Budapesti járatokat is érintenek a német és olasz reptéri sztrájkok – mutatjuk a részleteket

Így néz majd ki az új budapesti reptér
Teljesen átalakul majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
A változások több mint 2000 utast érintenek.
A német Lufthansa légitársaság pénteki fedélzeti személyzetének sztrájkja mellett az olasz légiirányítás is sztrájkot jelentett be pénteken délutánra; mindkét munkabeszüntetés érinti a budapesti repülőtérről induló és oda érkező járatokat is – közölte a Budapest Airport pénteken délben az MTI-vel.
A német Lufhansa légitársaság fedélzeti személyzetének pénteki sztrájkja jelenleg a budapesti viszonylatban nyolc-nyolc müncheni és a frankfurti járatot érinti, ami összesen 2000 utast jelent – írták a közleményben.
Ezzel párhuzamosan, péntek délután 13 órától 17 óráig sztrájkot jelentett be az olasz légiirányítás is, amely több római, milánói, nápolyi járatot érinthet. A Budapest Airportnak jelenleg egy milánói járatpár törléséről van információja, amely Budapest és a Milánó-Malpensa repülőtér között közlekedett volna – tájékoztatott a Budapest Airport.
A közleményben a társaság azt javasolja az utasoknak, hogy figyeljék a légitársaság tájékoztatását a járattörlésekről, az átszállások esetleges átszervezéséről és a további teendőkről.
Teljesen átalakul majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.
(MTI)
Nyitóképünk illusztráció. Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd