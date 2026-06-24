Ezért a jog egyszerre rend és kényszer. Védhet a hatalomtól, de a hatalom eszközévé is válhat. Megóvhatja a gyengébbet, de törvényes formát is adhat annak, hogy az erősebb uralkodjon rajta.

De mi történik akkor, ha maga a keret lett igazságtalan? Ha a jog már nem a szabadságot védi, hanem a kiszolgáltatottságot tartja fenn? Ha a szabály az erősebb kezében lesz eszköz a gyengébb ellen? Ilyenkor nem elfogadható, ha őrzi a rendet, mert maga a rend lett erkölcsileg védhetetlen. Nem egy-egy szabállyal van baj, hanem azzal az alappal, amelyre az egész épül. Ilyenkor a jog nem a régi rend őrzője lesz, hanem annak lebontója, és egy új rend megteremtésének eszköze.

Ekkor beszélhetünk forradalmi jogalkotásról.