Egyszerre lélegzett fel Orbán Viktor és Magyar Péter: nem indulnak a választáson a Humanisták – Hont András is reagált

Cseh Katalin Facebook-oldalán jelentette be, hogy a néhány hónapja létrejött Humanisták nevű politikai formáció nem indul el a 2026-os országgyűlési választáson. A politikus közlése szerint sem egyéni jelölteket, sem országos listát nem állítanak.

„Demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké. Ezért úgy döntöttünk, 2026-ban nem állítunk országos jelölteket, sem egyéni, sem listás formában” – írta bejegyzésében.