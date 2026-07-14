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kormány vitézy dávid wáberer györgy ratatics péter vasúti közlekedés közlekedés

Vitézy Dávid: A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik

2026. július 14. 14:48

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése.

2026. július 14. 14:48
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Vitézy Dávid kedd délután bejelentette: teljes személycsere jön a MÁV igazgatóságában.

„A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György. A mai napon felmentettem Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot” – írja Facebook-oldalán a miniszter. 

Bejegyzésében úgy fogalmazott: „a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a Kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új Igazgatóság kinevezésre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik.”

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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

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Összesen 85 komment

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marciTm
2026. július 14. 18:12
nehéz felfogni,hogy hosszú ideig ezt a takonyzabáló,mindenhez hülye buzit futtata a fidesz!
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states-2
2026. július 14. 18:09
3 hónap után ugyanúgy rohad a MÁV, mint előtte.
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Karbantartó9
2026. július 14. 18:05
Fél éve még azon csuklózott, hogy Lázár miért rúgja ki őket :)
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tapir32
2026. július 14. 18:04
Hazudik, mint Magyar Péter.
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