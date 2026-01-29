Ft
magyar péter cseh katalin barabás richárd Humanista Párt hont andrás momentum választás

Egyszerre lélegzett fel Orbán Viktor és Magyar Péter: nem indulnak a választáson a Humanisták – Hont András is reagált

2026. január 29. 16:19

Az alig pár hónapja alakult párt nem indul a 2026-os választáson.

2026. január 29. 16:19
null

Cseh Katalin Facebook-oldalán jelentette be, hogy a néhány hónapja létrejött Humanisták nevű politikai formáció nem indul el a 2026-os országgyűlési választáson. A politikus közlése szerint sem egyéni jelölteket, sem országos listát nem állítanak.

„Demokráciában nincs és nem is lehet fontosabb akarat, mint a választóké. Ezért úgy döntöttünk, 2026-ban nem állítunk országos jelölteket, sem egyéni, sem listás formában” – írta bejegyzésében.

A közleményt Cseh Katalin mellett Barabás Richárd, a mozgalom alapítója is megosztotta. A bejelentés alatt gyorsan megjelentek a politikai reakciók is: a kommentek között feltűnt Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője, aki rövid, ám sokatmondó megjegyzést tett.

Megérte Katka?”

– írta Bedő, utalva arra a korábbi konfliktusra, amely Cseh Katalin és a Momentum között alakult ki. A párt novemberben kizárta Cseh Katalint, miután bejelentette csatlakozását a Humanistákhoz, és felszólította mandátuma visszaadására. Cseh akkor közölte, hogy nem hajlandó lemondani a képviselői helyéről, erre válaszul a Momentum parlamenti frakciójából is kizárták.

A visszalépés egybevághat Magyar Péter azon felszólításával, ami arra utasította az ellenzéki pártokat, hogy lépjenek vissza a választásokon való indulástól, mondván, „amely párt a rendszerváltást megnehezítendő egyéniben vagy listán mégis ráindul a TISZA-ra, az Orbán Viktort akarja hatalomban tartani”

A Momentum már korábban jelezte, hogy nem vesz részt a 2026-os megméretésen, idén januárban pedig a Vona Gábor vezette Második Reformkor, az LMP, valamint a Gattyán György nevével fémjelzett Megoldás Mozgalom is hasonló döntést jelentett be.

Hont András is reagált

A Humanisták visszalépésének hírére szinte azonnal reagált Facebook-oldalán Hont András újságíró is. 

Mint fogalmazott: 

Humoristák: zárópoén. A demokráciában nincs fontosabb, mint a választó, TEHÁT elintézzük, hogy elméletileg se lehessen minket választani.”

Nyitókép: képernyőfotó

