02. 01.
vasárnap
tisza mszp lmp szabó tímea párbeszéd baloldal

Baloldal, Házon kívül?

2026. február 01. 15:36

Szívem szerint általában azt mondanám: ne szomorkodjanak otthon, szavazzanak a Tiszára.

2026. február 01. 15:36
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„A DK más úton jár, ők mindenképpen indulnak. Nem értek egyet velük, de döntésük legitim. Szempontjaikat ugyan nem osztom, de értem. Nem érdemes agitálni őket, s ezzel az egyre dühödtebb vitával tematizálni az ellenzék belső életét és külső képét. Választóik már az összes érvet hallották. Majd eldöntik, mit tesznek.

A többieknek viszont kevés azt mondaniuk, hogy „nem zavarjuk a kormányváltást”, és sírdogálni, hogy adott esetben csak jobboldali vezetésű pártok lesznek a parlamentben.

Én is tudok nekem jobban tetsző parlamentet rajzolni. De nem egyszerűen annyi történt, hogy a gaz Tisza »kannibalizálta« pártjainkat. Mi hagytuk az űrt, ahová beléptek. Az űrt, a repedést a reményben, a közbizalomban.

A baloldali Párbeszédből kinőtt Humanisták és a zöld-bal LMP már bejelentették: nem indulnak. A bejutásra nagyon is érdemes Szabó Tímea feltehetőleg civil jelöltként méreti meg magát. Az MSZP döntés előtt áll, könnyen lehet, hogy néhány, szintén arra érdemes képviselőjük Szabó Tímeához hasonlóan cselekszik. Kerületeikben a Fidesz-ellenesség akkora, hogy itt az ellenzéki belső verseny sem hozhatja helyzetbe nevető harmadikként a kormánypártot. Máshol persze nagyon is volna ilyen veszély. Márfai Péter épp tegnapi Népszava-cikkében tudatta: ezt belátván az ő szocialista jelöltjük Baján visszalép. A liberális, de baloldali törekvéseket is felvállaló Momentum Fekete-Győr András kezdeményezését követően elsőként tette ezt. Szerintem helyesen.”

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

