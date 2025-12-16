Ft
hír tv dpk pick aréna háborúellenes

Minden eddiginél nagyobb háborúellenes gyűlés lesz Szegeden

2025. december 16. 17:27

Telt ház várható.

2025. december 16. 17:27
null

Minden eddiginél nagyobb háborúellenes gyűlés van készülőben a szegedi Pick Arénában, december 20-án szombaton. A szervezők már most telt házat hirdettek.

Az üzenet, ami mellett magyarok milliói állnak ki, világos: nem kérünk a háborúból!” 

– áll az esemény beharangozójában.

Mint írják, a rendezvényt szombat délelőtt élőben közvetíti a Hír TV, a Patrióta YouTube-csatornája, valamint az Egyes számú DPK Facebook-oldala is.

Forrás: DPK

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

