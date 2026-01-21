Így ápolhatjuk professzionálisan a magyar–lengyel barátságot – ezt kell tudni a Pázmány-egyetem lengyel szakáról

A két szakirány hallgatói nem is találkoznak?

Pont ellenkezőleg, több olyan tárgy is van, amire a lengyelesek és az oroszosok is járnak. Például az első évben mindenkinek van lengyel és orosz kultúra kurzusa is. Tehát a lengyeles megismeri az orosz, míg az oroszos a lengyel kultúrát. Illetve nagyon sok olyan tárgy is akad a képzési tervben, amit minden hallgatónak fel kell vennie. Ilyen többek között a szláv irodalomtudomány vagy a szláv film- és színházművészet.

Miért döntöttek úgy, hogy levelezőn is meghirdetik a szlavisztika szak lengyel szakirányát?

Mert az elmúlt években kaptunk olyan jelzéseket, hogy a már dolgozó felnőttek közül többen szívesen elmerülnének jobban a lengyel nyelvben és kultúrában, ám a munkájuk miatt ezt nappali tanrenden nem tehetik meg. Emellett természetesen a frissen érettségizettek előtt is nyitva áll a lehetőség, hiszen azt is látjuk, hogy sokaknak nagy dilemma a továbbtanulás vagy munka kérdése. Így nekik sem kell egy vagy-vagy döntést hozniuk.

Szükséges-e bármilyen nyelvi előképzettség?