Vitézy Dávid: A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik

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A közlekedési és beruházási miniszter szerint a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése.
Vitézy Dávid kedd délután bejelentette: teljes személycsere jön a MÁV igazgatóságában.
„A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Bethlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Wáberer György. A mai napon felmentettem Lepsényi István eddigi igazgatósági elnököt és Parragh László igazgatósági tagot” – írja Facebook-oldalán a miniszter.
Bejegyzésében úgy fogalmazott: „a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a Kormány kiemelt fontosságú célkitűzése, új Igazgatóság kinevezésre a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik.”
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt