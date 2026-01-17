Ft
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
országgyűlési választás lmp szabó - kellner katalin ellenzék kongresszus döntés párt

Újabb ellenzéki párt lépett hátra, ezzel indokolták a döntésüket

2026. január 17. 17:11

Az országgyűlési választásokon történő részvétel kérdésében az LMP kongresszusa hozott döntést – derült ki a közleményből.

2026. január 17. 17:11
null

Az LMP nem állít listát a 2026-os országgyűlési választáson – közölte az ellenzéki párt szombaton a Facebook-oldalán.

Szabó-Kellner Katalin társelnök tájékoztatása szerint az országgyűlési választásokon történő részvétel kérdésében az LMP kongresszusa hozott döntést, amely azt is megszavazta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Tovább a cikkhezchevron

különleges politikai helyzet fennállása esetén, megfelelő indokok alapján az LMP legfeljebb három egyéni választókerületben jelöltet állíthat”.

Készek más pártoknak támogatést nyújtani

A társelnök közölte, a kongresszus rögzítette, hogy amennyiben ellenzéki pártok részéről erre felkérés érkezik, az LMP a meghozott döntés keretein belül kész támogatást nyújtani közös demokratikus és politikai célok mentén, a demokratikus ellenzék induló pártjainak.

Az LMP továbbra is elkötelezett a zöldpolitika, a társadalmi igazságosság és a demokratikus értékek képviselete mellett, és ezen alapelvek mentén hozza meg további politikai döntéseit – zárul a társelnök által aláírt bejegyzés.

A Momentum már réges rég meghátrált

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Momentum már több mint fél éve bejelentette, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, mert a párt szerint a kormányváltás önmagában nem elég – átfogó rendszerváltásra van szükség.

A párt célja egy olyan „demokratikus átmenet” előkészítése, amely hosszú távon megakadályozza az Orbán-rendszer visszatérését, és ehhez most háttérből kívánnak hozzájárulni – jelentették be Facebook-oldalukon még júniusban.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
RigbyMordecai
2026. január 17. 19:48
Na, mit meg nem tudok: létezik még LMP? És még 3 tagjuk is van, szükség esetére?????? Köv. visszalépő: DK
Válasz erre
1
0
akitiosz
2026. január 17. 19:46
Minden valódi, önálló politikai pártnak a vetélytársa az összes többi valódi, önálló politikai párt. Amelyik párt nem ilyen, azt a bíróságoknak automatikusan fel kellene számolniuk, mert gyakorlatilag azok nem működnek politikai pártként. Miért létezik egy politikai párt, ha nem is akar választáson önállóan elindulni? Hát tutira nem a választókat akarja képviselni!
Válasz erre
0
0
akitiosz
2026. január 17. 19:41
Miért, hát eddig talán elöl volt a párt? A bíróságoknak automatikusan minden olyan politikai pártot fel kellene számolniuk, amelyik kettő egymást követő országgyűlési választáson nem indul el. Az egy dolog, ha egy pártra nem szavaznak az emberek, na de amelyik párt el sem indul a választásokon arra ha akarna sem tud szavazni senki. Ez a választói akarat meghekkelése. Rendkívül antidemokratikus. És persze minden olyan párt jogtalanul ül az országgyűlésben, amelyik nem ért el önállóan 5%-ot a választáson. A politikai pártokat nagyon zavarja, ha a választók döntenek és nem ők. :-(
Válasz erre
1
0
lendvaiildiko
2026. január 17. 19:32
Mi lesz velünk a Schmuck Böske nélkül? Nála, senki sem jajgatott jobban "zöld" híreket? Eltűnt, mint a klímavészhelyzet, vagy esetleg a globális felmelegedés?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!