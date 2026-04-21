Ukrajna Monaco ingatlan

170 milliárd forintos szuperlakást vásárolt Monacóban a leggazdagabb ukrán üzletember

2026. április 21. 13:43

A tranzakció a valaha volt legnagyobb lakóingatlan-eladások közé kerülhet.

Ukrán sajtóbeszámolók szerint a leggazdagabb ukrán üzletember, Rinat Ahmetov egy rendkívüli értékű ingatlanvásárlást hajthatott végre Monacóban: egy 21 szobás, több szintes luxuslakást szerzett meg a hercegség egyik legexkluzívabb új lakóprojektjében. A Bloomberg információi alapján az üzlet értéke elérte a 554 millió dollárt, amivel a tranzakció a valaha volt legnagyobb lakóingatlan-eladások közé kerülhet.

A több mint 2500 négyzetméteres, öt szinten elterülő ingatlan a tengerparti Mareterra negyedben található, amelyet mesterségesen feltöltött területen alakítottak ki, és 2024-ben adtak át II. Albert monacói herceg jelenlétében. A projekt már indulásakor a világ leggazdagabb befektetőinek érdeklődését is felkeltette. Az Ahmetov érdekeltségébe tartozó lakás a Le Renzo nevű ikonikus épületben helyezkedik el, és saját medencével, jakuzzival, valamint legalább nyolc parkolóhellyel is rendelkezik, miközben tágas teraszairól a Földközi-tengerre nyílik kilátás.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

A tranzakciót 2024-ben zárták le, a részletek pedig a monacói ingatlan-nyilvántartásban és több dokumentumcsomagban is megjelentek. Az Ahmetov érdekeltségébe tartozó System Capital Management (SCM) megerősítette, hogy részt vett a projektben, ugyanakkor a konkrét ingatlanról és annak pontos vételáráról nem közölt részleteket. Közlésük szerint a cég nemzetközi befektetési portfóliója már több mint egy évtizede tartalmaz prémium ingatlanokat, és a Mareterra-projektben is korai befektetőként vettek részt.

A feltételezett vételár a globális ingatlanpiac történetének legnagyobb ismert lakóingatlan-ügyletei közé emelné a tranzakciót, megelőzve többek között a londoni Chelsea-ben eladott, több mint 350 millió dolláros villát, valamint a New York-i luxuspenthouse mintegy 240 millió dolláros rekordját. Monaco, amely Franciaország és Olaszország között fekszik, évtizedek óta a világ egyik legdrágább ingatlanpiacának számít szűk területe és adózási előnyei miatt, a Mareterra projekt pedig a tengerparti területek mesterséges bővítésével létrejött, ultraexkluzív fejlesztések egyik legújabb példája.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: CEGALERBA-SZWEMBERG / Hemis.fr / hemis.fr / Hemis via AFP

