170 milliárd forintos szuperlakást vásárolt Monacóban a leggazdagabb ukrán üzletember

A tranzakciót 2024-ben zárták le, a részletek pedig a monacói ingatlan-nyilvántartásban és több dokumentumcsomagban is megjelentek. Az Ahmetov érdekeltségébe tartozó System Capital Management (SCM) megerősítette, hogy részt vett a projektben, ugyanakkor a konkrét ingatlanról és annak pontos vételáráról nem közölt részleteket. Közlésük szerint a cég nemzetközi befektetési portfóliója már több mint egy évtizede tartalmaz prémium ingatlanokat, és a Mareterra-projektben is korai befektetőként vettek részt.
A feltételezett vételár a globális ingatlanpiac történetének legnagyobb ismert lakóingatlan-ügyletei közé emelné a tranzakciót, megelőzve többek között a londoni Chelsea-ben eladott, több mint 350 millió dolláros villát, valamint a New York-i luxuspenthouse mintegy 240 millió dolláros rekordját. Monaco, amely Franciaország és Olaszország között fekszik, évtizedek óta a világ egyik legdrágább ingatlanpiacának számít szűk területe és adózási előnyei miatt, a Mareterra projekt pedig a tengerparti területek mesterséges bővítésével létrejött, ultraexkluzív fejlesztések egyik legújabb példája.