01. 21.
szerda
gazdaság felvételi lengyelország pázmány péter katolikus egyetem lengyel tanszék képzés V4 diplomácia

Így ápolhatjuk professzionálisan a magyar–lengyel barátságot – ezt kell tudni a Pázmány-egyetem lengyel szakáról

2026. január 21. 15:02

Ha valaki a magyar–lengyel barátságot professzionális szinten ápolná, akkor 2026 őszétől levelező tanrendben is megszerezheti az ehhez szükséges ismereteket a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel szakán. Németh-Marton Orsolyát, az egyetem lengyel tanszékének megbízott vezetőjét a képzés mellett a január 22-i nyílt napról is kérdeztük.

2026. január 21. 15:02
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Lengyel szak – Mit érdemes tudni a Pázmány bölcsészkar szlavisztika alapszakról? 

Lengyel szak – A Lengyel Tanszék tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ez is azt mutatja, milyen fontos helyet tölt be a hazai egyetemi képzések rangsorában. (Fotó: PPKE)

2019 óta fut úgy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudomány Karán (PPKE BTK) a szlavisztika szak, hogy két szakirány – a lengyel és az orosz – közül választhatnak az érdeklődők. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a lengyel nyelv és kultúra iránt érdeklődök a lengyelre adják be a jelentkezést. 

A 2026/2027-es tanévtől újdonság lesz, hogy a lengyel szakirányt levelezőn hirdettük meg .

A Lengyel Tanszék egyébként tavaly ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. Ez is azt mutatja, milyen fontos helyet tölt be a hazai egyetemi képzések rangsorában.

A két szakirány hallgatói nem is találkoznak?

Pont ellenkezőleg, több olyan tárgy is van, amire a lengyelesek és az oroszosok is járnak. Például az első évben mindenkinek van lengyel és orosz kultúra kurzusa is. Tehát a lengyeles megismeri az orosz, míg az oroszos a lengyel kultúrát. Illetve nagyon sok olyan tárgy is akad a képzési tervben, amit minden hallgatónak fel kell vennie. Ilyen többek között a szláv irodalomtudomány vagy a szláv film- és színházművészet. 

Miért döntöttek úgy, hogy levelezőn is meghirdetik a szlavisztika szak lengyel szakirányát?

Mert az elmúlt években kaptunk olyan jelzéseket, hogy a már dolgozó felnőttek közül többen szívesen elmerülnének jobban a lengyel nyelvben és kultúrában, ám a munkájuk miatt ezt nappali tanrenden nem tehetik meg. Emellett természetesen a frissen érettségizettek előtt is nyitva áll a lehetőség, hiszen azt is látjuk, hogy sokaknak nagy dilemma a továbbtanulás vagy munka kérdése. Így nekik sem kell egy vagy-vagy döntést hozniuk. 

Szükséges-e bármilyen nyelvi előképzettség?

Teljesen  kezdők is jelentkezhetnek, de akiknek már van némi tudásuk, őket úgy osztjuk be az intenzív nyelvi csoportokba, hogy ezt figyelembe vesszük. Első évben még mindenki csak a szakirányának megfelelő nyelvet tanulja. A második félév végén ebből alapvizsgát kell tenni. Majd második évben belép a második szláv nyelv is. 

Így aki lengyel szakra jelentkezik, második évtől oroszul is tanul majd, és fordítva. 

A harmadik év végére B2-es szintű nyelvtudást kell elérni a hallgatóknak az alapszakon, ezt egy nyelvi záróvizsgán kell bizonyítaniuk, az alapszakos diploma pedig egyenértékű egy B2-es nyelvvizsgával. De a második nyelvet is jól el lehet sajátítani két év alatt. 

Ezért több a lengyel szak, mint más bölcsészképzés

Több nyelv ismerete nagy értéknek számít a munkaerőpiacon. Mennyire beszélhetünk így ez esetben klasszikus bölcsészképzésről?
Elsőre valóban elég elvontnak, akár ijesztőnek vagy haszontalannak tűnhet egy bölcsészképzés, főleg, ha a filológia szót hallja az ember. A Pázmány Lengyel Tanszékének oktatói már évekkel ezelőtt szakítottak a klasszikus, hagyományos filológiai képzés hagyományaival, a bevett irodalom-nyelvészet alapú felosztással. Nálunk vannak 

  • történelmi,
  • társadalomismereti,
  • művészeti, 
  • filmes 
  • és színházas tárgyak is. 

