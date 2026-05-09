Ezt már nem tudjuk elkerülni: kemény időszak vár Európára, Magyarország sincs biztonságban

Az El Nino a Csendes-óceán középső és keleti, egyenlítői térségében a tengerfelszín felmelegedésével járó, 9-12 hónapig tartó jelenség. A legutóbbi 2024 áprilisában ért véget. A 2023-2024-es erős El Nino és az üvegházhatású gázok kibocsátásának együttes hatása miatt 2024 a valaha mért legmelegebb esztendő volt.

Nincs arra vonatkozó bizonyíték, hogy az éghajlatváltozás gyakoribbá vagy erősebbé tenné az El Nino-jelenséget, de hatásait felerősítheti, mivel a melegebb óceán és légkör több energiát és nedvességet biztosít a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásához.

Az El Nino hatásai térségenként eltérnek: Dél-Amerika déli részén, az Egyesült Államok déli államaiban, Afrika szarván és Közép-Ázsiában több csapadékot hozhat, míg Ausztráliában, Indonéziában és Dél-Ázsia egyes részein aszályt okozhat.