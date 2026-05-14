Kisiklott egy vonat a Nyugati pályaudvaron

Kisiklott egy emeletes KISS motorvonat a Nyugati pályaudvaron csütörtök hajnalban, egy váltón történő állás közben, ezért három vágányon átmenetileg szünetel a forgalom. A MÁV tájékoztatása szerint az eset idején a szerelvényen nem tartózkodtak utasok, így személyi sérülés nem történt. Az elsődleges információk alapján a kisiklást váltóállítási hiba, emberi tévedés okozhatta.

A baleset jelentős fennakadásokat okoz a ceglédi és lajosmizsei vonalon, ahol hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra kell számítani. A lajosmizsei S21-es és a monori S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan is indulnak, miközben a Cívis InterRégiók és a Cegléd felé induló InterCityk Kőbánya alsón is megállnak. A fennakadás ideje alatt a 3-as metrón a vasúti jegyeket is elfogadják az érintett szakaszokon.