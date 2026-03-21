Elstartolt a CPAC Hungary 2026: Budapesten gyűltek össze a világ jobboldali politikai erői (GALÉRIA)

„Áprilisban győzni fogunk! Magyarország jövőjéről nem Brüsszel, hanem a magyarok döntenek!” – Orbán Viktor a CPAC-en
„Ha itt győzünk, azzal nemcsak Magyarországot védjük meg, hanem beszakítjuk a progresszívek brüsszeli kapuját is.”
Mint ismert, szombaton ismét megrendezésre került a CPAC Hungary konferencia, amely a nemzetközi jobboldali politikai erők egyik legfontosabb találkozóhelye.
A rendezvényen beszédet mondott Orbán Viktor is, aki felszólalásában aktuális politikai kérdéseket és nemzetközi folyamatokat érintett, valamint az árpilisi magyarországi választásokról is szót ejtett.
A konferencia résztvevőit videóüzenetben köszöntötte Donald Trump amerikai elnök, aki felszólalásában a nemzetközi konzervatív együttműködés fontosságát hangsúlyozta, valamint méltatta az esemény jelentőségét és Magyarország, illetve Amerika vezető szerepét. Az amerikai elnök kifejezte támogatását Orbán Viktor választási győzelmével kapcsolatban is. „Fantasztikus ember és nagy megtiszteltetés számomra, hogy támogathatom” – fogalmazott Trump.
