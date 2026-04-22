Új nevek bukkantak fel a Tisza körül, Magyar Péter mindenkivel összerúgja a port, rekordértékű ingatlanügy került napvilágra Ukrajnában, a lengyelek pedig uniós befolyástól tartanak

Sajtóhír: döntött Magyar Péter, egykori fideszes politikus vezetheti a vagyonvisszaszerzési hivatalt
A pénzügyi tárcánál is lett egy új kiszemelt.
Személyi döntések, nemzetközi feszültségek, az Operaház körüli üzengetés, egy történelmi léptékű luxusvásárlás és az EU működését érintő aggályok is a figyelem középpontjába kerültek. Ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei.
A Tisza Párt új embereket jelölhet kulcspozíciókba, közben Magyar Péter több nemzetközi vezetővel is konfliktusba került, és az Operaház főigazgatójával is üzengetésbe kezdett. Eközben egy rekordértékű monacói luxusvásárlás és az EU működésével kapcsolatos lengyel aggályok is napirendre kerültek.
A Tisza Párt egyik fontos intézményének élére Császár Dániel kerülhet, egykori fideszes politikus, míg a pénzügyi tárcánál Kövesdy Attila neve merült fel. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása a párt egyik központi vállalása. Az intézmény akár évtizedekre visszamenőleg vizsgálhatná a vitatott eredetű vagyonokat.
Ezt is ajánljuk a témában
A pénzügyi tárcánál is lett egy új kiszemelt.
Magyar Péter több nemzetközi szereplővel is konfliktusba került nyilatkozatai miatt.
Benjamin Netanjahuval kapcsolatban a Nemzetközi Büntetőbíróságra hivatkozott, Robert Ficóval szemben pedig bizonyítékok nélkül fogalmazott meg kritikát.
Az orosz–ukrán kérdésben is kemény üzeneteket küldött mindkét félnek.
Ezt is ajánljuk a témában
Diplomáciai szempontból nem éppen nevezhető sikeresnek a leendő miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatója.
Magyar Péter az Operaház főigazgatójának azt üzente, hogy az intézményt „ne adja ki haveroknak”.
Ókovács Szilveszter erre reagálva hangsúlyozta az együttműködés fontosságát és visszautasította a vádat.
A válaszában arra is utalt, hogy korábban közvetlenebb módon is lehetett volna egyeztetni.
Ezt is ajánljuk a témában
„Pár éve még volt nevem, sőt, lakcímem is Számodra, üzenni sem kellett” – idézte fel Ókovács Szilveszter.
Rinat Ahmetov egy több mint 2500 négyzetméteres monacói luxuslakást vásárolhatott, amelynek értéke elérheti az 554 millió dollárt. Az ingatlan a Mareterra projekt egyik kiemelt épületében található. Az ügylet a világ legnagyobb lakóingatlan-tranzakciói közé kerülhet.
Ezt is ajánljuk a témában
A tranzakció a valaha volt legnagyobb lakóingatlan-eladások közé kerülhet.
Jerzy Kwaśniewski szerint az Európai Unióban olyan gyakorlatok jelentek meg, amelyek befolyásolhatják a választásokat.
Kiemelte a pénzügyi nyomásgyakorlást és az online térben megjelenő egyenlőtlen bánásmódot.
Úgy véli, a Magyarországgal kapcsolatos eset precedenst teremthet.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP