszám sem képes érdemben változtatni.

Ezt is ajánljuk a témában

Szelényi Zsuzsa korábban politikai kérdésekben is megszólalt: 

ősszel a Budapest Fórumon az Euronewsnak adott nyilatkozatában nyíltan dicsérte Magyar Pétert és a Tisza Pártot. 

Véleménye szerint Magyar Péter korábbi fideszes tapasztalatai miatt jól ismeri a kormánypárt kommunikációs eszköztárát, és azt hatékonyan alkalmazza is. Szerinte a kormányoldal számára most először valódi kockázattal járhat a választási megmérettetés.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 54 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. december 16. 19:04
Zsuzsa már szeretné látni, hogy a migránsok hogyan verik agyon a zsidókat Budapesten......mármint a tőle eltérően identitással, értékrenddel bíró embereket.
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. december 16. 19:04
Ez a Szelényi bármilyen rajongó, feltéve, hogy rajongása tárgya nem magyar érzelmű. Tipikus libsi megélhetési politikai ribi, kiöregedve már ellenszolgáltatás sem kell neki, ingyen is gyűlöl.
Válasz erre
0
0
Az ajtónak támaszkodni tilos
2025. december 16. 18:48
Szelényi? Az ki? Valami kiöregedett ex-Szdsz-es libernyák. Kit érdekel a véleménye? Senkit.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. december 16. 18:33
>>nuevoreynuevaley 2025. december 16. 16:21 ez eleg egyertelmu<< Mármint?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!