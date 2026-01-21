Így ápolhatjuk professzionálisan a magyar–lengyel barátságot – ezt kell tudni a Pázmány-egyetem lengyel szakáról

Mely területeken hasznosítható leginkább a lengyelnyelv-tudás?
Napjainkban azért is hasznos egy vagy több szláv nyelvet ismerni, mert itt, Közép-Európában tulajdonképpen a „szláv tenger” közepén élünk, az angol pedig már alapelvárás. Közben azt tapasztaljuk, hogy egyre több lengyel cég veti meg a lábát Magyarországon. Ilyen például az Orlen töltőállomás-hálózat, a Topjoy, a CCC, de megannyi fast fashion márka is Lengyelországból érkezett hozzánk. És egyre több magyar vállalkozás nyit a lengyel piac felé.
Ez az úgynevezett üzleti út, amit hallgatóink előtt nyitva áll, már a hároméves alapképzés elvégzése után is.
De a szellemi út is megannyi lehetőséget kínál. Érdekességként megemlíteném, hogy a népszerű könyvsorozat, a Vaják fordítója is a PPKE lengyel szakán végzett, és akkor még a diplomáciai pályalehetőségről nem is szóltam – a varsói Liszt Intézet jelenlegi igazgatója szintén nálunk szerezte diplomáját. Míg akit inkább a turizmus vonz, az egy kiegészítő képzést elvégezve akár idegenvezető is lehet. Aki pedig tovább szeretné mélyíteni az ismereteit, mesterképzésen folytathatja a tanulmányait.
Milyen ösztöndíj-lehetőségekkel élhetnek a levelezős hallgatók?