Ft
Ft
22°C
15°C
Ft
Ft
22°C
15°C
09. 25.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 25.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
nagyváradi prépostság Fejes Rudolf Anzelm kanonokrend önkormányzat

A történelem ismétli önmagát? Kilakoltatnák a román hatóságok a nagyváradi főapátot

2025. szeptember 25. 21:38

Támadássorozat célkeresztjébe került a premontrei kanonokrend nagyváradi főapátja, Fejes Rudolf Anzelm.

2025. szeptember 25. 21:38
A premontrei kanonokrend nagyváradi főapátságának épületegyüttese

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, bírósági pert indított Nagyvárad polgármestere és az önkormányzat, amellyel a városvezetés célja, hogy megszerezze a premontrei kanonokrend nagyváradi kolostorát. Fejes Rudolf Anzelm premontrei főapátot hivatalosan „jogcím nélküli betolakodónak” nevezik egyházfői méltósága ellenére, pár nappal később hivatalos levélben teljes névvel és kanonikus titulussal szólítják meg.

Ezt is ajánljuk a témában

„Két dokumentumot kaptam, ezek önmagában világossá teszik azt az ellentmondást, amely nem csupán jogi természetű, hanem mélyen erkölcsi természetű is. Hogyan lehetséges, hogy július 17-én az önkormányzat hivatalosan perel engem, mint ismeretlen betolakodót, majd alig tizenegy nappal később hivatalos levélben pontosan megnevezi nemcsak azt, hogy ki vagyok, hanem azt is, hogy hol van a kanonikus székhelyem?” – nyilatkozta még a nyár közepén az a főapát. Fejes Rudolf békés párbeszédet sürgetett, elvetve a pereskedést és az ideológiai csatákat.

Fejes Rudolf Anzelm a rendet és a személyét ért – Tőkés László rendszerváltáskori üldözéséhez hasonló – támadásról a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, „a 900 éve Nagyvárad környékén működő prépostságunknak a középkorban Váradhegyfokon, majd a városhoz közeli Szentmárton községben volt központja. Több mint kétszáz esztendeje ez az Úri utcai (ma Roman Ciorigariu utca – a szerk.) rendház és kolostor a székhelyünk a templommal.”

A kilakoltatási üggyel kapcsolatban elmondta, 

meghamisított telekkönyvi iratok alapján rá akarná tenni a kezét a nagyváradi önkormányzat. 

A városi bíróság ismét elhalasztotta azt, miközben Nagyvárad vezetése azt állítja, Fejes Rudolf Anzelm nem hajlandó tárgyalni velük. A főapát ugyanakkor ezzel szemben már az első kilakoltatási felszólítás után jelezte, annak visszavonását kéri, hogy egyáltalán tárgyalhassanak. E helyett még két felszólítást küldtek, amelyet ki is ragasztottak az épületre.

Náluk a tárgyalás valójában kényszerítést jelent 

– fogalmazott.

Ráadásul az utolsó telekkönyvi tulajdonosa az egyik épületnek a rend, 1941 óta. „A szakrális területet iskolának nyilvánították, adminisztratív úton gyakorlatilag lenyelték a kolostort, hogy a polgári jog szabályai szerint próbáljanak kitenni. Azt állítják, hogy az iskolaépületben lakom, ami képtelenség, mert a kolostor önálló jogi személyiséggel bír. Ilyen eljárás nem megengedhető. Ráadásul ellentmondásosak a köziratok: nemcsak az iskolaépület (az egykori Premontrei Főgimnázium és a mellette, különálló épületrészben működött Magyar Királyi Jogakadémia) javítási és építési engedélyeiben, hanem a finanszírozási projekt anyagaiban is eltérő adatok szerepelnek.” 

A projekt tervei elismerik, hogy a templom a mi tulajdonunk, máshol viszont ezt vitatják, miközben épp a templomi részből akarnak kilakoltatni, noha tagadják, hogy kilakoltatási szándékuk lenne. Ez a „csel” elfogadhatatlan 

– részletezte az esetet Fejes Rudolf Anzelm.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Bakos Gábor

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. szeptember 25. 21:57
EU konformok, mint a banderisták.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. szeptember 25. 21:55
Ha a történelem ismételné önmagát, akkor Erdély újra Magyarországhoz tartozna.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!