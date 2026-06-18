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elektromos roller ház roller tűz jármű

Elektromos roller miatt gyulladt ki egy ház

2026. június 18. 08:50

A jármű vélhetően a zárlatos akkumulátora miatt kapott lángra.

2026. június 18. 08:50
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Kigyulladt egy elektromos roller egy pétervásári családi házban, a tűz a jármű körül lévő bútorokra is átterjedt – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy a város hivatásos tűzoltói rövid idő alatt eloltották a lángokat. A jármű vélhetően a zárlatos akkumulátora miatt kapott lángra, a tűz keletkezésekor a roller nem volt töltőre csatlakoztatva.

A katasztrófavédelem azt javasolta, hogy ha töltés közben túlmelegedik a vezeték vagy a roller, azonnal ki kell húzni a csatlakozót; nem szabad sérült vezetéket vagy csatlakozót használni a töltéshez, s a hosszabbítót nem szabad feltekerni.

A járművet nem szabad szétszerelni házilag, a javítást szakemberre kell bízni; ha víz, ütés vagy sérülés éri, három-négy napra „karanténba” kell helyezni, ha lehet, akkor a szabadban, ahol ha kigyullad, nem veszélyeztet más tárgyakat – írták. Hangsúlyozták, hogy az égő lítium-akkumulátor mérgező füstöt bocsát ki, ezért azonnal el kell hagyni a helyiséget és hívni a tűzoltókat; ha sikerül eloltani a tüzet, akkor egy kád vízbe vagy egy lavórba kell tenni a járművet, hogy ne gyulladjon ki ismét.

Nagyon fontosnak nevezték, hogy akkor is hívni kell a tűzoltókat, ha sikerül eloltani a kigyulladt rollert.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Josep LAGO / AFP

Összesen 2 komment

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Burg_kastL71-C
2026. június 18. 09:06
Aki annakidején megtervezte, meg azt is aki ezt a PICIKEREKŰ rollereket a közúti forgalomba engedélyezte résztvenni, mindegyiket egy fekvőrendőrbe kellene beágyzni, hogy érezzék, lássák a veszélyt, hogy milyen életveszélyes rollert alkottak. Míg nem volt a fékeveszett elektromos hajtás, addig különösebb baj nem volt. Az e rollert nem betiltani kell, hanem a kerékméretet háromszorosára emelni, mert a pöttömnyi kerék elakad a legkisebb útegyenetlenségben is.
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2
0
Kovács József
2026. június 18. 09:05
Nem kellett volna zuhanyozni a rollerrel! Ugye Fegyőr?
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3
0
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