Európa nyár csapadék el nino Magyarország hőmérséklet Európai Unió forróság

Ezt már nem tudjuk elkerülni: kemény időszak vár Európára, Magyarország sincs biztonságban

2026. május 09. 09:56

Nagy forróságra számíthatunk.

Május és július között kialakulhat az El Nino időjárási jelenség, amely világszerte felborítja a hőmérséklet és csapadékmennyiség alakulását – áll a Meteorológiai Világszervezet (WMO) pénteken kiadott legfrissebb jelentésében.

A szervezet közölte: a Csendes-óceán egyenlítői térségében gyorsan emelkedik a tengerfelszín hőmérséklete, ami arra utal, hogy az El Nino jelenség már a nyár elején kialakulhat.

A prognózis szerint a következő három hónapban a szokásosnál magasabb hőmérséklet várható világszerte, a csapadék mennyisége pedig térségenként eltérően alakulhat.

„Az év eleji semleges időszak után az előrejelzési modellek most már egybehangzóan az El Nino kialakulását valószínűsítik, amely a következő hónapokban tovább erősödhet” – közölte Wilfran Moufouma-Okia, a WMO éghajlat-előrejelzésért felelős vezetője.

A szervezet közleményében kiemelte: bár a jelenség hatásai Európában csak közvetetten mutatkoznak meg, a következő hónapokban átlag feletti szárazföldi hőmérséklet várható a kontinens nagy részén.

Mint írták, az északi féltekén a nyári időszakban az El Nino miatt felmelegedő tengervíz erősítheti a hurrikánok képződését a Csendes-óceán középső és keleti részén, ugyanakkor az Atlanti-óceán térségében gátolja azok kialakulását.

Az El Nino a Csendes-óceán középső és keleti, egyenlítői térségében a tengerfelszín felmelegedésével járó, 9-12 hónapig tartó jelenség. A legutóbbi 2024 áprilisában ért véget. A 2023-2024-es erős El Nino és az üvegházhatású gázok kibocsátásának együttes hatása miatt 2024 a valaha mért legmelegebb esztendő volt.

Nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy az éghajlatváltozás gyakoribbá vagy erősebbé tenné az El Nino-jelenséget, de hatásait felerősítheti, mivel a melegebb óceán és légkör több energiát és nedvességet biztosít a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásához.

Az El Nino hatásai térségenként eltérnek: Dél-Amerika déli részén, az Egyesült Államok déli államaiban, Afrika szarván és Közép-Ázsiában több csapadékot hozhat, míg Ausztráliában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein aszályt okozhat.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Burdisgarage
2026. május 09. 11:26
Ez legyen a legnagyobb gondunk...
csulak
2026. május 09. 10:40
Sajnos nagyon ugyesen es gyorsan kell alkalmazkodni az idojaras valtozasokhoz, mert a Termeszet nem fog alkalmazkodni az emberallathoz
massivement5
2026. május 09. 10:37
Klímakamu! A WMO globalista sorosszervezet, a háttérhatalom emberei!!! A fideszesek jobban tuggyákaztat, nincs semmilyen klímaváltozás. Úket nem lehet ám átverni!
