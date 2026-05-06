Kiadták a figyelmeztetést: délelőtt napsütés, de érdemes magunkkal vinni az esernyőt is

Csütörtökön már felhőszakadás is lehet.
A HungaroMet előrejelzése szerint a szerdai nap első felében még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomolyfelhő képződik, melyekből
helyenként záporeső előfordulhat, késő délutántól néhány zivatar is kialakulhat.
A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Késő este döntően 15, 20 fokot mérhetünk.
Mint kiderült, zivatar miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adtak ki.
Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.
Csütörtökön a reggeli órákig elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki záporok, majd napközben átmenetileg csökken a csapadékhajlam. A déli óráktól azonban délnyugat felől ismét egyre több helyen várhatók záporok, zivatarok, helyenként akár felhőszakadás is előfordulhat. A csapadékosabb idő miatt a nappali csúcshőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.
A délnyugati szél többfelé élénk lesz, zivatarok környezetében pedig viharossá fokozódhat
– írja a Köpönyeg.
Pénteken a hajnali ködfoltok megszűnése után többórás napsütésre és gomolyfelhős időre van kilátás. A délutáni órákban elszórtan záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. A legmagasabb hőmérséklet 20 és 25 fok között várható,
a délnyugati szél pedig sokfelé élénk maradhat.
Szombaton reggelre fokozatosan csökken a felhőzet, majd napközben hosszabb napos időszakokra számíthatunk gomolyfelhő-képződéssel. Helyenként zápor, zivatar továbbra is előfordulhat. A hőmérséklet ismét emelkedik, délután már 24-26 fokot is mérhetünk.
Vasárnap
sok napsütés várható,
amit csak időnként zavarhatnak gomolyfelhők a délutáni órákban. Kevesebb helyen fordulhat elő zápor, mint szombaton. A hőmérséklet 22 és 28 fok közé emelkedik, így többfelé igazi nyárias időre készülhetünk. A déli, délkeleti szél helyenként megélénkülhet.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Joe Klamar / AFP