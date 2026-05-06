Kiadták a figyelmeztetést: délelőtt napsütés, de érdemes magunkkal vinni az esernyőt is

A HungaroMet előrejelzése szerint a szerdai nap első felében még nagyrészt fátyolfelhős, napos idő várható, majd délután délnyugat felől egyre több gomolyfelhő képződik, melyekből

helyenként záporeső előfordulhat, késő délutántól néhány zivatar is kialakulhat.

A déli, délnyugati szél sokfelé megélénkül, hazánk északnyugati felén időnként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 29 fok között alakul. Késő este döntően 15, 20 fokot mérhetünk.