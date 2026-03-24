Tiszás ügynökbotrány: Panyi Szabolcs munkahelye az igazságot nem sűrűn, a külföldi dollárokat szép számmal keresi

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
Csak úgy dől a lé a Direkt36 „oknyomozó portálhoz”.
A közéleti tematikát jelenleg Panyi Szabolcs és a tiszás ügynökbotrány uralja, mint ismert, a Direkt36 „tényfeltáró újságírójáról” kikerült egy hangfelvétel, amely igazolja, komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen. A felvétel szerint Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, az újságíró megadta Szijjártó Péter külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit. Mint megírtuk: Panyi Szabolcs nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával, Panyi Szabolcsnak hozzáférése lenne egy Orbán Anita vezette külügyminisztérium dokumentumaihoz, valamint javaslatot tehetne arra, hogy kormányváltás esetén ki dolgozhasson a külügyminisztériumban, és ki nem.
Panyi Szabolcs írásai elsősorban a VSquare hírlevélben, valamint a Direkt36, magát oknyomozó portál felületén jelennek meg. A Magyar Nemzet azt írja, hogy a portál gyakorlatilag kormányellenes agitációs szócsőként működik: a hitelesség látszata érdekében előszeretettel hivatkoznak állítólagos kormányzati belső forrásokból, szivárogtatásból származó értesülésekre, a bennfentesség érzetét keltő más hasonló részletekre.
A Direkt36 renoméja romba dőlt, miután egy bírósági döntés kimondta: álhír volt a 2023-as cikkük, amelyben azt írták, hogy Magyarországon hoznának létre egy vegyianyag-elosztó központot. Tavaly létrehoztak egy Dinasztia című filmet, amely kapcsán felmerült, hogy az egy Orbán Viktor lejáratására indított ukrán titkosszolgálati akció része lehetett.
A Direkt36 finanszírozása mögött döntően külföldi források állnak, miközben a lap előszeretettel kalapol a hazai olvasóinál. Többek között a Foundation for Democracy and Pluralism nevű NGO az egyik legnagyobb adományozójuk, a szervezetet a Soros Györggyel, Bajnai Gordonnal és Dobrev Klárával egy körbe tartozó Daniel Sachs alapította.
A Direkt36 partnerei között szerepel a Nyílt Társadalom Alapítvány, valamint a Civitates és a Sigrid Rausing Trust is. Ismerős lehet még az adományozók között szereplő Creditexpress Group és a Rockefeller Brothers Fund is.
Míg 2022-ben összesen 85,2 millió forint értékben érkezett adomány és támogatás a portál mögött álló nonprofit kft.-hez, a teljes bevételük így 21,8 százalékkal lett magasabb az egy évvel korábbinál. A Direkt36 pénzeszközállománya még nagyobb mértékben nőtt: a 2021 végi 148 millió forintról 235 millió forintra emelkedett, ami majdnem hatvanszázalékos növekedést jelent.
Míg a 2022-es üzleti évet értékpapírok nélkül zárta a cég, addig 2023-ban már 123,6 millió forintos állományt halmoztak fel, miközben bankszámlájukon is maradt 165 millió az egy évvel korábbi 235-ből. Az egyéb bevételek pedig 21 százalékos növekedést mutattak, így a százmilliót is meghaladták. Új dolgozó felvételére is maradt keret, így 10 fősre bővült a stáb. Személyi jellegű ráfordításokra egyébként 76 milliót költöttek 2023-ban. 2024-ben a Direkt36 Újságíróközpont Nonprofit Kft. megduplázta nyereségét: az eszközök és források egyező végösszege 426 millió forint volt, a cég adózás utáni eredménye pedig 10,8 millió forint, ami jelentős elmozdulás a 2023-as 4,4 milliós profithoz képest.
