Magyarország tökéletes partner – hazánk lenyűgözte a világ egyik legbefolyásosabb sportvezetőjét

Budapesten többet kaptunk, mint egy világeseményt – Sebastian Coe elárulta, mivel nyűgözték le a magyarok!
„Csodálatos munkát végeztek a magyarok” – fogalmazott a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke.
Megigézve beszélt Magyarországról a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe a Mathias Corvinus Collegium által szervezett sportkonferencián.
Magyarország tökéletes partner – jelentette ki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe A sport, mint közös nyelv című konferencián, amely a Mathias Corvinus Collegium szervezésében a sport társadalmi és nemzetközi szerepét helyezte a középpontba.
Ezt is ajánljuk a témában
A vendégek közül elsőként az Egyesült Államok nagykövetségének ügyvivője, Caroline Savage lépett a mikrofonhoz, aki kiemelte, milyen meghatározó időszak előtt áll az országa, beköszöntött az Egyesült Államok évtizede.
„Ezen a nyáron labdarúgó-világbajnokságot, két év múlva olimpiát rendez az Egyesült Államok, olyan versenyeket, amelyek egyesítik és összekovácsolják a világ népeit.
Teszi mindezt a nyitottság, a méltányosság és barátságosság jegyében az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóján.
Beköszöntött az Egyesült Államok évtizede: az előttünk álló időszakban, 2034-ig tíz kiemelt nemzetközi versenynek ad otthont az ország, amelyek nem csak a sportról szólnak, de arról az örökségről is, amit magunk után hagyunk, hiszen ezzel kultúrát és kapcsolatokat is építünk” – fogalmazott Caroline Savage.
Ezt is ajánljuk a témában
A panelbeszélgetések között Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke megigézve beszélt Magyarországról, mint sportnagyhatalomról, és mint a szervezete kimagasló rendezőpartneréről.
„Korábban nem igazán volt olyan korszak, amikor összetettebb időszakot éltünk, mint most, de a sportnak egyedi képessége van, hogy összekösse az embereket ebben a széthulló világban. A sportnak az egészségügyben, a fiatalok megszólításában, a mentális jólétben és a társadalmi összetartásban is kiemelt szerepe van, miközben szórakoztat, identitást ad, értéket teremt, választási lehetőséget teremt a világban, és pozitívan befolyásolja a mindennapokat. Ennek ellenére azt látjuk, hogy világban tapasztalható hatások eltávolítják a fiatalokat a sporttól, ezért bőven van teendőnk.
Az üzenetem ennek megfelelően egyszerű: az erős sportpolitika egyben erőteljes egészség- és gazdaságpolitika is, a sport ráadásul jelentősen hozzájárul a nemzeti prioritásokhoz.
Még soha nem vettem részt olyan sportesemény megrendezésében, amely rosszabb helyzetbe hozott volna egy házigazda országot, sokkal inkább jelentős kulturális és gazdasági sikereket ért el. A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság például új standardet jelentett a sportágban, a kiegészítő programjaival, az újdonságaival, az innovatív környezetvédelmi megoldásaival, a több mint 80 országban sugárzott közvetítéseivel kiemelkedően magasra tette a lécet. A megfizethető jegyekkel, az iskolások bevonásával, a hátrányos helyzetűek támogatásával mindenki számára elérhetővé tette az eseményt, amellyel sokak számára teremtett életre szóló kapcsolatot a sportággal.
Ez is megerősítette bennem, hogy a magyarok a hosszú távú vízióval rendelkeznek a sportesemények rendezésével kapcsolatban és ez is hozzájárult, hogy itt debütálhat ősszel az új formátumú atlétikai Világdöntő, amely ismét kiváló lehetőséget kínál az országnak.
Magyarország a tökéletes partner a sportesemények megvalósításában” – zárta gondolatait Sebastian Coe.
Ezt is ajánljuk a témában
Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
