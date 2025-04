Volt egyszer egy LMP

Az LMP-ből egyedül Kanász-Nagy Máté tűnik fel időnként a nyilvánosság előtt, ezért tőle kérdeztük meg, hogy mi van a pártjával.

„Az LMP-frakciója puccs – vagy akár azt is mondhatnám, merénylet – áldozatává vált. Csárdi Antal gyaníthatóan azért lépett ki a párt képviselő-csoportjából, mert – ezt politikai és nem anyagi értelemben értem – valamivel megkínálták, beígértek neki valamit, de szerintem átverték” – mondta el a Mandinernek a párt parlamenti képviselője. Amikor megkérdeztük, hogy Magyar Péterre-e gondol-e, ő ígérhette-e meg Csárdinak, hogy esetleg jövőre újra elindulhat a választáson a Belvárosban – de immár a Tisza Párt színeiben –, Kanász-Nagy Máté ezt a lehetőséget kizártnak nevezte, de azt mondta, sok ellenzéki politikus próbál még rúgkapálni, és próbál meg távolodni korábbi politikai közösségétől a túlélés reményében.

„Ez hiú ábránd, csalfa, vak remény” – fogalmazott.

Kanász-Nagy közölte, a parlamenti munka a frakciók meglétére épül, így annak megszűnése rendkívüli mértékben csökkentette a politizálási lehetőségeiket, az országgyűlési eszközeiket, a nyilvánossághoz történő hozzáférésüket. Emellett a munkatársaik mintegy 80 százalékától meg kellett válniuk, s bár az egyéni képviselőknek van bérkerete, amelynek terhére fel lehet venni kollégákat, de ez az összeg csupán a töredéke annak, amennyi pénzhez egy képviselőcsoport hozzájuthat, így képviselőnként mindössze két-három embert tudnak foglalkoztatni.

Holott a képviselők, a párt vezetői továbbra is dolgoznak, sok zöld, illetve jóléti, szociális, a munkavállalókat foglalkoztató témában hallatják a hangjukat – továbbra is fellépnek például a teljesen elhibázott és káros akkumulátorgyár-telepítések ellen –, csak mindez kevésbé éri el az emberek ingerküszöbét.

„Mindezt óriási problémának tartom, hiszen ezek az ügyek a jövőnket érinti, Magyarország következő évtizedei láthatják a kárát a hibás döntéseknek, ezért mi 2026-ig a korlátozott lehetőségeink ellenére is tisztességesen dolgozunk

és próbáljuk meg képviselni azt, amiben hiszünk, amit jónak tartunk, amiért megalakítottuk a pártot, s aminek köszönhetően eddig négy alkalommal bekerültünk a parlamentbe” – jelentette ki a képviselő.

Kanász-Nagy azt is elmondta, a volt frakció tagjai – leszámítva persze Csárdit – továbbra is tartják a kapcsolatot, időnként találkoznak, beszélgetnek, egyeztetnek, igyekeznek összehangolni a munkát, de azt elismeri, hogy mindez már messze nem olyan szintű és minőségű, mint amikor egy képviselőcsoportban ültek. S bár lehet, hogy Ungár Péter kevesebbet szerepel a nyilvánosság előtt, de nem tűnt el, dolgozik, Kanász-Nagy is viszonylag gyakran szokott vele beszélgetni.

