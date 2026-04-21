Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
04. 21.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 21.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
ukrán drónok baltikum nato finnország orosz-ukrán háború Oroszország észtország repülőgép

A tűzzel játszik a Baltikum: orosz bombázók tűntek fel a térség fölött, a NATO-gépek is beszálltak

2026. április 21. 06:01

A baltiak engedélyezték az ukrán drónok légterükön való áthaladását az oroszok szerint.

2026. április 21. 06:01
null

A Mirror arról ír, hogy a NATO harci repülőgépeit is riasztották, hogy nagy hatótávolságú orosz bombázó vadászgépeket kövessenek, amelyeket egy esetleges bevetésre irányítottak a balti-tengeri térségbe.

Az orosz védelmi minisztérium Zvezda tévécsatornája ezt írta az incidensről: „Az útvonal bizonyos szakaszain a repülőgépeket külföldi államok vadászgépei kísérték.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz felvételeken jól látható volt egy F–35-ös, amelyet több NATO légierő is használ.

Emlékeztetnek, hogy mindez akkor történt, amikor Moszkva megvádolta Finnországot, Észtországot, Lettországot és Litvániát, hogy engedélyezték az ukrán drónok légterükön való áthaladását. Ezeket a vádakat Kijev határozottan elutasította – ami, mint tudjuk, semmit sem jelent.

Mint kiderült,

 Szergej Lavrov külügyminiszter is határozott figyelmeztetést adott a balti államoknak, hogy Oroszország megtorolhatja az ukrán légtérhasználatot

 egy potenciális katonai támadással.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Galerida
2026. április 21. 07:30
A ravasz ruszkik ilyen furfangosan csökkentik az ellenfeleik kerazin készleteit! Sorra röppennek fel a vadászgép párok és ez nem egy vödör üzemanyagot emészt fel az amúgy is szűkös készletekből....
Válasz erre
4
1
B_kanya
2026. április 21. 07:27
"nagy hatótávolságú orosz bombázó vadászgépeket kövessenek" Ez szép volt mandiner B+....
Válasz erre
3
0
paripa58
2026. április 21. 06:58
fogyelem: Viktornak nem igaza van hanem igaza lesz, es már "Magyar"ország nem baráti ország!!
Válasz erre
11
0
szim-patikus
•••
2026. április 21. 06:49 Szerkesztve
Finnországot, Észtországot, Lettországot és Litvániát, hogy engedélyezték az ukrán drónok légterükön való áthaladását. Kijev határozottan elutasította a vádakat ---- én meg állítom, hogy a hazugság cáfolata maga az igazság. még a Kiviknél is. Kiviv mindent kivív, a győzelmén kívül, (Ország világ és Isten haragját is)
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!