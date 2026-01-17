Újabb ellenzéki párt lépett hátra, ezzel indokolták a döntésüket

Itt a vége: a Momentum nem indul a 2026-os választásokon
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.
Az országgyűlési választásokon történő részvétel kérdésében az LMP kongresszusa hozott döntést – derült ki a közleményből.
Az LMP nem állít listát a 2026-os országgyűlési választáson – közölte az ellenzéki párt szombaton a Facebook-oldalán.
Szabó-Kellner Katalin társelnök tájékoztatása szerint az országgyűlési választásokon történő részvétel kérdésében az LMP kongresszusa hozott döntést, amely azt is megszavazta:
különleges politikai helyzet fennállása esetén, megfelelő indokok alapján az LMP legfeljebb három egyéni választókerületben jelöltet állíthat”.
A társelnök közölte, a kongresszus rögzítette, hogy amennyiben ellenzéki pártok részéről erre felkérés érkezik, az LMP a meghozott döntés keretein belül kész támogatást nyújtani közös demokratikus és politikai célok mentén, a demokratikus ellenzék induló pártjainak.
Az LMP továbbra is elkötelezett a zöldpolitika, a társadalmi igazságosság és a demokratikus értékek képviselete mellett, és ezen alapelvek mentén hozza meg további politikai döntéseit – zárul a társelnök által aláírt bejegyzés.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Momentum már több mint fél éve bejelentette, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson, mert a párt szerint a kormányváltás önmagában nem elég – átfogó rendszerváltásra van szükség.
A párt célja egy olyan „demokratikus átmenet” előkészítése, amely hosszú távon megakadályozza az Orbán-rendszer visszatérését, és ehhez most háttérből kívánnak hozzájárulni – jelentették be Facebook-oldalukon még júniusban.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Kovács Attila
Ezt is ajánljuk a témában
Fekete-Győr András szerint más pártoknak is követniük kellene a Momentum példáját.