Ft
Ft
17°C
6°C
Ft
Ft
17°C
6°C
03. 24.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
sebastian coe konferencia MCC

Magyarország tökéletes partner – hazánk lenyűgözte a világ egyik legbefolyásosabb sportvezetőjét

2026. március 24. 19:01

Megigézve beszélt Magyarországról a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe a Mathias Corvinus Collegium által szervezett sportkonferencián.

2026. március 24. 19:01
null
Szabó Péter

Magyarország tökéletes partner – jelentette ki a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Sebastian Coe A sport, mint közös nyelv című konferencián, amely a Mathias Corvinus Collegium szervezésében a sport társadalmi és nemzetközi szerepét helyezte a középpontba.

Ezt is ajánljuk a témában

A vendégek közül elsőként az Egyesült Államok nagykövetségének ügyvivője, Caroline Savage lépett a mikrofonhoz, aki kiemelte, milyen meghatározó időszak előtt áll az országa, beköszöntött az Egyesült Államok évtizede.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

„Ezen a nyáron labdarúgó-világbajnokságot, két év múlva olimpiát rendez az Egyesült Államok, olyan versenyeket, amelyek egyesítik és összekovácsolják a világ népeit.

Teszi mindezt a nyitottság, a méltányosság és barátságosság jegyében az Egyesült Államok függetlenségének 250. évfordulóján.

Beköszöntött az Egyesült Államok évtizede: az előttünk álló időszakban, 2034-ig tíz kiemelt nemzetközi versenynek ad otthont az ország, amelyek nem csak a sportról szólnak, de arról az örökségről is, amit magunk után hagyunk, hiszen ezzel kultúrát és kapcsolatokat is építünk” – fogalmazott Caroline Savage.

Ezt is ajánljuk a témában

Az őszi atlétikai Világdöntő hatalmas lehetőséget jelent Magyarországnak

A panelbeszélgetések között Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke megigézve beszélt Magyarországról, mint sportnagyhatalomról, és mint a szervezete kimagasló rendezőpartneréről.

„Korábban nem igazán volt olyan korszak, amikor összetettebb időszakot éltünk, mint most, de a sportnak egyedi képessége van, hogy összekösse az embereket ebben a széthulló világban. A sportnak az egészségügyben, a fiatalok megszólításában, a mentális jólétben és a társadalmi összetartásban is kiemelt szerepe van, miközben szórakoztat, identitást ad, értéket teremt, választási lehetőséget teremt a világban, és pozitívan befolyásolja a mindennapokat. Ennek ellenére azt látjuk, hogy világban tapasztalható hatások eltávolítják a fiatalokat a sporttól, ezért bőven van teendőnk.

Az üzenetem ennek megfelelően egyszerű: az erős sportpolitika egyben erőteljes egészség- és gazdaságpolitika is, a sport ráadásul jelentősen hozzájárul a nemzeti prioritásokhoz.

Még soha nem vettem részt olyan sportesemény megrendezésében, amely rosszabb helyzetbe hozott volna egy házigazda országot, sokkal inkább jelentős kulturális és gazdasági sikereket ért el. A 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság például új standardet jelentett a sportágban, a kiegészítő programjaival, az újdonságaival, az innovatív környezetvédelmi megoldásaival, a több mint 80 országban sugárzott közvetítéseivel kiemelkedően magasra tette a lécet. A megfizethető jegyekkel, az iskolások bevonásával, a hátrányos helyzetűek támogatásával mindenki számára elérhetővé tette az eseményt, amellyel sokak számára teremtett életre szóló kapcsolatot a sportággal.

Ez is megerősítette bennem, hogy a magyarok a hosszú távú vízióval rendelkeznek a sportesemények rendezésével kapcsolatban és ez is hozzájárult, hogy itt debütálhat ősszel az új formátumú atlétikai Világdöntő, amely ismét kiváló lehetőséget kínál az országnak.

Magyarország a tökéletes partner a sportesemények megvalósításában” – zárta gondolatait Sebastian Coe.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Kirill Kudryavtsev/AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
•••
2026. március 24. 19:32 Szerkesztve
"Magyarország a tökéletes partner a sportesemények megvalósításában” Esetleg még Olimpiát is rendezhetne? Vagy annyira azért nem... Mert a lippsik szerint nem szabad pályázni az Olimpiára, "mer' Orbán"! Egyébként megjegyzem, hogy 1914-ben már Budapestnek volt ítélve az akkori Olimpia, csak jött az I. világháború és ezért az elmaradt...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!