Álvaro Arbeloa Florentino Pérez Xabi Alonso Real Madrid

Itt a vége: azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a Real Madrid

2026. január 12. 18:53

Xabi Alonso helyére Álvaro Arbeloa érkezik a kispadra. A Barcelonával szemben elbukott Szuperkupa-döntő után kirúgta edzőjét a Real Madrid.

2026. január 12. 18:53
null

Álvaro Arbeloa váltja Xabi Alonsót a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzőjeként. A fővárosi klub hétfőn a honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett Alonsóval közös megegyezéssel szerződést bontottak.

A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves tréner munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához.

Real Madrid, Álvaro Arbeloa, Xabi Alonso
Álvaro Arbeloa váltja Xabi Alonsót a Real Madrid vezetőedzői posztján (Fotó: JAVIER SORIANO / AFP)

Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse vasárnap a Barcelona ellen 3–2-re elveszített spanyol Szuperkupa-döntő volt.

Barcelona–Real Madrid 3–2

 

A meccset követően Alonso úgy nyilatkozott, hogy 

ez a legkevésbé fontos kupa a teljes idényt tekintve.

Florentino Pérez klubelnököt viszont ezek szerint mégiscsak nagyon bántotta a vereség, továbbá vélhetően az sem mellékes, hogy 

  • a Real jelenleg négypontos hátrányban van a bajnokságban a Barcához képest, 
  • az edzőnek pedig az elmúlt időszakban állítólag több kulcsjátékosával is nézeteltérése támadt.

 

Már meg is van a Real Madrid új vezetőedzője

Alonso helyét a 42 esztendős Álvaro Arbeloa veszi át, aki tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de már 2020 óta a királyiak akadémiáján dolgozik.

Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király-kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, a nemzeti együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP

 

 

rugbista
2026. január 12. 20:10
Nem gatyáznak! hgyulap felvetése nem fölösleges.
hgyulap
2026. január 12. 19:41 Szerkesztve
Várja már a Liverpool, vajon?
Búvár Kund
2026. január 12. 19:35
Sztem az öltözőn belüli problémák vezettek az eltávolításához. Nála jóval rosszabb eredményeket produkáló edzőkkel is türelmesebbek volt már Perez. Folyton konfliktusa volt vmelyik játékossal. Nem a játékosok "fúrták" meg, hanem az állandó balhékból lett elege a vezetőségnek. Az újságok folyton a Realon belüli konfliktusokkal voltak tele. Ez nem jó reklám. Véleményem szerint. A bajnokságban csak 4 pont a hátrányuk, félidőben az még semmi. A BL-ben is simán az első nyolcban vannak, nem úgy mint tavaly. Ezért sem gondolnám, hogy az eredmények miatt kellett leváltani.
lynx
2026. január 12. 19:34
Benzema megmondta már mi a baj:” A Bellingham támadó középpályás, nem góllövő. Mbappé góllövő, nem játékmester. Vinicius balszélső, nem védekező középpályás, Nincs senki, akinek elég hatalma lenne ahhoz, hogy megmondja Bellinghamnek, Mbappénak vagy Viníciusnak, hogy valamit rosszul csinálnak. Azért szerződtették Mbappét, hogy eldönthesse a fontos meccseket, Mbappénak újabb lépést kell tennie afelé, hogy támadásban vezetővé váljon, aki a döntő pillanatokban képes viselni a nyomást, és nem csak a könnyű meccseken tündökölni. Ha a csapattársaid több gólt szereznek, el kell fogadnod. A probléma az, hogy nem mindenki képes ezt elfogadni.” Kell oda valaki, aki keményen rendet tesz a fejekben és összerakja a csapatot, takarít, a Güler féléktől megszabadul és hoz friss erőt. Kerkez Huijsennel jó páros, Szoboszlai meg egy új Módric lehetne. Ancelotti munkáját Xabi lerombolta.
