Egyszerre lélegzett fel Orbán Viktor és Magyar Péter: nem indulnak a választáson a Humanisták – Hont András is reagált

Az alig pár hónapja alakult párt nem indul a 2026-os választáson.
Cseh Katalin Facebook-oldalán jelentette be, hogy a néhány hónapja létrejött Humanisták nevű politikai formáció nem indul el a 2026-os országgyűlési választáson. A politikus közlése szerint sem egyéni jelölteket, sem országos listát nem állítanak.
„Demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké. Ezért úgy döntöttünk, 2026-ban nem állítunk országos jelölteket, sem egyéni, sem listás formában” – írta bejegyzésében.
A közleményt Cseh Katalin mellett Barabás Richárd, a mozgalom alapítója is megosztotta. A bejelentés alatt gyorsan megjelentek a politikai reakciók is: a kommentek között feltűnt Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, aki rövid, ám sokatmondó megjegyzést tett.
Megérte Katka?”
– írta Bedő, utalva arra a korábbi konfliktusra, amely Cseh Katalin és a Momentum között alakult ki. A párt novemberben kizárta Cseh Katalint, miután bejelentette csatlakozását a Humanistákhoz, és felszólította mandátuma visszaadására. Cseh akkor közölte, hogy nem hajlandó lemondani a képviselői helyéről, erre válaszul a Momentum parlamenti frakciójából is kizárták.
A visszalépés egybevághat Magyar Péter azon felszólításával, ami arra utasította az ellenzéki pártokat, hogy lépjenek vissza a választásokon való indulástól, mondván, „amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a TISZA-ra, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani”
A Momentum már korábban jelezte, hogy nem vesz részt a 2026-os megméretésen, idén januárban pedig a Vona Gábor vezette Második Reformkor, az LMP, valamint a Gattyán György nevével fémjelzett Megoldás Mozgalom is hasonló döntést jelentett be.
A Humanisták visszalépésének hírére szinte azonnal reagált Facebook-oldalán Hont András újságíró is.
Mint fogalmazott:
Humoristák: zárópoén. A demokráciában nincs fontosabb, mint a választó, TEHÁT elintézzük, hogy elméletileg se lehessen minket választani.”
