Eltűnt egy brit férfi egy hetedik kerületi szórakozóhelyről Budapesten

Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
A rendőrség segítséget kér a lakosságtól.
A police.hu arról ír, hogy a VIII. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó John Robert Joseph Tovell ügyében. Mint kiderült, a 45 éves brit állampolgár június 16-án 2 óra körül
egy VII. kerületi szórakozóhelyről ismeretlen helyre távozott és azóta ismeretlen helyen tartózkodik.
A rendőrök jelenleg is keresik.
John Robert Joseph Tovell körülbelül 190 centiméter magas, rövid őszes haja és szakálla van. Eltűnésekor fekete nadrágot és fekete pólót, valamint sötétzöld hosszú ujjú inget viselt
– írják.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki John Robert Joseph Tovell tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
Nyitókép: police.hu