Ezek komplexebb tudáshoz segítik hozzá a hallgatókat, ami nagy előnyt jelent a munkaerőpiacon is azzal szemben, ha valaki „csak” beszél lengyelül. Hiszen egy munkáltatónak fontos, hogy a munkaerő ismerje a népet, a kultúrát, a társadalmi berendezkedést, a hagyományokat, tudja, hogyan kell a különböző helyzetekben, kulturális regiszterekben megszólalni. 

Azzal is igyekszünk követni a munkaerőpiaci igényeket, hogy a szak- és műfordítás mellett bekerült a tanrendbe a turizmus-vendéglátás nyelve és az üzleti nyelv is. Sőt, olyan gyakorlati ismerteket is törekszünk átadni, amelyek révén a végzett hallgatók egy cégnél gond nélkül el tudják látni például kommunikációs feladatokat is, legyen az szövegírás vagy üzleti levelezés, szerződéskötés, az élő párbeszédről nem is beszélve. 

Emellett az jellemző ránk egy tágabb, össz-szláv vagy közép-európai, illetve visegrádi kontextus.

Mely területeken hasznosítható leginkább a lengyelnyelv-tudás?

Napjainkban azért is hasznos egy vagy több szláv nyelvet ismerni, mert itt, Közép-Európában tulajdonképpen a „szláv tenger” közepén élünk, az angol pedig már alapelvárás. Közben azt tapasztaljuk, hogy egyre több lengyel cég veti meg a lábát Magyarországon. Ilyen például az Orlen töltőállomás-hálózat, a Topjoy, a CCC, de megannyi fast fashion márka is Lengyelországból érkezett hozzánk. És egyre több magyar vállalkozás nyit a lengyel piac felé. 

Ez az úgynevezett üzleti út, amit hallgatóink előtt nyitva áll, már a hároméves alapképzés elvégzése után is.

De a szellemi út is megannyi lehetőséget kínál. Érdekességként megemlíteném, hogy a népszerű könyvsorozat, a Vaják fordítója is a PPKE lengyel szakán végzett, és akkor még a diplomáciai pályalehetőségről nem is szóltam – a varsói Liszt Intézet jelenlegi igazgatója szintén nálunk szerezte diplomáját. Míg akit inkább a turizmus vonz, az egy kiegészítő képzést elvégezve akár idegenvezető is lehet. Aki pedig tovább szeretné mélyíteni az ismereteit, mesterképzésen folytathatja a tanulmányait. 

Milyen ösztöndíj-lehetőségekkel élhetnek a levelezős hallgatók?

Az egyetem több lengyel felsőoktatási intézménnyel is kapcsolatban áll . Hallgatóink bekapcsolódhatnak a varsói, a krakkói, a lublini, katowicei képzésbe is. Az Erasmus a CEEPUS, egy közép-kelet-európai ösztöndíj teszi lehetővé, hogy valamennyi lengyel szakos fél vagy akár egy évet is Lengyelországban töltsön, és anyanyelvi környezetben tanulja a nyelvet. 

Erre az ösztöndíjra két lezárt félév után lehet pályázni.

Szerencsére napjainkban egyre több olyan munkahely van, ahol megoldható, hogy dolgozóik távmunkában lássák el feladataikat, így a levelezős hallgatók is kint tudnak tölteni pár hónapot. Az ő ottani mindennapjainak megszervezését ráadásul egy-egy mentor is segíti. Ez pedig komoly támasz tud lenni az első időkben.

Ha felkeltette az érdeklődését a Pázmány Péter Katolikus Egyetem lengyel szakja, látogasson el a nyílt napra január 22-én, csütörtökön, ahol a tanszék munkatársai és a hallgatók is készséggel válaszolnak az érdeklődők kérdéseire. A tanulmányi osztály munkatársai is jelen lesznek, akik valamennyi, a felvételivel kapcsolatos gyakorlati tudnivalót megosztják a hozzájuk fordulókkal. 

Nyitókép: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Lengyel Tanszéke

