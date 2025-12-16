Minden eddiginél nagyobb háborúellenes gyűlés lesz Szegeden

A magyar ellenzék tanulhatna a német politikustól: így kell kiállni Magyarország mellett (Videó)

Az AfD politikusa felhívta a képviselők figyelmét, hogy a jogállamisági jelentés nem más, mint véleménybíráskodás Magyarországgal szemben, amiért Brüsszelnek nem tetsző kormány áll az ország élén.