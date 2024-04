Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

„Az április 6-i Magyar Péter rendezvény végig több elemében a Békemenet, sőt Orbán Viktor szavainak ellopása volt. Bizonyára azt gondolja, ha Orbán Viktornak ezzel sikerül folyamatosan nyernie, akkor neki is sikerül. Egy jósnővel már meg is jósoltatta, hogy féléven belül bukik a kormány és az új élén pedig valószínű ő lesz – derült ki a Rangos Katalinnal készült interjúból. Miután oda a zsíros állás, hiába kilincselt Mészáros Lőrincnél, hiába fenyegetőzött, ha megszűnnek a több milliós pozíciói, akkor kormányt buktat. De addig is, amíg ez összejön, jó lesz a busásan fizető EU-s pozíció. Semmi kétség most erre gyúr,

így aztán bevetette a nagy ágyúkat, az orbáni sikerek szavait és a Békemenet feelinget.

A szombati rendezvény már eleve a Nemzeti menet nevet viselte és zászlókkal, helységtáblákkal, ugyancsak a Parlament elé haladt, mint a Békemenet. 2022-ben ott volt a Békemeneten, tudja lelkileg milyen nagy hatással van az emberekre, akik egy célért, a nemzetükért vonulnak zászlókkal, együtt énekelve. Facebook-ján ő kérte az emberektől, hogy hozzanak zászlókat és helységtáblákat. A rendezvényen aztán ki is hangsúlyozta, hogy ez „Nemzeti menet, a nemzet főterére, nemzeti jelképekkel”. Aztán azt is hangsúlyozta, hogy legyünk büszkék, boldog hazát építünk. Közölte, hogy

2022-ben nem voltak ennyin a Békemeneten, ami persze hazugság volt, vagy érzékcsalódás.

Új, magyar, polgári Magyarországért vonulnak – tudtuk meg. Tudjuk, hogy a polgári köröket Orbán Viktor indította és ő építette fel a polgári Magyarországot. Ezt legutóbb, mármint a polgárit, Gyurcsány is elorozta beszédében. Orbán Viktor az, aki szuverenitáspárti, a globalista brüsszeliták ellenében. Most ezt Magyar Péter is meghirdette: »Szuverén, modern, Magyarországot építünk« – mondta. Aztán ellopta Orbán Viktor beszédét, mert Szent István emlegetése után, Hunyadi János, a 48-asok, majd az 56-ok következtek. Itt már megint azt kell mondanunk, hogy Gyurcsány Ferenc is ezzel próbálkozott legutóbb.”