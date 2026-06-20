Nincs több idő: muszáj lesz szabályok közé szorítani az e-rollereseket

A roller a hozzám hasonló harmincasok gyerekkorában szigorúan lábbal hajtós játékszer volt, mára viszont a közúti közlekedés egyik pillére lett a nagyvárosok sűrűjében. A jogalkotó azonban nem követte az elektromos rollerek elterjedését, nem szorította szabályok közé e járművek használatát, az új kormánynak ezért sürgősen meg kell oldania a helyzetet, hiszen életek múlhatnak rajta.

Az első generációs e-rollerek végsebessége 20 km/h volt, a maiak egy jó része már közúti gyorshajtásra is képes. Ez nem csak a technikai fejlődés következménye: nem túl komplikált eszközről lévén szó, a felhasználók előszeretettel tuningolják a rollereket.