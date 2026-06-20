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elektromos roller közlekedés Országos Mentőszolgálat roller szabály baleset

Nincs több idő: muszáj lesz szabályok közé szorítani az e-rollereseket

2026. június 20. 17:49

A statisztikák szerint tavaly 635 személyi sérüléses balesetet okoztak az elektromos rolleresek, ami 73 százalékos emelkedés a tavalyelőtti 367 esethez képest.

2026. június 20. 17:49
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Bokor Gábor
Bokor Gábor

A roller a hozzám hasonló harmincasok gyerekkorában szigorúan lábbal hajtós játékszer volt, mára viszont a közúti közlekedés egyik pillére lett a nagyvárosok sűrűjében. A jogalkotó azonban nem követte az elektromos rollerek elterjedését, nem szorította szabályok közé e járművek használatát, az új kormánynak ezért sürgősen meg kell oldania a helyzetet, hiszen életek múlhatnak rajta. 

Az első generációs e-rollerek végsebessége 20 km/h volt, a maiak egy jó része már közúti gyorshajtásra is képes. Ez nem csak a technikai fejlődés következménye: nem túl komplikált eszközről lévén szó, a felhasználók előszeretettel tuningolják a rollereket. 

Becslések szerint hazánkban 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban, 80-85 százalékuk magántulajdonban, 

s jelentős hányadot képviselnek a nagyvárosokban bérelhető eszközök is. Utóbbiakat a fővárosban leggyakrabban külföldiek szokták igénybe venni, a net tele van szabálytalanul haladó, randalírozó turistákról készült videókkal. Emlékezetes volt az a 2024-es eset, amikor egy bukósisak és egyéb védőfelszerelés nélküli rolleres az M5-ös autópálya bevezetőjén 75 km/h-s sebességgel száguldott. Nem kell közlekedési specialistának lenni ahhoz, hogy megállapítsuk: ez életveszélyes. A nagy különbség a robogókhoz és a motorokhoz képest, hogy a rollereknek jóval kisebb kerekeik vannak, ráadásul a futóművük sem olyan fejlett, mint az előbbieké.

Arról nem is beszélve, hogy a felhasználó álló helyzetben van, így elég egy apró úthiba – amiből bőven van a hazai utakon –, és máris életveszélyes baleset történhet. 

A balesetek mára mindennapossá váltak, sajnos nem ritkák a súlyosak sem. Májusban Óbudán gázoltak el egy zebrán átkelő idős férfit, az áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett. A Netrisk biztosítási alkusz szerint tavaly több mint 70 százalékkal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma az előző évihez képest, a közlekedési eszköz kockázatosabbá válását a mikromobilitási eszközök kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik. 

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Bandi keze hátrafelé integet 

A statisztikák szerint 

tavaly 635 személyi sérüléses balesetet okoztak az elektromos rolleresek, 

ami 73 százalékos emelkedés a tavalyelőtti 367 esethez képest. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint tízből hét-nyolc rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne. 

A Bethesda Gyermekkórház szeptemberben osztott meg egy vérfagyasztó, ám nem ritka történetet: Bandi „oldalra nézett, azt látta, hogy hátrafelé integet a keze. Olyan furán állt, hogy meg kellett csípnie magát, hogy ez a valóság-e”. A roller első kerekét megfogta egy kátyú, és ő repült, a kórházban nyílt felkartörést állapítottak meg, meg kellett műteni. A Bethesdában 2025 első hét hónapjában 202 gyermeket kellett ellátni e-rollerezés közben elszenvedett baleset miatt. Mint közölték, egy-egy ügyeletben akár 5-6 gyermek is érkezett súlyos sérülésekkel.

Mindenkit arra biztatnak, hogy inkább kerékpározzanak rollerezés helyett.

Az Országos Mentőszolgálat adatai alapján május végéig több mint 1100-an sérültek meg elektromos rolleres balesetben, közel felük gyermek. 

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Régóta várat magára a szigorítás 

A robbanásszerű elterjedéssel egy időben született meg az igény arra, hogy valamilyen módon szigorítsák a villanyrollerek használatát, ám erre a mai napig nem került sor. A témával kiemelten foglalkozó Jövő Mobilitása Szövetség először 2022-ben nyújtott be átfogó szabályozási javaslatot arra vonatkozóan, hogy megfelelően integrálják az e-rollereket a közlekedésbe. Lázár Jánosnak, az Orbán-kormány közlekedési miniszterének befejezetlen projektje volt a KRESZ megújítása.

Az egyelőre kérdés, hogy a Tisza-kormány hogyan módosítaná a közlekedés szabálygyűjteményét.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint az elektromos rollerek szabályozása annyira sürgető, hogy nem várják meg a KRESZ átfogó módosítását, mert ahhoz több idő és társadalmi egyeztetés szükséges. A tárcavezető egy minapi interjújában azt mondta, pár héten belül módosíthatják a KRESZ-t az elektromos rollerek tekintetében. Ezt erősítette meg Magyar Péter miniszterelnök is, a legutóbbi kormányszóvivői tájékoztatón újságírói kérdésre közölte: az e-rollerekkel kapcsolatos szabályozás előbb fog kijönni, nyitottak arra, hogy tárgyaljanak a szakmai szervezetekkel. 

Jelenleg a 25 kilogramm tömeget meghaladó rollerekre szükséges kötelező biztosítást kötni, ha a gyártó által tervezett sebesség nagyobb 14 km/h-nál. Amennyiben a roller 25 km/h-nál nagyobb sebességre képes, a tömegétől függetlenül kell rá biztosítás. A Netrisk szerint is sok rollerre az előírás ellenére nem kötöttek biztosítást. 

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Keretrendszer, tiltás 

Kárpáti András, a Jövő Mobilitása Szövetség elnöke szerint a tapasztalataik azt mutatják, hogy a rolleresek nagy része szabálykövető. „Nyilván van közöttük olyan, aki rugalmasabban kezeli a szabályokat, de ha lenne egy olyan keretrendszer, amelyet megfelelő edukációval minél szélesebb körhöz el lehetne juttatni, akkor sokkal kevesebb baleset lenne” – emelte ki. A szakember a Euronewsnak adott interjújában arról is beszélt, fontos lenne az is, hogy nemcsak a rendvédelmi szervek, hanem az autósok, a motorosok, a kerékpárosok és a gyalogosok is tisztában legyenek azzal, hol találkozhatnak szembe rolleressel. 

Több nagyvárosból már kitiltották a villany­rollereket. Tavaly októberben Prágában döntöttek a tilalom mellett, egyebek mellett azzal indokolva az intézkedést, hogy a lakosok számtalan panaszt nyújtottak be a helytelenül elhelyezett, a közlekedést akadályozó eszközök ügyében. 

Madridban 2024 őszén tiltották be a közrollereket a szabálytalan parkolás és a veszélyes használat miatt, Párizs pedig már 2023-ban hasonló döntést hozott.

Nyitókép: MTI/Jászai Csaba

 

Összesen 23 komment

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angie1
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2026. június 20. 20:40 Szerkesztve
Eszelősen mennek a járdán, az biztos!
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0
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hakapeszim
2026. június 20. 20:04
Ki kell őket tiltani a francba, a kerékpárosokkal együtt.
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1
0
wadcutter
2026. június 20. 19:55
a rollerrel nem lehet megállni, kormányozni és kátyún átmenni, csak száguldozni lehet vele, közúti közlekedésre alkalmatlan
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Oldalkosár
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2026. június 20. 19:04 Szerkesztve
Nem szabályozni kéne, hanem betiltani!
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