Itt a vége: azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a Real Madrid

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Xabi Alonso helyére Álvaro Arbeloa érkezik a kispadra. A Barcelonával szemben elbukott Szuperkupa-döntő után kirúgta edzőjét a Real Madrid.
Álvaro Arbeloa váltja Xabi Alonsót a Real Madrid labdarúgócsapatának vezetőedzőjeként. A fővárosi klub hétfőn a honlapján közölte, hogy a tavaly nyáron kinevezett Alonsóval közös megegyezéssel szerződést bontottak.
A szakítás részleteit nem közölték, de megköszönték a 44 éves tréner munkáját és további sok sikert kívántak a pályafutásához.
Xabi Alonso tavaly nyáron a Bayer Leverkusentől érkezett Madridba, az együttes kispadján mindössze 34 mérkőzés jutott neki, ezeken 24 győzelem, négy döntetlen és hat vereség volt a mérlege. Az utolsó meccse vasárnap a Barcelona ellen 3–2-re elveszített spanyol Szuperkupa-döntő volt.
Barcelona–Real Madrid 3–2
A meccset követően Alonso úgy nyilatkozott, hogy
ez a legkevésbé fontos kupa a teljes idényt tekintve.
Florentino Pérez klubelnököt viszont ezek szerint mégiscsak nagyon bántotta a vereség, továbbá vélhetően az sem mellékes, hogy
Alonso helyét a 42 esztendős Álvaro Arbeloa veszi át, aki tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de már 2020 óta a királyiak akadémiáján dolgozik.
Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király-kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, a nemzeti együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.
Nyitókép: FADEL SENNA / AFP