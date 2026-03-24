Magyarország tökéletes partner – hazánk lenyűgözte a világ egyik legbefolyásosabb sportvezetőjét

„Korábban nem igazán volt olyan korszak, amikor összetettebb időszakot éltünk, mint most, de a sportnak egyedi képessége van, hogy összekösse az embereket ebben a széthulló világban. A sportnak az egészségügyben, a fiatalok megszólításában, a mentális jólétben és a társadalmi összetartásban is kiemelt szerepe van, miközben szórakoztat, identitást ad, értéket teremt, választási lehetőséget teremt a világban, és pozitívan befolyásolja a mindennapokat. Ennek ellenére azt látjuk, hogy világban tapasztalható hatások eltávolítják a fiatalokat a sporttól, ezért bőven van teendőnk.

Az üzenetem ennek megfelelően egyszerű: az erős sportpolitika egyben erőteljes egészség- és gazdaságpolitika is, a sport ráadásul jelentősen hozzájárul a nemzeti prioritásokhoz.

Még soha nem vettem részt olyan sportesemény megrendezésében, amely rosszabb helyzetbe hozott volna egy házigazda országot, sokkal inkább jelentős kulturális és gazdasági sikereket ért el. A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság például új standardet jelentett a sportágban, a kiegészítő programjaival, az újdonságaival, az innovatív környezetvédelmi megoldásaival, a több mint 80 országban sugárzott közvetítéseivel kiemelkedően magasra tette a lécet. A megfizethető jegyekkel, az iskolások bevonásával, a hátrányos helyzetűek támogatásával mindenki számára elérhetővé tette az eseményt, amellyel sokak számára teremtett életre szóló kapcsolatot a sportággal.

Ez is megerősítette bennem, hogy a magyarok a hosszú távú vízióval rendelkeznek a sportesemények rendezésével kapcsolatban és ez is hozzájárult, hogy itt debütálhat ősszel az új formátumú atlétikai Világdöntő, amely ismét kiváló lehetőséget kínál az országnak.

Magyarország a tökéletes partner a sportesemények megvalósításában” – zárta gondolatait Sebastian Coe.