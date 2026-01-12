Itt a vége: azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a Real Madrid

Alonso helyét a 42 esztendős Álvaro Arbeloa veszi át, aki tavaly június óta a klub második számú csapatát, a Castillát irányította, de már 2020 óta a királyiak akadémiáján dolgozik.

Arbeloa játékosként 2009 és 2016 között 238 mérkőzésen szerepelt a Realban, amellyel nyolc trófeát nyert: a Bajnokok Ligájában és a Király-kupában kétszer diadalmaskodott, a klub-vb-t, az európai Szuperkupát, a spanyol bajnokságot és a Spanyol Szuperkupát egyaránt egyszer nyerte meg. A spanyol válogatottban 56 alkalommal lépett pályára, a nemzeti együttessel világbajnok és kétszeres Európa-bajnok.

Nyitókép: FADEL SENNA / AFP