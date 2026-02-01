Révbe ért Jakab Péter: a DK színeiben indul áprilisban
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
Szívem szerint általában azt mondanám: ne szomorkodjanak otthon, szavazzanak a Tiszára.
„A DK más úton jár, ők mindenképpen indulnak. Nem értek egyet velük, de döntésük legitim. Szempontjaikat ugyan nem osztom, de értem. Nem érdemes agitálni őket, s ezzel az egyre dühödtebb vitával tematizálni az ellenzék belső életét és külső képét. Választóik már az összes érvet hallották. Majd eldöntik, mit tesznek.
Ezt is ajánljuk a témában
Újra Miskolcon méretteti meg magát az egykori pártelnök.
A többieknek viszont kevés azt mondaniuk, hogy „nem zavarjuk a kormányváltást”, és sírdogálni, hogy adott esetben csak jobboldali vezetésű pártok lesznek a parlamentben.
Én is tudok nekem jobban tetsző parlamentet rajzolni. De nem egyszerűen annyi történt, hogy a gaz Tisza »kannibalizálta« pártjainkat. Mi hagytuk az űrt, ahová beléptek. Az űrt, a repedést a reményben, a közbizalomban.
A baloldali Párbeszédből kinőtt Humanisták és a zöld-bal LMP már bejelentették: nem indulnak. A bejutásra nagyon is érdemes Szabó Tímea feltehetőleg civil jelöltként méreti meg magát. Az MSZP döntés előtt áll, könnyen lehet, hogy néhány, szintén arra érdemes képviselőjük Szabó Tímeához hasonlóan cselekszik. Kerületeikben a Fidesz-ellenesség akkora, hogy itt az ellenzéki belső verseny sem hozhatja helyzetbe nevető harmadikként a kormánypártot. Máshol persze nagyon is volna ilyen veszély. Márfai Péter épp tegnapi Népszava-cikkében tudatta: ezt belátván az ő szocialista jelöltjük Baján visszalép. A liberális, de baloldali törekvéseket is felvállaló Momentum Fekete-Győr András kezdeményezését követően elsőként tette ezt. Szerintem helyesen.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az országgyűlési választásokon történő részvétel kérdésében az LMP kongresszusa hozott döntést – derült ki a közleményből.
Ezt is ajánljuk a témában
Az alig pár hónapja alakult párt nem indul a 2026-os választáson.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt