Gyurcsány Ferenc egy lakóautóból akarja megváltani a világot – vagy legalábbis Magyarországot

A DK néhány hónapja pécézte ki magának ezeket a vállalkozásokat. Állítólag százával kapják a leveleket az emberektől, akik arról panaszkodnak, hogy packáznak velük. A párt úgy gondolta, beleáll ezekbe az ügyekbe, a bíróság elé viszi őket, ezzel próbál segíteni azokon, akik erre képtelenek. Persze van egy kézenfekvőbb, hihetőbb magyarázat is, eszerint Gyurcsány lassan kezdi belátni, Orbán Viktorral és már Magyar Péterrel nincs egy súlycsoportban, ezért helyettük a bankárokat, vezérigazgatókat hívja a ringbe.

Sőt egyre elkeserítőbb helyzetbe kerül a Demokratikus Koalíció.

Az Iránytű Intézet a szokásos, mintegy ezer embert megkérdező pillanatfelvétel helyett három hónapig vizsgálta a pártok támogatottságát és 6600 embert vont be a kutatásába, eszerint mindössze három százalékon állnak. Gyurcsány erre úgy reagált az ATV Egyenes beszéd című műsorában, hogy ennek nincs jelentősége, mert ők hisznek valamiben, azt képviselik, s ez akkor is így van és lesz, ha csak kevesen értenek velük egyet.

Ez még magyarázkodásnak is kevés, tudja ezt jól a pártelnök is, s azt is, hogy, ha nem tud a helyzeten hamarosan változtatni, akkor a DK is arra a sorsra jut, mint a korábbi szövetségesei, a többi óbaloldali alakulat, a közvélemény-kutatások során az „egyéb pártok” kategóriájába kerül majd. Ezért ő is a számos párt által csodaszernek tartott vidékjárásba kezd. Azt gondolhatta, ha Magyarnak tavaly tavasszal bejött – elemzők szerint főleg ennek köszönhető, hogy a Tisza Párt az európai parlamenti és a fővárosi választáson is felettébb jó eredményt ért el –, akkor ő is megpróbálkozik vele. Március 17-én néhány kollégájával lakóautóba – amelyet hangsúlyozottan maga vezet – száll és 15 napon keresztül „bejárja Tolnát, Baranyát”, no meg persze számos egyéb vármegyét is.