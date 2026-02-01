A baloldali Párbeszédből kinőtt Humanisták és a zöld-bal LMP már bejelentették: nem indulnak. A bejutásra nagyon is érdemes Szabó Tímea feltehetőleg civil jelöltként méreti meg magát. Az MSZP döntés előtt áll, könnyen lehet, hogy néhány, szintén arra érdemes képviselőjük Szabó Tímeához hasonlóan cselekszik. Kerületeikben a Fidesz-ellenesség akkora, hogy itt az ellenzéki belső verseny sem hozhatja helyzetbe nevető harmadikként a kormánypártot. Máshol persze nagyon is volna ilyen veszély. Márfai Péter épp tegnapi Népszava-cikkében tudatta: ezt belátván az ő szocialista jelöltjük Baján visszalép. A liberális, de baloldali törekvéseket is felvállaló Momentum Fekete-Győr András kezdeményezését követően elsőként tette ezt. Szerintem helyesen.”