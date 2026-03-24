Lehullt a lepel: íme a trükk, így akar Zelenszkij és a Tisza Párt egy ukránbarát ügynökkormányt csinálni Magyarországon

Tiszás ügynökbotrány: Panyi Szabolcs munkahelye az igazságot nem sűrűn, a külföldi dollárokat szép számmal keresi
Csak úgy dől a lé a Direkt36 „oknyomozó portálhoz”.
Panyi Szabolcs nem tudja megkerülni azt a kérdést, hogy miért dolgozik törvénytelen módszerekkel. Közben néma csendben lapít Magyar Péter a gigantikus tiszás ügynökbotrány után.
Tovább dagad a tiszás ügynökbotrány, miután kiderült, hogy Panyi Szabolcs, a Direkt36 újságírója kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal. Az eset bizonyítja, hogy komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. Mint ismert, Panyi megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
Csak úgy dől a lé a Direkt36 „oknyomozó portálhoz”.
Panyi Szabolcs a felvételen arról is beszélt, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával, így hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.
Földi László titkosszolgálati szakértő és Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a Mandiner Stratéga különkiadásában elmondták, hogy a hétfőn kirobbant lehallgatási botrány egy szervezett támadás része, úgy fogalmaztak, hogy minden külügyminiszternek beszélnie kell Lavrovval, hiszen háború van az EU szomszédságában.
Panyi Szabolcs nem tudja megkerülni azt a kérdést, hogy miért dolgozik törvénytelen módszerekkel. Egy telefonszám megszerzése nagyon fontos információ egy szolgálat számára”
– emelték ki.
Magyar Péter eddig egyetlen szóval sem ítélte el, hogy a magyar újságíró a külföldi szolgálatoknak kémkedett és adta ki Szijjártó Péter telefonszámát, arra sem válaszolt a Tisza Párt elnöke, hogy ők mikor működtek együtt Panyi Szabolccsal, illetve milyen titkosszolgálatokkal tart kapcsolatot ő vagy Orbán Anita.
A Tisza Párt külügyminiszter-jelöltjének szerepe a történetben azért is figyelemfelkeltő, mert ez alapján sejthető, hogy Magyar Péterék olyanokkal szövetkeznek, akik a hazánk ellen dolgozó titkosszolálatoknak segítenek, azaz
a Tisza és a külföldi kémek együtt rakják össze egy ukránpárti külügyminisztérium alapjait.
Elég nagy arc kell ahhoz, hogy Panyi Szabolcs független-objektívnek állítsa be magát, miközben a Tiszának segít. Sötét titkok, ahogy ő mondaná... Szilvay Gergely írása.
