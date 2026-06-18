Elektromos roller miatt gyulladt ki egy ház

Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásári családi házban, a tűz a jármű körül lévő bútorokra is átterjedt – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy a város hivatásos tűzoltói rövid idő alatt eloltották a lángokat. A jármű vélhetően a zárlatos akkumulátora miatt kapott lángra, a tűz keletkezésekor a roller nem volt töltőre csatlakoztatva.