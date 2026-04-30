Fagyos majális: mínuszokkal érkezik a pénteki ünnep

Csütörtök estétől péntek reggelig országszerte többnyire derült, helyenként gyengén felhős időre lehet számítani. Csapadék nem várható, a légmozgás pedig fokozatosan mérséklődik, éjszakára többnyire gyenge vagy szélcsendes idő alakul ki.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul,

ugyanakkor a hidegre hajlamos, fagyzugos területeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A vízpartok közelében, illetve a nagyobb városok belső részein enyhébb lehet az idő, ott kissé magasabb minimumok is várhatók – írja a met.hu.