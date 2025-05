A Dinasztia: lehull a lepel az ellenzék idei kedvenc filmjének készítőiről

Elérhetővé vált a Direkt36-ot működtető társaság tavalyi pénzügyi beszámolója. Ebből kiderül, hogy 2024-ben az eszközök és források egyező végösszege 426,2 millió forint volt,

a cég adózás utáni eredménye pedig 10,801 millió forint (ami jelentős elmozdulás a 2023-as 4,377 milliós profithoz képest).

Különösen érdekes módon alakultak 2024-ben a Direkt36 Újságíró Központ Nonprofit Kft. bevételei: míg belföldi értékesítésből csupán 1,793 millió forint jött össze, addig az egyéb bevételek összege 116,429 millió forint. Pénzügyi műveletekből 17,396 milliós bevételre tettek szert.

Hogy az egyéb bevételek alatt mit értenek az oknyomozó újságírók, nem derül ki az éves jelentésből. Mindenesetre a társaság közhasznúsági tevékenységét a következőképpen definiálják: „A mindenki számára ingyenesen hozzáférhető direkt36.hu weboldal üzemeltetése, melyen a korrupcióval, a hatalommal való visszaéléssel, és egyéb közérdekű témákkal foglalkozó, szigorú szakmai szabályok szerint elkészített tényfeltáró tartalmak jelennek meg. Ezek segítik a magyar állampolgárok tájékozódását a köz ügyeiről, a közvagyon felhasználásáról, hogy aztán az ellenőrzött információk birtokában hozhassanak demokratikus döntéseket.”

Emlékezetes, ez év elején mutatták be a Dinasztia című dokumentumfilmet, amely – Petri Lukács Ádám publicistánk szavaival élve – semmilyen újdonságot nem hozott. „Az derült ki belőle, hogy ahogy nekem is, másoknak is, a miniszterelnöknek is van olyan rokona, aki üzletemberként dolgozik. Megtudtuk még, hogy az üzletemberek üzletelnek. Arra is fény derült, hogy az üzletemberek olykor pályázati pénzeket is kapnak, s ahogy ez lenni szokott, ilyenkor mindig kritika éri a kedvezményezőt és a kedvezményezettet: miért pont ő kapta?”

Az ellenzék kedvenc filmjét az ELTE Médiatanszékén is vetítették, ahol az is kiderült – Pethő András, a lap társalapítója, vezetője vallotta be a diákoknak: hiába pedzegették, a központi e-mail címükre kapott néhány gyalázkodó levelet leszámítva