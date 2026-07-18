Lásd még azt az epizódot is, amikor a főgyermekvédő Magyar Péter a „jó itt lenni, jó Európában lenni” szavakkal áradozott Párizsban akkor, amikor épp Párizs-szerte több mint 100 óvodában, iskolában és bölcsődében derült fény pedofil alkalmazottakra – lassan tényleg nem ártana elmagyarázni, mitől olyan vonzó ezeknek a németeknek és franciáknak az aurája azon magyar miniszterelnök számára, aki a saját honfitársain viszont akár nemlétező bűneiket is mindenkor kész kérlelhetetlenül számonkérni.

Lehet a lelkiismerethez hozzáhajlítgatni Isten akaratát, és azt állítani, hogy miként Beckenbauer házasságtörése rendben volt, hiszen gyermek fogant belőle, úgy Isten abban is kedvét leli, ha valaki a zigóta állapotától haláláig anyátlanul és a fél biológiai családfájának (féltestvéreinek, nagyszüleinek stb.) ismerete nélkül kénytelen leélni az életét, csak mert két 45-46 éves férfi nem bírta elviselni, hogy 45-46 éves korától haláláig saját gyerek nélkül élje le a maximum fél életét (ami ugye azt jelenti, hogy felnőtt emberek a saját hiányukat azon az áron orvosolják, hogy a kiszolgáltatott gyerekük vállára kezdettől fogva és direkt egy hatalmas hiányt pakolnak) – de ha végigvisszük azt az „elvet”, hogy „a Jóisten örül minden egyes gyermeknek”, akkor pont nem védhető még az olyan abortusz sem, amelynek esetében a baba „nem konszenzuális” együttlétből fogant meg.

Tetszetősnek tűnhet ilyenkor az az érv, hogy „miért, ha ne szülessen béranyától, akkor inkább meg se szülessen?”, ez azonban valamiképpen hamis dilemma. Németországban a művi abortuszok 0,03–0,08 százalékának hátterében áll valamilyen bűncselekmény, míg 96 százalék esetében szimplán azért vetetik el a magzatot, mert épp „nem alkalmas” az érkezése. Épp most volt hír az is, hogy a gazdag Hollandiában kísérletezni kezdenek a késői (22–24 hét közötti) abortusszal, merthogy évente körülbelül 225 nő „szorul rá” késői terhességmegszakításra „szociális okokból”. Azaz: pénzhiány miatt abortálnak olyan korú magzatokat, amilyen korú extrém koraszülöttek ma már életben is maradhatnak (tehát a szélsőséges ateisták vagy feministák által sem nevezhetők kósza sejtcsomónak). Mindeközben a globális béranyasági piac értékét 29 milliárd dollárra becsülik, az ágazat ráadásul igen dinamikusan, évente 15-20 százalékkal nő. Ha a béranyához folyamodó párok a procedúrára szánt összeggel inkább megmentenének egy-egy, esetlegesen apával és anyával is rendelkező egészséges magzatot (a németek például németet, a hollandok hollandot), annak vajon nem örülne jobban a Jóisten? Ja, hogy az akkor nem az ő saját, katalógus segítségével megtervezett fiuk/lányuk lenne, hanem mások már megfogant gyermeke kapna egy életesélyt – ez bizony így van. Kereszténydemokratának vagy keresztényszocialistának azonban az nevezze magát, aki botladozva bár, de legalább nyomokban követni igyekszik a krisztusi tanítást – beleértve azt, hogy a földi jutalom és utána az örök boldogság pont a másokért áldozatot hozó Krisztus-követőknek lett beígérve, nem pedig annak, aki akár mások szenvedése árán is, tíz körömmel ragaszkodik saját kis akaratának keresztülviteléhez.