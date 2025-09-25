A történelem ismétli önmagát? Kilakoltatnák a román hatóságok a nagyváradi főapátot

Kilakoltatnák rendházából a magyar főapátot Romániában
Fejes Rudolf Anzelm nagyváradi premontrei főapát nyílt levélben fordult Florin Birta polgármesterhez, miután az elöljáró levélben javasolt találkozót.
Támadássorozat célkeresztjébe került a premontrei kanonokrend nagyváradi főapátja, Fejes Rudolf Anzelm.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, bírósági pert indított Nagyvárad polgármestere és az önkormányzat, amellyel a városvezetés célja, hogy megszerezze a premontrei kanonokrend nagyváradi kolostorát. Fejes Rudolf Anzelm premontrei főapátot hivatalosan „jogcím nélküli betolakodónak” nevezik egyházfői méltósága ellenére, pár nappal később hivatalos levélben teljes névvel és kanonikus titulussal szólítják meg.
„Két dokumentumot kaptam, ezek önmagában világossá teszik azt az ellentmondást, amely nem csupán jogi természetű, hanem mélyen erkölcsi természetű is. Hogyan lehetséges, hogy július 17-én az önkormányzat hivatalosan perel engem, mint ismeretlen betolakodót, majd alig tizenegy nappal később hivatalos levélben pontosan megnevezi nemcsak azt, hogy ki vagyok, hanem azt is, hogy hol van a kanonikus székhelyem?” – nyilatkozta még a nyár közepén az a főapát. Fejes Rudolf békés párbeszédet sürgetett, elvetve a pereskedést és az ideológiai csatákat.
Fejes Rudolf Anzelm a rendet és a személyét ért – Tőkés László rendszerváltáskori üldözéséhez hasonló – támadásról a Magyar Nemzetnek adott interjúban elmondta, „a 900 éve Nagyvárad környékén működő prépostságunknak a középkorban Váradhegyfokon, majd a városhoz közeli Szentmárton községben volt központja. Több mint kétszáz esztendeje ez az Úri utcai (ma Roman Ciorigariu utca – a szerk.) rendház és kolostor a székhelyünk a templommal.”
A kilakoltatási üggyel kapcsolatban elmondta,
meghamisított telekkönyvi iratok alapján rá akarná tenni a kezét a nagyváradi önkormányzat.
A városi bíróság ismét elhalasztotta azt, miközben Nagyvárad vezetése azt állítja, Fejes Rudolf Anzelm nem hajlandó tárgyalni velük. A főapát ugyanakkor ezzel szemben már az első kilakoltatási felszólítás után jelezte, annak visszavonását kéri, hogy egyáltalán tárgyalhassanak. E helyett még két felszólítást küldtek, amelyet ki is ragasztottak az épületre.
Náluk a tárgyalás valójában kényszerítést jelent
– fogalmazott.
Ráadásul az utolsó telekkönyvi tulajdonosa az egyik épületnek a rend, 1941 óta. „A szakrális területet iskolának nyilvánították, adminisztratív úton gyakorlatilag lenyelték a kolostort, hogy a polgári jog szabályai szerint próbáljanak kitenni. Azt állítják, hogy az iskolaépületben lakom, ami képtelenség, mert a kolostor önálló jogi személyiséggel bír. Ilyen eljárás nem megengedhető. Ráadásul ellentmondásosak a köziratok: nemcsak az iskolaépület (az egykori Premontrei Főgimnázium és a mellette, különálló épületrészben működött Magyar Királyi Jogakadémia) javítási és építési engedélyeiben, hanem a finanszírozási projekt anyagaiban is eltérő adatok szerepelnek.”
A projekt tervei elismerik, hogy a templom a mi tulajdonunk, máshol viszont ezt vitatják, miközben épp a templomi részből akarnak kilakoltatni, noha tagadják, hogy kilakoltatási szándékuk lenne. Ez a „csel” elfogadhatatlan
– részletezte az esetet Fejes Rudolf Anzelm.
