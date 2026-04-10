Budapesti járatokat is érintenek a német és olasz reptéri sztrájkok – mutatjuk a részleteket

A német Lufthansa légitársaság pénteki fedélzeti személyzetének sztrájkja mellett az olasz légiirányítás is sztrájkot jelentett be pénteken délutánra; mindkét munkabeszüntetés érinti a budapesti repülőtérről induló és oda érkező járatokat is – közölte a Budapest Airport pénteken délben az MTI-vel.

A német Lufhansa légitársaság fedélzeti személyzetének pénteki sztrájkja jelenleg a budapesti viszonylatban nyolc-nyolc müncheni és a frankfurti járatot érinti, ami összesen 2000 utast jelent – írták a közleményben.