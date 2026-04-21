170 milliárd forintos szuperlakást vásárolt Monacóban a leggazdagabb ukrán üzletember

Ukrán sajtóbeszámolók szerint a leggazdagabb ukrán üzletember, Rinat Ahmetov egy rendkívüli értékű ingatlanvásárlást hajthatott végre Monacóban: egy 21 szobás, több szintes luxuslakást szerzett meg a hercegség egyik legexkluzívabb új lakóprojektjében. A Bloomberg információi alapján az üzlet értéke elérte a 554 millió dollárt, amivel a tranzakció a valaha volt legnagyobb lakóingatlan-eladások közé kerülhet.

A több mint 2500 négyzetméteres, öt szinten elterülő ingatlan a tengerparti Mareterra negyedben található, amelyet mesterségesen feltöltött területen alakítottak ki, és 2024-ben adtak át II. Albert monacói herceg jelenlétében. A projekt már indulásakor a világ leggazdagabb befektetőinek érdeklődését is felkeltette. Az Ahmetov érdekeltségébe tartozó lakás a Le Renzo nevű ikonikus épületben helyezkedik el, és saját medencével, jakuzzival, valamint legalább nyolc parkolóhellyel is rendelkezik, miközben tágas teraszairól a Földközi-tengerre nyílik kilátás.