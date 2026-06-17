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kerületi rendőrkapitányság john robert joseph tovell rendőrség eltűnés

Eltűnt egy brit férfi egy hetedik kerületi szórakozóhelyről Budapesten

2026. június 17. 08:48

A rendőrség segítséget kér a lakosságtól.

2026. június 17. 08:48
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A police.hu arról ír, hogy a VIII. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó John Robert Joseph Tovell ügyében. Mint kiderült, a 45 éves brit állampolgár június 16-án 2 óra körül 

egy VII. kerületi szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. 

A rendőrök jelenleg is keresik.

John Robert Joseph Tovell körülbelül 190 centiméter magas, rövid őszes haja és szakálla van. Eltűnésekor fekete nadrágot és fekete pólót, valamint sötétzöld hosszú ujjú inget viselt

 – írják.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki John Robert Joseph Tovell tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

Nyitókép: police.hu

 

Összesen 4 komment

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Sorrend:
Upuaut
2026. június 17. 09:01
Ezt is viszi már a Duna árja.
Válasz erre
1
0
Haifisch
2026. június 17. 08:58
Sztem jean reno helyett dublőr valahol, ott keressék.
Válasz erre
1
0
szim-patikus
•••
2026. június 17. 08:55 Szerkesztve
Tovel bedobta a törülközőt? (towel) Has Tovel throuwn in the towel?
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3
0
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