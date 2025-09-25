A történelem ismétli önmagát? Kilakoltatnák a román hatóságok a nagyváradi főapátot

„Két dokumentumot kaptam, ezek önmagában világossá teszik azt az ellentmondást, amely nem csupán jogi természetű, hanem mélyen erkölcsi természetű is. Hogyan lehetséges, hogy július 17-én az önkormányzat hivatalosan perel engem, mint ismeretlen betolakodót, majd alig tizenegy nappal később hivatalos levélben pontosan megnevezi nemcsak azt, hogy ki vagyok, hanem azt is, hogy hol van a kanonikus székhelyem?” – nyilatkozta még a nyár közepén az a főapát. Fejes Rudolf békés párbeszédet sürgetett, elvetve a pereskedést és az ideológiai csatákat.

Fejes Rudolf Anzelm a rendet és a személyét ért – Tőkés László rendszerváltáskori üldözéséhez hasonló – támadásról a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, „a 900 éve Nagyvárad környékén működő prépostságunknak a középkorban Váradhegyfokon, majd a városhoz közeli Szentmárton községben volt központja. Több mint kétszáz esztendeje ez az Úri utcai (ma Roman Ciorigariu utca – a szerk.) rendház és kolostor a székhelyünk a templommal.”

A kilakoltatási üggyel kapcsolatban elmondta,