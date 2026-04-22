Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Netanjahu befolyásolási kísérlet Tisza Párt operaház Magyar Péter Fico

Új nevek bukkantak fel a Tisza körül, Magyar Péter mindenkivel összerúgja a port, rekordértékű ingatlanügy került napvilágra Ukrajnában, a lengyelek pedig uniós befolyástól tartanak

2026. április 22. 05:35

Személyi döntések, nemzetközi feszültségek, az Operaház körüli üzengetés, egy történelmi léptékű luxusvásárlás és az EU működését érintő aggályok is a figyelem középpontjába kerültek. Ezek voltak a kedd legolvasottabb hírei.

null

A Tisza Párt új embereket jelölhet kulcspozíciókba, közben Magyar Péter több nemzetközi vezetővel is konfliktusba került, és az Operaház főigazgatójával is üzengetésbe kezdett. Eközben egy rekordértékű monacói luxusvásárlás és az EU működésével kapcsolatos lengyel aggályok is napirendre kerültek.

Új nevek kerülhetnek kulcspozíciókba

A Tisza Párt egyik fontos intézményének élére Császár Dániel kerülhet, egykori fideszes politikus, míg a pénzügyi tárcánál Kövesdy Attila neve merült fel. A vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása a párt egyik központi vállalása. Az intézmény akár évtizedekre visszamenőleg vizsgálhatná a vitatott eredetű vagyonokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Diplomáciai feszültségek már a kezdeteknél

Magyar Péter több nemzetközi szereplővel is konfliktusba került nyilatkozatai miatt. 

Benjamin Netanjahuval kapcsolatban a Nemzetközi Büntetőbíróságra hivatkozott, Robert Ficóval szemben pedig bizonyítékok nélkül fogalmazott meg kritikát. 

Az orosz–ukrán kérdésben is kemény üzeneteket küldött mindkét félnek.

Ezt is ajánljuk a témában

Üzengetés az Operaház felé

Magyar Péter az Operaház főigazgatójának azt üzente, hogy az intézményt „ne adja ki haveroknak”

Ókovács Szilveszter erre reagálva hangsúlyozta az együttműködés fontosságát és visszautasította a vádat. 

A válaszában arra is utalt, hogy korábban közvetlenebb módon is lehetett volna egyeztetni.

Ezt is ajánljuk a témában

Rekordértékű luxusvásárlás

Rinat Ahmetov egy több mint 2500 négyzetméteres monacói luxuslakást vásárolhatott, amelynek értéke elérheti az 554 millió dollárt. Az ingatlan a Mareterra projekt egyik kiemelt épületében található. Az ügylet a világ legnagyobb lakóingatlan-tranzakciói közé kerülhet.

Ezt is ajánljuk a témában

Lengyel aggályok az EU működéséről

Jerzy Kwaśniewski szerint az Európai Unióban olyan gyakorlatok jelentek meg, amelyek befolyásolhatják a választásokat. 

Kiemelte a pénzügyi nyomásgyakorlást és az online térben megjelenő egyenlőtlen bánásmódot. 

Úgy véli, a Magyarországgal kapcsolatos eset precedenst teremthet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
mysstes
2026. április 22. 06:23
...
Válasz erre
0
0
mysstes
2026. április 22. 06:22
...
Válasz erre
0
0
mysstes
2026. április 22. 06:22
magyar péter vagyonát is vizsgálni fogják? mert a pofátlanság netovábbja, hogy ő akarja vizsgáltatni mások vagyonát!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!